Плакат с Гагариным нарисовал за одну ночь

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-30T13:57:19+03:00

90-летний (!) народный художник России Олег Савостюк рассказал о том, как создавались знаменитые работы, звавшие комсомольцев Страны Советов строить светлое будущее [фото]

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«Они заменяли телевидение»

- Вы даже представить не можете, какую роль плакат играл в СССР в 40 - 50-х годах, - говорит Олег Михайлович. - Замученный войной народ нуждался в том, что поднимало бы дух. Плакаты печатались миллионными тиражами. Заходите к чукче в юрту - там висел наш плакат. У хлопкороба в Узбекистане тоже висит. Плакат заменял телевидение. Кстати, заказ иногда делался за ночь.

- Как это - за ночь?

- Когда взлетел Гагарин, мне вечером позвонили и сказали, что утром я должен принести плакат. Это было сделано. Юра в красном шлеме, и над ним ласточка летит. Первая ласточка в космосе. Позже его в Америке видел в музее.

Знаменитый плакат с Гагариным можно найти даже в музеях США.Фото: Личный архив

- Плакат с двумя сварщиками с чеканными профилями - это с какой-то комсомольской стройки?

- Когда начали строить Красноярскую ГЭС и потом Нурекскую, - вот к тем событиям и делал этот плакат. Образ молодых ребят-сварщиков был собирательный. А вот молодая московская сварщица с плаката «Мы выполнили норму... А вы?» - это была конкретная девушка, которая работала на сталинских высотках. Она позировала мне, а потом половине Москвы показала этот плакат. Ее потом, кажется, в Верховный Совет выбрали.

- На каком уровне утверждались ваши плакаты?

- Если плакат был с Лениным, то утверждать могли на уровне главного идеолога партии Михаила Суслова. А вообще в ЦК КПСС был отдел по агитации и пропаганде на Старой площади - он и курировал плакаты.

Работы с Лениным утверждались на самом верху лично товарищем Сусловым.Фото: Личный архив

- Что в таких работах было главным?

- Поднять дух. Ну представьте: по серым улицам бредут люди в черных пальто и ватниках. Потому плакаты старались делать добрыми. Вселяющими веру в светлое будущее.

На гонорар можно было жить год

- Были замечания от комсомольской приемки?

- Однажды им, к примеру, не понравился цвет неба в плакате «Молодежь - все на коньки!». Ну какое отношение глава Госкомспорта или комсомола имеет к цвету неба? Пришлось вместо розового закатного делать голубое.

Плакат с молодыми сварщиками Олег Савостюк нарисовал, когда в 1961 году начали строить Красноярскую ГЭС.Фото: Личный архив

- Оплата зависела от тиража или от заказчика?

- Зависела от темы. Чем серьезнее тема - тем серьезнее гонорар. На масштабный плакат по комсомолу можно было год жить, да еще в ресторан похаживать. Особенно если тираж до миллиона. Молодежная тематика шла особенно хорошо - они же все были на стройках БАМа, ГЭС, на целине.

Девушка на высотке - настоящая: сварщица из Москвы позировала художнику несколько сеансов.Фото: Личный архив

- Нет работы, за которую стыдно?

- Нет, но было, что ходил по острию ножа. Вот плакаты с Лениным делал искренне. Не ради заработка. Кстати, сейчас эти плакаты имеют спрос за рубежом - в них же еще и история нашей страны.

Плакаты в 40 - 50-е годы висели в каждом доме - и, можно сказать, заменяли голубые экраны.Фото: Личный архив

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег САВОСТЮК родился 30 декабря 1927 года в Москве. Был секретарем правления Союза художников СССР. Академик Российской академии художеств, профессор института им. Сурикова. К своим 90 годам художник сделал более тысячи плакатов, часть из которых сейчас можно увидеть на выставке в Большом театре.