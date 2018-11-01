Лондон придумывает себе нового Березовского?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-31T19:42:19+03:00

После ареста Дмитрия Захарченко выяснилось, что полковник получал за защиту банка Горбунцова по $150 тыс. в месяц. Фото: Павел КЛОКОВ

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Как говорится, если бы черта не существовало, его стоило бы придумать… В Великобритании как-то вдруг обеспокоились судьбой изрядно подзабытого на родине банкира Германа Горбунцова, который сбежал в Лондон еще в начале 2010-х. Сбежал, кстати, по старой традиции русско-английской эмиграции - сразу после возбуждения нескольких уголовных дел, в данном случае - по отмыванию через банки криминальных денег. А Лондон, напомним, России преступников не выдает.

И вот на днях сразу несколько европейских изданий в один голос заговорили о том, что Горбунцова нужно срочно брать под защиту.

«МОЖЕТ СТАТЬ МИШЕНЬЮ ДЛЯ КИЛЛЕРОВ»

Об этом, в частности, пишет британское издание EU Today - популярная новостная платформа, за которой внимательно следят депутаты Европарламента.

В статье, которая опубликована 29 октября, рассказывается о том, что тот самый Герман Горбунцов переживает за свою личную безопасность. (Мол, не сегодня, так завтра, до него дотянется «рука Москвы»). Реакция на переживания экс-банкира появилась мгновенно.

EU Today сообщает, что бывший британский министр по делам Европы Денис Макшейн обратился к министру госбезопасности Великобритании Бену Уоллесу: «Когда я был министром иностранных дел Великобритании и отвечал в том числе за Россию, к нам обратились юристы, представляющие гражданина России Горбунцова, который был жертвой неудачной попытки убийства в 2012 году…»

Макшейн рассуждает, что жизнь Горбунцова может быть в опасности именно потому, что он может дать показания по громкому коррупционному делу в России – делу полковника Захарченко (в квартире которого нашли 9 млрд. рублей.). И просит Уоллеса рассмотреть вопрос о переводе беглого российского финансиста под британскую защиту.

«Лондон на протяжении многих лет является привилегированным центром международных судебных разбирательств для российских бизнесменов, благодаря отличной репутации Англии для беспристрастной и объективной судебной системы, - выдержка из статьи EU Today. - Мы должны принять разумные меры по защите свидетелей. Юридическая команда, представляющая г-на Германа Горбунцова, выразила опасения, что он может стать мишенью для киллеров, поскольку является ключевым свидетелем в ходе коррупционного процесса в Москве... В последние годы растет озабоченность по поводу безнаказанности, с которой информаторы и свидетели ликвидируются в Великобритании иностранными спецслужбами».

К британским журналистам немедленно присоединились и континентальные - например, бельгийский Eureporter. С официальным заявлением выступил и базирующийся во французской Ницце ADEPI Foundation - фонд помощи людям, оказавшимся в кризисных ситуациях.

Очевидно, что сейчас, когда у британской и европейской общественности на слуху «дело Скрипалей», - идеальное время для создания образа очередного «узника совести». Ибо после самоубийства Бориса Березовского - который долгое время грозил России громкими разоблачениями, активно сотрудничал с британскими спецслужбами, но в итоге умер никому не нужный в полном одиночестве - место «ценного свидетеля» оказалось вакантным.

Вспомнить бы теперь еще, кто такой этот Герман Горбунцов!

КУДА ИСЧЕЗ $1 МЛРД

Горбунцову сейчас 52 года. Коренной москвич. В 80-х, как сообщали некоторые российские СМИ, отсидел три года за разбой. Вышел, когда в стране полным ходом шла Перестройка. Молодой человек в этом потоке быстро сориентировался и пошел в бизнес. За несколько лет попробовал себя в самых разных сферах - строил дома, торговал недвижимостью и продуктами. Но в итоге «осел» в банковской сфере. В 1994 году он выбился в подручные банкира Алексея Френкеля и начал работать в его структурах.

«В 2002-2005 годах Горбунцов являлся членом совета директоров «Интерус-банка», который входил в занимавшуюся обналичиванием денежных средств «империю» Френкеля», - пишет на своём сайте независимый журналист Олег Лурье, занимавшийся расследованием по Горбунцову.

Но в середине 2000-х теневыми банками наконец-то по-настоящему заинтересовались в ЦБ. В 2006-м у «Интеркредитбанка» была отозвана лицензия, а вскоре киллеры расстреляли из пистолетов первого зампреда Центробанка Андрея Козлова (погиб вместе с телохранителем), который развязал настоящую войну с банками-обнальщиками. Ниточки привели к заказчику - тому самому Алексею Френкелю, боссу Горбунцова. Банкир получил 19 лет колонии. Сидит и по сей день.

Впрочем, сам Горбунцов не потерялся. Он купил себе пару новых банков и доли в уставных фондах еще нескольких. Параллельно Герман Валерьевич стал владельцем московской хоккейной команды «Спартак». Это был широкий жест спортивного меценатства, за который, кстати, банкир позже получил премию «Персона года». Гендиректором «Спартака» Горбунцов назначил своего давнего приятеля - вице-президента «Интеркредитбанка» Петра Чувилина (позже сел на 4 года за мошенничество).

А в конце 2000-х у Германа Горбунцова начались проблемы. Аудит его «Столичного Торгового Банка» показал, что со счетов бесследно исчез 1 миллиард долларов, принадлежащий корпоративному клиенту, ОАО «РЖД». До кучи еще выяснилось, что Горбунцов и Чувилин заплатили двум сотрудникам МВД 1,5 миллиона долларов, чтобы проверка не нашла недостачу. А она нашла! Банкиры подали в полицию заявление о вымогательстве со стороны силовиков, «оборотни в погонах» получили реальные сроки... (Но это, впрочем, уже совсем другая история). Так вот. Как писал «Коммерсант», Горбунцов и Чувилин вывели чужие деньги через молдавский банк Universal Bank, который Герман Валерьевич купил незадолго до этого. Сразу после скандала Горбунцов с семьей спешно перебрался в Молдавию.

В Кишиневе Герман Горбунцов занялся тем, что умел лучше всего - обналичивать сомнительные деньги. Сообщалось, что в новой стране банкир заручился поддержкой лидера демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Однако товарищи очень быстро разругались. С подачи Плахотнюка на Горбунцова завели уголовные дела о хищениях в особо крупных размерах, но тот успел вылететь в Лондон. В общем, к тому времени Германа Валерьевича объявили в розыск и в России, и в Молдавии.КТО СТРЕЛЯЛ В ГОРБУНЦОВА?

А в 2012 году на Горбунцова было совершено покушение - киллер подкараулил банкира у его дома в Лондоне. Мужчина получил несколько пуль, провел десять дней в коме, но в итоге выжил.

Еще в больнице Герман Горбунцов заявил журналисту газеты The Mail on Sunday, что за покушением стоят его бывшие деловые партнеры: «Это те же люди, которые пытались захватить мои активы».

Позже поймали и киллера. Некий Виталий Прока сообщил полиции, что заказчик убийства - упомянутый выше Плахотнюк. Впрочем, прокуратура Молдавии заявила, что настоящий заказчик - пророссийский политик, лидер оппозиционной партии Рената Усатый. А ноги, мол, сами понимаете откуда растут - из России. Разумеется, Лондон такая версия более чем устраивала. Хотя доказательств никто не предоставил. Обычная история!

«Горбунцов вскоре передумал «обвинять» в покушении на себя Плахотнюка и перевел стрелки, вероятно по настоятельной просьбе британских спецслужб, на скрывающегося в России главу молдавской «Нашей Партией» Ренато Усатого и неких московских бизнесменов, якобы приближенных к российской власти, - пишет Олег Лурье. - То есть, Горбунцов начал активно «дружить» с Плахотнюком против Ренато Усатого и Москвы. Также в ноябре 2017 года Горбунцов впервые за последние годы летит в Кишинев. По отмашке Плахотнюка, все шесть уголовных дел (!!!) в отношении Горбунцова, которые велись в Молдове, закрывают».

СВИДЕТЕЛЬ, ПЕРЕБЕЖЧИК

После задержания полковника антикоррупционного отдела МВД Дмитрия Захарченко оказалось, что силовик выполнял для принадлежавшего Горбунцову «Столичного Торгового банка» кое-какие услуги.

«Горбунцов посадил Захарченко на фиксированную зарплату - $150 тыс. в месяц, - пишет Газета.ру. - За эту сумму Дмитрий Захарченко должен был осуществлять прикрытие по линии МВД, решать разные вопросы с силовиками».

Германа Горбунцова называют важным свидетелем по делу Захарченко, но давать показания беглый банкир почему-то не спешит. Фото: youtube.com

Словом, Горбунцов действительно ценный свидетель по громкому делу. Но давать показания российским следователям он почему-то не спешит.

- Похоже, что Лондон ставит сотрудничество с Горбунцовым по важности в один ряд с Березовским, Закаевым, Скрипалем, - цитирует «Собеседник» депутата Госдумы Сергея Шаргунова. - Занятно, что страна, мнящая себя оплотом демократии, с готовностью предоставляет убежище обвиняемому в хищениях. Для чего? Возможно, для использования информации очередного перебежчика в играх МИ-5 (это британская контрразведка, - Авт.), для пропагандистского очернения российского государства. Горбунцов и не скрывает, что до сих пор имеет серьезные связи и влиятельных друзей в России и, по одной из версий, является источником информации для «Belling Cat» («независимое» британское интернет-издание, публикующее журналистские расследования. По данным WikiLeaks, финансируется Министерством обороны Великобритании, - Авт.). Отсюда и «хоровод» из высокопоставленных европейских чиновников вокруг банкира.

В общем, у экспертов стойкое ощущение, что Лондон придумывает себе нового Березовского. Нужен человек, имеющий номинальное отношение к России, да чтоб кричал погромче. Поэтому о Германе Горбунцове так внезапно заговорили влиятельные европейские чины. Больше пяти лет беглый банкир никому не был интересен и вдруг оказался в эпицентре новостей. Вряд ли это просто совпадение.