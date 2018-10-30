«И жизнь твоя сплошной проклятый компромисс»: «Би-2» собрала «Олимпийский»

СЕГОДНЯ 18:59 2018-10-30T18:53:44+03:00

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Группу «Би-2» последнее время все чаще называют «главной рок-группой России». Ну в общем, с нами произошла история, похожая на классическое расширение «окна Овертона». Сначала мы поверить не могли - как же так, при живых-то «ДДТ» или «Алисе», да том же «Ленинграде», который люди считают за рок. Потом решили присмотреться, проанализировать, чтобы попытаться понять, в чем же их сила. И, думаем, что на концерте в «Олимпийском», который прошел в эти выходные, наконец, сложили все в паззл и смогли согласиться, что на данный момент именно этот коллектив является главным по року.

Зал был полон - по билетам пришло около 29 000 человек. Сначала - традиционный «разогрев». В этот раз - американская группа «Midnight Faces». Разогрева часто боишься - эти группы в основном интересны только тем, кто в этот вечер играет на сцене. Они, бывает, не умеют захватить внимание и лишь раздражают, вынуждая народ начинать вызывать тех, на кого они, собственно говоря, пришли. В этот раз группа разогрева была прекрасна - смесь синти-попа и пост-панка заставила многих зрителей начать «шазамить» звучащие треки. Затем в уже «готовый» зал вышли «бидвашники», и тут же стало ясно, «кто тут папочка».

Концерт собрал 30 тысяч фанатов. ФОТО Антонина Кирнос

Посреди сцены - гигантский экран, на который во время концерта транслировались важные для группы символы. Справа и слева - по три экрана разной величины. Все логично - билеты раскупили в самых дальних уголках «Олимпийского», а такие экраны позволяют без биноклей происходящее на сцене. Интересно, что год назад на «ВТБ-арене» группа уже показывала программу «Горизонт событий». А народ снова пришел. К слову, у группы «Алиса», которая на той же площадке 2-го ноября будет праздновать свое 35-летие, с продажами все не так хорошо - в зале полным-полно свободных мест.

Концерт не случайно начался с песни «Летчик» - нам как бы говорили «ребята, готовьтесь, начался путь в себя». Этот попытка организовать нашим людям разговор с собой и есть, как нам кажется, главная движущая сила «Би-2», обеспечивающая им полные залы по всей России.

Если группа «Ленинград» отвечает за экстраверсию, помогает человеку из себя выйти и как-то расслабиться, то наши герои действуют ровно наоборот. В стране, где поход к психологу считается пока чем-то стыдным, рабочее население может почувствовать себя понятым часто лишь на рок-концертах и если способно на бунт, так только на внутренний. Лева и Шура не высмеивают, не пытаются брать назидательный тон, они сочувственно поддерживают. Спрашивают, как в песне «Компромисс»:

Друг дорогой, что ты сделал с собой?

Был худой, молодой, ел сердца,

Пил и курил, зажигал и гасил,

Думал, будешь таким до конца,

Оставлен за спиной возраст Христа,

Обратной стороной повернулась мечта.

И, думаем, больше половины зала, видя бегущего мужчину в дорогом костюме в виде проекции на экране понимали, что это они так же бегут и конца-края этой гонке нет. Почему же именно им поверила самая непростая аудитория, мужчины 35+, которая и составляет основной процент посетителей-слушателей «Би-2»? Как нам кажется, тут все логично.

Группа «родилась» для многих вместе с фильмом «Брат-2», который стал культовым для страны. Песню «Полковнику никто не пишет», которая, как мегахит стоит в конце программы, до сих пор принимают громче всех - ведь она была культурным кодом их юности, мрачным ответом на происходящее тогда в стране. Но, конечно, на одном хите нельзя было завоевать симпатии народа.

Как-то группа смогла нащупать тот самый нерв, который и звенит у наших людей вот уже более 18 лет, отзываясь на их творчество. И при этом упаковала себя в крайне симпатичную дорогую упаковку. Экраны с проекциями - многие бы позавидовали. Мелодии у песен - внятные, слова - понятные, темы - актуальные. Сами Лева и Шура - стильные, настоящие рок-звезды, которые за время своей активной творческой жизни взрослели вместе со своей аудиторией и будто совсем не постарели. Это тоже важный момент - когда артист - ровесник, и поет и том, что тебе понятно. Вышеупомянутые «ДДТ» - отличная группа и классика русского рока, которая так же собирает «Олимпийский» и активно гастролирует, но Юрий Шевчук находится именно что в позиции умудренного жизнью человека, и в первую очередь является слепком «той» эпохи. А народу иногда нужен кто-то, с кем есть общее прошлое.

А у «Би-2» летает над стадионом гигантская красная уточка - зло. Нет, не привет оппозиционному политику и не ответ Роджеру Уотерсу и его свинье, а как метафора закончившегося детства и появления «более других игрушек». А вот на песне «Лайки» весь зал поднимает на тонких палочках картонные головы микки-маусов и зайчиков. Получается такой занятный флешмоб, в котором люди могут поржать над собой, живущими в системе «лайк равно комплимент».

У них поет о тщете всего сущего голограмма Оксимирона, записавшегося с ними в треке «Пора возвращаться домой». Многие скептики предаваясь размышлениям о феномене «Би-2» иногда натыкаются на мысль, что уж больно все это стало похоже на машину по извлечению эмоций, работающую без перебоя и профессионально создающую праздник. Мы с этим согласны, но кто сказал, что искренности тут не может быть из-за высокого профессионализма команды? Кто вообще придумал, что честность это только тогда, когда в переходе или грязном подъезде на расстроенной гитаре?