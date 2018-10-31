Налог на самозанятых: Cправедливость или новый побор

СЕГОДНЯ 01:15 2018-10-31T01:37:01+03:00

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В начале 2019 года в четырех регионах - Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане в рамках эксперимента будет введен налог на самозанятых. Им предложат добровольно зарегистрироваться и платить 4 - 6% с дохода. Законопроект об этом эксперименте уже прошел первое чтение в Госдуме и скоро будет принят окончательно. При положительном результате налог начнут собирать с самозанятых всей страны. В эту категорию сегодня попадает около 8 млн. граждан, которые пока не понимают, что их ждет.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Светлана, 27 лет, мастер по маникюру (Петербург):

Ничего я платить не собираюсь

- Четыре года я официально проработала в салоне красоты, зарабатывая около 30 тыс. рублей. Мне кажется несправедливой такая зарплата. Я платила сама за обучение, и оно никогда не прекращается - регулярно нужно повышать квалификацию. Нельзя сказать клиенту, что ты чего-то не умеешь. А все мастер-классы за свой счет. К тому же в салонах минимум материалов, очень много приходится покупать самой. В какой-то момент я решила, что могу работать на дому. Оборудовала студию в лоджии - купила мебель, лампы, стерилизатор инструментов. Расходы до сих пор не отбились до конца. Цены задирать нельзя - мастеров в городе полно, от тебя тут же уйдут. Работаю почти каждый день, в месяц выходит около 50 тысяч. Никаких налогов я платить не собираюсь. Мне даже 2 тысячи рублей своих жалко. Я эти деньги лучше в дело пущу. Я не обращаюсь в поликлиники - хожу к платным врачам. За свое образование заплатила сама. Что мне дает государство? Только цены каждый год поднимает, и курс растет. Я заказываю материалы в Европе и Китае - каждый раз выходит дороже.

Михаил, 40 лет, плотник-краснодеревщик, Москва:

Планирую официально зарегистрироваться

- Внимательно слежу за этим законом и планирую официально зарегистрироваться. Остановить меня могут только сложности в исполнении налоговых платежей. Собственно, это главная причина, почему я не плачу налоги сейчас. Нужно тратить деньги на бухгалтера. Если в новом режиме придется покупать кассу, я от этой идеи откажусь. Во-первых, это дополнительные вложения денег и времени. Во-вторых, это опять бюрократия и много возни. Если этой проблемы не будет и ставка налоговая будет 4%, то, скорее всего, я выйду из тени. Я собираюсь жить долго. И меня волнует вопрос моей будущей пенсии. Вот только за пенсию придется платить отдельно - с этих 4% отчислений в Пенсионный фонд не предполагается. Вообще, я не сильно верю государству, только себе. На старость коплю по-своему - вкладываю деньги в образование детей. И в свое производство, которое собираюсь им передать.

Надежда, 31 год, репетитор, Москва:

Деньги от учеников провожу через кассу

- 10 лет даю частные уроки по гуманитарным предметам. 30 уроков в неделю, 180 тыс. руб. в месяц. Налоги плачу. Один из моих предметов - обществознание. Ученикам объясняю, что основным источником дохода государства являются налоги. И нужно быть готовым к вопросу: «Ну а сами-то налоги платите?» Зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и отдаю государству 6% по упрощенке плюс взнос в пенсионный фонд, раз в год подаю налоговую декларацию. Деньги от учеников провожу через кассу - показываю на своем примере, как работает налоговая система.

Кто они такиеФото: Алексей СТЕФАНОВ

БИТВА ЭКСПЕРТОВ

МНЕНИЕ ЗА

Сергей БОРИСОВ, президент попечительского совета «Опора России»:

Надо что-то отчислять на социальные нужды, на образование, на медицину

- Не платить налоги вообще - это аморально и нецивилизованно. Поэтому любой человек, у которого есть бизнес, должен что-то отчислять государству на социальные нужды, на образование, на медицину, на оборону, на стариков. Потому что мы все живем в обществе, а не сами по себе. Поэтому налог на самозанятых необходим. Как сделать так, чтобы этот налог «заработал» - это искусство государственного управления. Самое главное, предпринимателю должно быть выгодно раскрыться. Тогда ему будут доступны различного рода сервисы, тогда он будет в меньшей степени подвергаться проверкам. Надо понимать, что нелегальных предпринимателей все равно вычисляют. Особенно если они работают по безналичным платежам - рано или поздно твои объемы зафиксируют. Налоговые службы работают очень технологично, не то что раньше. Поэтому вопрос в том, будет ли предприниматель платить взятки недобросовестным чиновникам и правоохранителям - или будет платить налог государству. Я советую второй вариант. Это честно и справедливо. Тогда на рынке выстраиваются единые правила игры, как в спорте.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

Александр САФОНОВ, проректор Академии труда и социальных отношений:

Легализовать все равно не получится

- Правительство уже давно пытается легализовать самозанятых. При этом ничего у него особо не получается. Нет причин думать, что на этот раз получится. Те, кто работает с физическими лицами, добровольно в налоговую не пойдут. Нет стимула. Проследить за их доходами практически невозможно. Репетиторы, няни, кондитеры и прочие работают с наличкой. Попробуйте поймайте их! Тем более большинство этих людей совмещают свою самозанятость с основной работой, где они уже платят налоги. К тому же любые действия государства должны быть уместны. Если бы такое предложение прозвучало во времена подъема экономики, это было бы еще оправданно. Но за последние годы реальные доходы населения серьезно падали. В этих условиях самозанятые вынуждены подрабатывать или сами зарабатывать себе на хлеб. Люди пытаются не миллионы заработать, а выжить. И для них любое изъятие - будь то 4% или 6% - очень чувствительно. Что мы увидим в новом году? На новый налоговый режим будут массово переходить те, кто уже оформил себе ИП. Меньше бюрократии и отчисления в Пенсионный фонд можно не делать, а это существенная экономия. Так уже было в начале 2000-х, когда бизнесмены закрывали ООО и становились «индивидуальными предпринимателями», а обеления рынка так и не произошло.