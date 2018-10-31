2018-10-31T16:03:24+03:00
Звезды

Зара устроила для сыновей каникулы в Катаре

Певица дала сольный концерт на сцене Katara Opera House в Дохе
Алина ЧЕРНОВА
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Завершился концерт культовым русским романсом Андрея Павловича Петрова «А напоследок я скажу…». Фото: Личный архив Зары.Завершился концерт культовым русским романсом Андрея Павловича Петрова «А напоследок я скажу…». Фото: Личный архив Зары.
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Сольник Зары в Катаре прошел с аншлагом. Выступление певицы было разделено на три музыкальных блока: этнический, романсовый и эстрадный

В этническом блоке Зара представила песни народов мира. На сцене прозвучали песни Востока, сербская народная песня «Ederlezi» и новая композиция «Keca Kurdim», которую артистка исполняет на языке своих предков - курманджи. Во втором блоке Зара познакомила зрителей с культовыми отечественными композициями: «Баллада о матери», Вальс Дога и песней на стихи легендарного Владимира Высоцкого «Прерванный полет». Вместе с ней на сцене выступил коллектив жестового пения детей с нарушением слуха «Поющие руки», который Зара пригласила в Доху из Санкт-Петербурга. Юные артистки не слышат музыку, но чувствуют каждую ее эмоцию сердцем.

В третьем блоке прозвучали популярные песни, любимые российским слушателем. По традиции во время выступления Зара пригласила на сцену самых юных зрителей.

Завершился концерт культовым русским романсом Андрея Павловича Петрова «А напоследок я скажу…».

- Россию и Катар объединяет общая вера в человека, любовь к искусству, убежденность, что вне зависимости от расы, вероисповедания, пола, цвета кожи и гражданства, цель каждого из нас - приносить в этот мир любовь! -сказала после выступления Зара.-

Триумф Зары в Катаре, прежде всего, связан с тем, что она учла все особенности и традиции арабской страны как в музыкальном репертуаре, так и во внешнем виде. Фото: Личный архив Зары.

Триумф Зары в Катаре, прежде всего, связан с тем, что она учла все особенности и традиции арабской страны как в музыкальном репертуаре, так и во внешнем виде. Фото: Личный архив Зары.

Я благодарю за возможность выступать для вас Ее Высочество Шейху Мозу и шейху Аль-Маяссу, Посла Катара в России Фахада Мохамеда Аль-Аттыйя и Посла России в Катаре - Нурмахамада Махмадуллаевича Холова, старшего сотрудника по культурным программам Брендана Кассара и действующего исполнительного ди ректора Музеев Катара - Господина Ахмед Аль Намла! И всех вас, друзья - за ваше искреннее участие в мероприятиях года культуры Катара и России.

На следующий день российская артистка посетила Музей исламского искусства. В музее представлена одна из самых полных коллекций исламских артефактов в мире.

Триумф Зары в Катаре, прежде всего, связан с тем, что она учла все особенности и традиции арабской страны как в музыкальном репертуаре, так и во внешнем виде. Специально для посещения Дохи Зара подобрала несколько луков, которые, на первый взгляд, представляют классический образ восточной женщины: закрытая юбка в пол, рубашка и чалма на голове. Но добавив стильные аксессуары и сумку, ей удалось создать образ стильной и современной представительницы восточной моды.

Вместе с Зарой в Доху приехали поддержать ее: старший сын Данечка, младший сын Максимка, брат Роман и родители артистки. Семья присутствовала на сольном концерте Зары в Opera House.

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