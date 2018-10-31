Мария Захарова в узбекском халате и Галустян в медведях: Звезды и политики пришли на премьеру фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!»

СЕГОДНЯ 02:30 2018-10-31T02:54:51+03:00

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Режиссер Тигран Кеосаян представил зрителям свою новую работу – картину «Крымский мост. Сделано с любовью!». Премьера романтическо-патриотической комедии прошла в новом столичном концертном зале «Зарядье» и собрала не только звезд кино и шоу-бизнеса, но и политиков. Сценарий фильма написала жена режиссера – журналист и главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян. В картине снялись Екатерина Шпица, Екатерина Розанова, Сергей Никоненко, Артем Ткаченко и другие известные актеры.

Екатерина Шпица. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Исполнительница главной роли Екатерина Шпица в этот вечер пришла со своим женихом - генеральным директором спортклуба «X-Fit Столешников» Русланом Пановым. Пара обручилась совсем недавно: в начале октября Руслан сделал актрисе предложение прямо на сцене театра имени Булгакова после премьеры спектакля «Ромео и Джульетта», в котором играет Шпица. Бойфренд звезды экрана встал на одно колено и протянул ей кольцо. Разумеется, артистка сказала «да». Руслан поддержал невесту во время премьеры ее новой работы, трогательно поцеловав Екатерину на глазах у гостей показа.

Екатерина Шпица в этот вечер пришла со своим женихом Русланом Пановым. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

На премьере появились Татьяна Навка и Дмитрий Песков: супруги тоже не скрывали нежных чувств (видимо, романтика комедии передалась и ее зрителям) и позировали фотографам, приобняв друг друга. Недавно пара отметила семейный праздник – пресс-секретарь президента России 17 октября отпраздновал 51-летие.

- Пришли поддержать мою дорогую подругу и сценариста, Маргариту Симоньян, - написала Татьяна в Инстаграме. - Это чудесный, добрый, местами сентиментальный фильм о прекрасной истории любви на фоне красоты нашей страны под удивительно точно подобранное музыкальное сопровождение.

Татьяна Навка. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Навка в этот вечер была в элегантном черном костюме, ее супруг – в формальной полосатой «двойке». Многие обратили внимание, что Дмитрий Песков и Дмитрий Рогозин пришли на показ в практически одинаковых костюмах.

Дмитрий Песков и Дмитрий Рогозин. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

А вот представитель российского МИДа Мария Захарова выбрала для премьеры необычный наряд – модное пальто с этнической вышивкой, пошутив, что у нее в этот день было «халатное отношение» к работе. Как рассказала Захарова в Инстаграме, это настоящий узбекский халат, который появился у нее во время недавней рабочей командировки в Ташкент:

Мария Захарова. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

- Не удержалась и пришла на премьеру фильма «Крымский мост. Сделано с любовью» в ташкентской обновке, - написала она на своей страничке.

Мария Захарова. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Но ярче всех остальных в этот вечер был одет Михаил Галустян. Шоумен нарядился в нечто, напоминающее пижаму с принтами в виде медведей-панд. Впрочем, будуарный стиль сейчас в моде – тот же Филипп Киркоров частенько выходит в свет в костюмах в пижамном стиле. Видимо, Михаил Галустян решил не отставать от последних тенденций и тоже показал, что он в тренде.

Михаил Галустян. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Режиссер фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" Тигран Кеосаян. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".