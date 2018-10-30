Один из самых богатых актеров Франции Франсуа Клюзе: - Из-за пропаганды до нас доходит гораздо больше американских фильмов, чем русских

СЕГОДНЯ 20:10 2018-10-30T20:37:16+03:00

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Франсуа Клюзе - безумно обаятельный мужчина 63-х лет, выглядит как реклама здорового образа жизни и пенсионной реформы. Он сыграл во многих фильмов, но стал популярен во всем мире после 50 лет - вдруг выстрелила лента «1+1», где Клюзе воплотился в парализованного аристократа с тяжелым характером. Картина «1+1» стала успешной во Франции, а Франсуа - самым на тот момент высокооплачиваемым актером. На днях в отечественный прокат вышел фильм «Как прогулять школу с пользой». Мы встретились к месье Клюзе во время его визита в Россию и расспросили о работе над ролью, а так же о нашей стране.

Франсуа оказался не из пугливых - мало того, что признавался в любви к России, так еще и поехал из Москвы в Питер на премьеру не самолетом или Сапсаном, а ночным поездом - чтобы почувствовать всю романтику подобных путешествий, воспетую классиками. В презентуемой картине Клюзе сыграл не типичную для себя роль - нелюдимого браконьера Тотоша, против своей воли берущего шефство над юным пареньком. Борода лопатой, шрамы, седые волосы - сразу и не узнать!

Франсуа Клюзе в фильме «Как прогулять школу с пользой».

- Эта картина приятно удивила меня своим позитивом В моде - надрыв, ощущение скорой беды, конфликтность. А тут все как-то про добро.

- Это правда. И есть еще одна основная мысль - не судить о людях с первого взгляда. Персонаж, которого я играю – отшельник, живет в лесах. Он по определению внушает страх жителям деревни, потому что он не такой, как они. Но в конце концов мы понимаем, что это человек с большой душой, он оказывается прав, потому что знает и сохраняет природу. Приведу вам один пример: в фильме есть эпизод, где я поймал зайца. Идет съемка, я беру зайца и собираюсь сунуть его в ягдташ. А режиссер мне говорит: погладь его, прежде, чем сунуть в сумку. - Но он же мертвый? - Да, но ты должен его поблагодарить, потому что он дает тебе пищу. Вот, и это именно такая штука, которая характеризует моего персонажа. Это чувство благодарности к дарам природы. Сегодня, если ребенка спросить, откуда к нам на стол приходит курица, он думает о супермаркете. Он не знает о существовании курицы, которая была выращена в часто совершенно жутких условиях для его пропитания. А ведь животные, растения, - все те, с кем мы делим жизнь, достойны уважения. И об этом говорится в фильме.

В новом фильме Клюзе сыграл нелюдимого браконьера Тотоша, против своей воли берущего шефство над юным пареньком.

- «Как прогулять школу с пользой» показывает самое счастливое время детства, о котором многие могли бы только мечтать. А вы помните себя в этом возрасте?

- Да, мне кажется, что это возраст – 10 лет - очень важен для дальнейшей судьбы взрослого. Ребенок начинает понимать, что он на самом деле любит, что он хочет дальше делать. Я в свои 10 лет, когда шел домой из школы, садился на скамейку и думал - кем же мне стать? Тогда я понял, чего хочу: чтобы меня любили, чтобы мне аплодировали. Я хотел попытаться превзойти себя, посвятить себя тому, чтобы люди ощутили эмоции. Это возраст, когда дети открывают мир и становятся самостоятельными. Ты начинаешь узнавать других людей, обнаруживать, что все мы похожи: уникальны, различны, но похожи. И понимать, что другой человек может быть партнером, а не обязательно противником.

- У иностранцев, которые приезжают в нашу страну, всегда есть некий «русский набор» - Чехов, Достоевский, Толстой и так далее. А что вам известно о нашей современной культуре?

- Я буду откровенен, я не знаю еще России, я в первый раз сюда приехал. Немножко увидел Москву, потом Петербург. Для нас, французских артистов, русская культура – самая важная в мире. Мы очень ценим величие ее поэзии, ее художников, музыкантов, писателей, актеров, режиссеров. Современную Россию я знаю слишком мало. Ведь из-за пропаганды до нас доходит гораздо больше американских фильмов, чем русских, и у нас больше продвигают западных артистов, чем русских. Единственное, что мы знаем, - страна огромная, культура великая, и мы можем с ней сотрудничать. Поэтому, если бы вы дали мне чуть больше времени, то я бы назвал имя из вашей культуры, назвал бы русского художника современности или музыканта, но так вот - мне трудно. Потому что, еще раз, мы все жертвы обстоятельств. На нас влияет реклама. Кстати, меня поражает, что здесь гораздо меньшее загрязнение рекламой – при том, что Москва это все же Москва, мегаполис. А во Франции метра нельзя пройти, не увидев десятки реклам. Это чудовищное визуальное загрязнение, которое множит дух потребительства, который заставляет людей работать как ненормальных, чтобы купить последнюю модель телефона.

Увы, мы все под влиянием рекламы, а так же политической пропаганды, нас обрабатывают, заставляют вас бояться. На самом деле опасаться надо не России а того, что по всей Европе растут националистические настроения.