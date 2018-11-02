2018-11-01T21:15:08+03:00
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«Голос»: Диана Арбенина заступилась за участницу, которую обидели наставники

И в невинном «Голос» случаются скандалы
Константин ГЛЫБА
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Саша выступит с Дианой на самой престижной площадке страны. ФОТО: Максим ЛИ/Первый каналСаша выступит с Дианой на самой престижной площадке страны. ФОТО: Максим ЛИ/Первый канал
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Так было в выпуске с Александрой Степановой из Минска, спевшей хит Дианы Арбениной «Ты дарила мне розы». К девушке никто не повернулся Наставники сочли песню неуместной.

- Такая песня и такая внешность - как? - изумилась Ани Лорак.

- Зачем вы поете такую песню? - поддержал Баста.

- Ощущение, что поет взрослая женщина, у которой не сложилась личная жизнь, - присоединился Константин Меладзе. - Которая плохо выглядит и в плохом настроении.

Зал начал хлопать и смеяться. А вот автору композиции Диане Арбениной было не до веселья. Певица опубликовала видеоролик:

- Этой песне 20 лет, но за это время мне в голову ни разу не приходила ассоциация с женщиной,которая плохо выглядит и у которой не сложилась личная жизнь. Я не думаю, что такие ассоциации складывались и у наших звезд, которые перепели эту песню. В частности, у Аллы Борисовны Пугачевой или Валерия Леонтьева. Скорее это добрая, стебная песня о молодости.

Чтобы поддержать Степанову, Диана пригласила ее спеть вместе тот же хит на концерте в «Олимпийском» 4 ноября Фото: Борис КУДРЯВОВ

Чтобы поддержать Степанову, Диана пригласила ее спеть вместе тот же хит на концерте в «Олимпийском» 4 ноябряФото: Борис КУДРЯВОВ

Чтобы поддержать Степанову, Диана пригласила ее спеть вместе тот же хит на концерте в «Олимпийском» 4 ноября. Не исключено, что в ближайшем выпуске «Голоса» Баста и компания тоже раскачают лодку как следует. С приходом рэпера и его дружка Сергея Шнурова шоу заметно оживилось. Всегда есть над кем поглумиться. В новом выпуске выступит Уку Сувисте - популярный в Эстонии артист, который написал песню для одного из участников «Евровидения». Или модель plus-size Татьяна Парадная из Москвы - она борется с дискриминацией не подходящих под стандарты красоты девушек.

Пепрвый канал,"Голос". Пятница, 21.30.

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