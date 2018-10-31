2018-10-31T20:34:18+03:00
Звезды

Откровенный клип Анны Седоковой запретили на телеканалах

Певица показала сексуальные формы в ролике на песню «Шантарам» [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Клип на песню "Шантарам" из-за обилия провокационных сцен уже запретили на телеканалах.Клип на песню "Шантарам" из-за обилия провокационных сцен уже запретили на телеканалах.
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Удивительно, как родив троих детей, можно сохранить такую роскошную фигуру. Красавица Анна Седокова презентовала новое видео «Шантарам», которое из-за обилия провокационных сцен уже запретили на телеканалах.

Анна снялась для ролика в эротичном белье, но свет так падает на ее фигуру, что кажется, что певица обнажена. Скандальный клип снял знаменитый режиссер Алан Бадоев.

Клип Анны Седоковой вышел слишком откровенным.

Клип Анны Седоковой вышел слишком откровенным.

- Песня «Шантарам», которую я написала, изначально очень сложная. Это история двух влюбленных, - рассказала «Комсомолке» Анна Седокова. - Это история чувства. Наверное, не до конца разделенного чувства. С таким чувством, наверное, сталкивался каждый из нас. Когда ты возлагаешь на человека надежды, а потом остаешься без всего, становится жутко больно. Понимаешь, что надо идти дальше, но прошлое несется за тобой. Я хотела снять видео на эту песню именно с Аланом Бадоевым, потому что он чувствует женскую сексуальность, как никто другой. Я ему позвонила и сказала, что хочу что-то такое, что еще не снимала. Алан долго думал, а потом прислал мне две идеи. Я выбрала более сумасшедшую, которую в итоге мы экранизировали. Это резонансное видео уже запретили на телеканалах (впервые в моей карьере такое случается). В клипе действительно много боли. По словам моих фанов, там большая драма в маленьком видео. Эти люди, мужчины под белыми простынями — это те чувства, которые умирают в тебе. И они живут, копятся в тебе и в какой-то момент надо набраться сил и оставить их в прошлом, чтобы не тащить все это за собой в будущее. Я очень люблю снимать такое видео и писать такие песни, где каждый найдет что-то свое. Я получаю любовь и чувства, перерабатываю в себе и потом пишу песни, снимаю видео. Получилось достаточно острое видео.

Анна Седокова о новом видеоклипе: "Это история чувства".

Анна Седокова о новом видеоклипе: "Это история чувства".

Анна Седокова - Шантарам (Премьера клипа 2018) (12+).

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