Александр Градский стал отцом в четвертый раз за два дня до 69-летия

СЕГОДНЯ 15:06 2018-11-01T15:21:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Александр Борисович - не только потрясающий певец, но и мужчина хоть куда! В свои без трёх дней 69 лет от по прежнему активен и познаёт радости отцовства вот уже в четвёртый раз. Вчера у него родился сын от гражданской супруги, Марины Коташенко, с которой мэтр делит жизнь с 2003-го года. Как нам удалось узнать, 37-летняя счастливая мама и новорождённый чувствуют себя хорошо. Напомним, что экс-наставник «Голоса» уже настоящий «отец-героин». В 1981-и году в браке с Ольгой Градской у него родился сын Даниил (пару лет назад он как раз участвовал в «Голосе»), в 1986-м - дочь Мария. В браке с Мариной Коташенко в 2014-м году у него появился сын Александр. Малыш родился в США, в одной из клиник Нью-Йорка. Второго ребёнка пара решила «рожать» уже в Москве.

Несмотря на разницу в возрасте в 32 года, пара, как мы видим, до сих пор испытывает друг к другу нежные чувства, что опровергает все теории о недолговечности любви.

С Мариной Коташенко композитор вместе с 2003 годаФото: ВКонтакте

Мы связались с выпускниками Александра Градского, которые были страшно рады за мэтра.

- В сентябре мы были на дне рождения маленького Сашеньки, сына Александра Борисовича. И когда я увидела Марину с животом, я была очень удивлена и счастлива тому, что он находится в потрясающей форме! - рассказала «КП» победительница 3-го «Голоса», Александра Воробьева. - Я желаю ему, конечно же, огромного здоровья и чтобы его окружали только хорошие люди! Он является отличным мотиватором для других, и это так здорово!

Сегодня вечером у артиста концерт в питерском БКЗ, где, мы уверены, он обязательно скажет несколько теплых слов о жене и новорожденном сыне, которого назвали Иваном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена Александра Градского Марина Коташенко: Мы уже купили трехлетнему сыну настоящую гитару

Избранница мэтра Александра Градского Марина Коташенко рассказала о талантах подрастающего наследника (подробности)