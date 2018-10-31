2018-10-31T18:04:50+03:00
Звезды

Станислав Садальский: "Меня застали с иностранкой, написали донос. И выбросили из титров мультфильма «Падал прошлогодний снег»

Известный советский и российский актер театра и кино - о выборе профессии, дефектах речи, театре и, конечно, любви и ненависти
Галина СЕРОВА
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Станислав Садальский частый гость в студии "Комсомольской правды"Станислав Садальский частый гость в студии "Комсомольской правды"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Его обожают зрители и побаиваются коллеги. Он знаменит не только своими актерскими работами, но и смелостью говорить все, что думает. Вот и в интервью с Татьяной Устиновой он был очень и очень откровенен.

Мы увидели интервью раньше эфира и публикуем самое интересное.

Татьяна Устинова: В школе уже проявлялись задатки будущего Садальского?

Станислав Садальский: Да. Мне все время говорили, что я дурак. Я кривлялся. И у доски тоже.

Садальский в молодости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Садальский в молодостиФото: GLOBAL LOOK PRESS

– Ну, оценки хоть ставили, чтобы выпустился?

– Еле-еле. Я ненавидел учебу! Для меня учителя устроили банкет, когда я окончил воронежский интернат… Зато любил читать. Не учебники, а книжки, причем про все подряд. Мне особенно интересны были Мопассан, Эмиль Золя.

– А были в вашей жизни школьные кружки?

– Обязательно! Завуч школы-интерната для меня поставила спектакль «Чиполлино», где я играл свою первую роль – синьора Помидора. Я раздувал щеки, входя в роль. Я как бы сам в это время был Помидором. Это только потом узнал, что именно так учил своих учеников Станиславский.

– Кто первым сказал: «Тебе надо в артисты»?

– Я сам. Некоторые ребята в интернате выбирали сегодня одну должность, завтра другую. А я хотел быть только артистом.

– Вы сразу поступили на актерский?

– Нет. У меня ведь дефекты речи, прогения (аномалия развития челюстных костей. – Прим.ред.). Мне говорили: «Таких артистов не бывает!». После провала я боялся, что меня изобьет папа, украл деньги – сто рублей – и уехал. Боялся возвращаться… Поехал в Ярославль, в театральное училище. Но и там сказали, что таких артистов не бывает. А вот на моторном заводе, когда меня увидели, обрадовались: «У нас бывают такие разнорабочие!». И меня взяли разнорабочим. Я даже получил значок ударника коммунистического труда.

– Но потом-то вы поступили в ГИТИС. Как там было?

– Все были тройки, только по актерскому мастерству «пять».

На съемках сериала "Место встречи изменить нельзя" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На съемках сериала "Место встречи изменить нельзя"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

– А можно научить мастерству?

– Конечно. Вот, например, я никогда не опаздываю – нельзя опаздывать! Актеры драматические никогда не опаздывают, это не драная попса. 5-10 минут – это большое опоздание считается. Я прихожу всегда точно.

– Вы были студентом четвертого курса и уже пошли – ни много ни мало! – в гремевший тогда театр Маяковского. Но, вроде, недолго там проработали…

– Я был там полтора дня в штате. Гончаров хотел меня ввести в спектакль Шукшина. Мы репетировали, и он начал кричать. А когда на меня кричат, или я беру громче, или начинаю плакать. И я Гончарову сказал: «Алё! Научитесь сначала разговаривать, а потом меня приглашайте». И я ушел…

– Вы ладите с режиссерами?

– Лажу. А дружить с режиссерами нельзя, их надо держать на расстоянии. Как только ты начинаешь дружить с режиссером, он тебя не видит, как актера.

– Вы озвучили замечательный мультфильм «Падал прошлогодний снег».

– Да, а меня из титров вначале убрали…

– За что?!

– Меня застали с иностранкой в «Космосе», написали донос. И меня выбросили из титров… Но люди меня все равно узнавали. И для меня сейчас самый лучший комплимент: «Как мы любим, как ты сыграл в пластилиновом мультфильме!».

– Как строится повседневная жизнь Станислава Садальского?

– Я очень люблю сон. Во сне человек выздоравливает.

– А есть вы любите?

– Не очень. Перед спектаклем никогда не ем. Но получается все время на ночь. Хотя наш великий балетмейстер Моисеев ел один раз в стуки – и на ночь. И стройный был. А я посмотрю на петрушку – и толстею…

– Вы часто ошибаетесь в людях?

– Не ошибаюсь, а разочаровываюсь.

С любимой газетой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С любимой газетойФото: GLOBAL LOOK PRESS

– Хочу спросить про вашу работу в интернете. Это занимает много времени, это трудно. Вы думаете о том, для кого вы это пишете?

– Я пишу для себя. Иногда у меня зло получается. Я, в принципе, человек злой. А когда утром просыпаюсь, мне стыдно, и я это убираю. Поэтому надо думать. А я не думаю, я живу эмоциями

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский – гость программы «Мой герой» на канале «ТВ Центр» в четверг, 1 ноября, в 13:40.

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