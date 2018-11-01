Надежда Михалкова дебютировала в кино

СЕГОДНЯ 16:10 2018-11-01T17:12:11+03:00

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Для дебюта младшая Михалкова выбрала жанр «подросткового ужастика» и выдержала необходимый ему баланс серьезности и юмора, ибо, как завещал Хичкок, искрометный юмор лишь обостряет источаемые экраном страхи. Сюжет закручен вокруг страшилки о «проигранном месте» в кинотеатре: кто на него сядет - тот уже не жилец. Нескладная группа подростков, накануне привычно унизившая одного из ее членов (опубликовали в Инстаграме фото с голым задом), с целью развеяться посещает кинотеатр с гордым названием «Победа». Что смотрят - неважно, но после сеанса одному из них сносит голову, потом гибнет и его подружка. Подростки не особенно любят друг друга, поэтому нельзя сказать, что гибель друзей вызывает у них сильные чувства. Главное - не стать следующей жертвой маньяка из их (или не их) круга.

Сюжет фильма закручен вокруг страшилки о «проигранном месте» в кинотеатре, всякий оказавшийся на нем позднее погибает.

Разобраться с делом призвана беременная следовательница-альбинос с термосом наперевес. В этой роли Анна Михалкова, ставшая ведущей актрисой российского кино - она, конечно, она не могла не поддержать младшую сестру. Вместе они придумали обезобразить Анну до последней возможности, но ее природное обаяние никуда не делось. Рисуемый ею образ, конечно, вдохновлен таежной беременной следовательницей, сыгранной Фрэнсис Макдорманд в «Фарго» братьев Коэнов. Отсылки к классике американского кино существенно обогащают не слишком развесистый сюжет «Проигранного места» - он и сам не раз проигрывался в фильмах жанра, изобретенного точно не под тяжелым российским небом. Легкости в жонглировании жанровыми клише пока не достает молодому режиссеру, зато в недостатке юмора ее точно не упрекнешь: назвать свой дебют «Проигранным местом» может только лишенный суеверия, но не лишенный самоиронии человек.