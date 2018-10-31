Эко-квест «Чистые игры», придуманный россиянами, впервые прошел в Японии

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-31T15:45:31+03:00

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Уборка мусора может быть не скучным занятием, а веселой игрой и соревнованием. Это уже четыре года доказывают создатели и участники экологического квеста "Чистые игры". Впервые его провели энтузиасты в Санкт-Петербурге в 2014 году. С тех пор "Чистые игры" успели не только покорить всю Россию, но и выйти на международный уровень.

На днях «Чистые игры» впервые прошли в Японии. На острове Хоккайдо участники собрали более 350 килограммов мусора.

Напомним, по правилам эко-квеста все участники разделяются на команды. Их задача - на скорость собрать как можно больше мусора и отсортировать его для дальнейшей переработки. А чтобы уборка не превратилась в рутину, организаторы предлагают командам попутно разгадывать загадки, искать спрятанные артефакты и участвовать в фотоохоте.

Участники собрали более 350 килограммов мусора.Фото: предоставлено организаторами

Участники отметили, что большая часть мусора, который они собрали с побережья Хоккайдо, была выброшена океаном.

- Мы были поражены количеством собранных отходов. Некоторые из наших организаторов участвовали в волонтерских сборах мусора ранее – они сказали, что еще никогда так много собрано не было. За полтора часа бега по мокрому песку мы собрали больше 700 килограммов и даже нашли две использованные покрышки! - отметила местный координатор проекта Ольга Хаяси. Про "Чистые игры" она узнала от подруги из Петербурга - и решила повторить удачную идею в Японии.

- Интерес к игре проявили и местные рыбаки, которые помогали командам: кто-то собирал сам по себе, кто-то разработал командную тактику, - отметила Ольга.

"Чистые игры" - увлечение и для взрослых, и для детейФото: предоставлено организаторами

Проводить эко-квесты в Японии планируют и дальше. Весной 2019 года организаторы уже запланировали большие «Чистые игры», которые могут пройти одновременно в нескольких городах.

- Для этой страны сбор мусора и распределение отходов – это важнейший вопрос экологии. Японцы внимательно следят за чистотой своих городов, поэтому для них «Чистые игры» – это еще и повод доказать, что их отношение к экологии, их стремление жить в чистой стране не проходят даром,- рассказал основатель «Чистых игр» Дмитрий Иоффе.

Главная задача квеста: сделать уборку мусора привычкой и доказать, что экология - это совсем не скучноФото: предоставлено организаторами

А тем временем, российский квест продолжает покорять страны и континенты: 31 октября «Чистые игры» пройдут в индийском Гоа. Соглашения о проведении Игр подписали представители Армении, Сербии, Германии, Китая, Испании, Молдовы, Украины, Аргентины, Танзании, Уганды, Панамы, Нигерии, Малави и Вьетнама, Колумбии и Доминиканской республике.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2014 года прошло 384 "Чистых игры" в 179 городах

Собрано 609 тонн мусора. Больше половины отходов отправлено на вторичную переработку.