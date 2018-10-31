Откровенный клип Анны Седоковой запретили на телеканалах

СЕГОДНЯ 19:55 2018-10-31T20:34:18+03:00

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Удивительно, как родив троих детей, можно сохранить такую роскошную фигуру. Красавица Анна Седокова презентовала новое видео «Шантарам», которое из-за обилия провокационных сцен уже запретили на телеканалах.

Анна снялась для ролика в эротичном белье, но свет так падает на ее фигуру, что кажется, что певица обнажена. Скандальный клип снял знаменитый режиссер Алан Бадоев.

Клип Анны Седоковой вышел слишком откровенным.

- Песня «Шантарам», которую я написала, изначально очень сложная. Это история двух влюбленных, - рассказала «Комсомолке» Анна Седокова. - Это история чувства. Наверное, не до конца разделенного чувства. С таким чувством, наверное, сталкивался каждый из нас. Когда ты возлагаешь на человека надежды, а потом остаешься без всего, становится жутко больно. Понимаешь, что надо идти дальше, но прошлое несется за тобой. Я хотела снять видео на эту песню именно с Аланом Бадоевым, потому что он чувствует женскую сексуальность, как никто другой. Я ему позвонила и сказала, что хочу что-то такое, что еще не снимала. Алан долго думал, а потом прислал мне две идеи. Я выбрала более сумасшедшую, которую в итоге мы экранизировали. Это резонансное видео уже запретили на телеканалах (впервые в моей карьере такое случается). В клипе действительно много боли. По словам моих фанов, там большая драма в маленьком видео. Эти люди, мужчины под белыми простынями — это те чувства, которые умирают в тебе. И они живут, копятся в тебе и в какой-то момент надо набраться сил и оставить их в прошлом, чтобы не тащить все это за собой в будущее. Я очень люблю снимать такое видео и писать такие песни, где каждый найдет что-то свое. Я получаю любовь и чувства, перерабатываю в себе и потом пишу песни, снимаю видео. Получилось достаточно острое видео.

Анна Седокова о новом видеоклипе: "Это история чувства".