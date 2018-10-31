Подробности избиения Гуфа в Москве: рэпер отказался исполнять тюремную песню для юных мажоров

СЕГОДНЯ 22:10 2018-10-31T23:31:42+03:00

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Бункер-42 на Таганке большинству москвичей известен как исторический музей. На глубине 65 метров, где советское правительство должно было укрыться в случае ядерного удара, сохранился оригинальный интерьер: красные дорожки, дисковые телефоны, паркет елочкой. Кругом все чинно-благородно, кроме разве что ресторана. Именно здесь на днях был избит 39-летний рэпер Гуф, он же Алексей Долматов.

В воскресенье, 28 октября, в одном из ресторанных залов золотая молодежь развлекалась на закрытой вечеринке. Устроил ее сын рублевского модельера Натальи Валевской Глеб И., о чем он сам сообщил в соцсетях. Глядя на инстаграм парня, никогда не подумаешь, что ему всего 15: на фото - сплошь вертолеты и роскошные тачки с дверями-ножницами, шампанское «Дом Периньон» и бутерброды с черной икрой, и, конечно, одежда модных брендов. Самые частые геометки — Москва и Монако.

Устроитель скандальной вечеринки, сын рублевского модельера Натальи Валевской Глеб.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На праздник жизни в бункер Глеб позвал таких же юных друзей. Трое из них — Павел Ш., Владимир М. и Федор С. - начинающие рэперы, пару лет назад сколотившие группу под названием «Кузнецкий сквад». Это так называемые хайпбисты - запойные модники, скупающие кроссовки, сумки, очки и другие эксклюзивные вещи исключительно ради хайпа. Их философия — дорого одеваться, снимать клипы и писать рэп, «который не по карману и не по таланту большинству исполнителей в России».

"Кузнецкий сквад".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В тот вечер все шло нормально: Леха приехал, спел несколько своих популярных песен - «Город дорог», «Моя игра», - рассказал «КП» источник в окружении артиста. - Пацаны веселились, пели с ним в микрофон, селфились, стримили в соцсети. А потом что-то пошло не так. Отец одного из подростков вроде как потребовал песню «Железное небо». Она вообще-то про зону, про сидельцев, не для такого утренника. И зная Леху, наверняка, он его просто послал. Папаша разозлился и накостылял Гуфу в гримерке, выставив у дверей своих охранников.

Между тем, фамилию буяна, который сломал ребра артисту, да еще и забрал выданный ранее гонорар, никто так и не решается назвать. По словам адвоката Гуфа Сергея Жорина, это известный бизнесмен и долларовый миллиардер, уже засветившийся в криминальной хронике. Известно, что родители юных рэперов занимаются бизнесом, в частности, связанным с мебелью и яхтами, но под описание Жорина они вряд ли попадают. Информации об отце виновника торжества в открытом доступе нет.

Сами же парни из «Кузнецкого сквада» подтвердили «КП», что в тот вечер зажигали с рэпером на «семейном празднике», но подробности инцидента сообщить отказались.

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