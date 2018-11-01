«Мона Лиза» Леонардо да Винчи проиграла состязание в красоте «Мерлин Монро» кисти Уорхолла

СЕГОДНЯ 20:30 2018-11-01T20:38:04+03:00

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Доктор Джулиан да Сильва возглавляет центр косметологии и пластической хирургии в Лондоне. Некоторое время назад он с коллегами создал программу для того, чтобы делать лица своих пациенток идеально красивыми. В ее основу был заложен принцип «золотого сечения», который был сформулирован еще древними греками. Суть его заключается в том, что эталонным соотношением двух величин (например высоты и ширины лица) является пропорция равная 1,62. И чем ближе к этому значению пропорции человеческого тела или здания, тем гармоничнее оно смотрится. Принцип «золотого сечения» применялся при строительстве пирамиды Хеопса или строительства древнегреческого Парфенона в Афинах.

Да Сильва заложил в алгоритм 12 ключевых параметров: в том числе пропорции губ, носа, глаз, бровей, подбородка, лба и других черт лица. Пару лет назад хирург применил свою математическую модель для определения самой красивой девушки мира. Вершиной совершенства стало лицо американской актрисы Эмбер Хёрд, бывшей жены Джонни Деппа и подруги миллиардера-изобретателя Илона Маска. Пропорции ее лица совпадают с индексом «золотого сечения» на 91,85%. Эмбер опередила по этому показателю таких красоток, как Ким Кардашьян (91,39%) и Кейт Мосс (91,06%).

На этот раз пластический хирург решил опробовать свой алгоритм на женщинах, которые смотрят на нас с картин величайших художников разных эпох. Фаворитом этого «конкурса красоты» считалась «Мона Лиза», написанная Леонардо да Винчи в конце XV века. И не только потому, что она является самой дорогой картиной всех времен и народов - она не продается, но в 2012 году шедевр был застрахован на сумму $765 млн. Дело в том, что Леонардо да Винчи сам подробно разрабатывал теорию «золотого сечения» применительно к пропорциям человеческого тела, этому посвящен его знаменитый рисунок «Витрувианский человек», изображающего мужчину вписанного в квадрат (со сведенными ногами) и в окружность (положение ноги врозь). Однако соблюсти идеальные пропорции в облике «Моны Лизы» гениальному флорентийцу не удалось. И это объяснимо: художнику необходимо было отразить портретное сходство.

- Лицо Лизы немного широковато, это делает его пропорции отчасти мужскими, - говорит да Сильва, - Кроме того, ее портят неправильно посаженные глаза и слишком короткий промежуток между носом и губами. Поэтому «Мона Лиза» заняла всего лишь третье место (см. список).

А лидером оказалась секс-символ ХХ века голливудская актриса Мерлин Монро, портрет которой создал король поп-арта Энди Уорхолл. Пластический хирург отметил идеальную форму носа, губ и расположение глаз. В свою очередь у Венеры кисти Сандро Ботичелли близки к эталону пропорции лица, подбородок и лоб. А вот архитектура бровей подкачала.

Портрет Мерлин Монро работы Уорхолла.

«Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера, которую называют голландской Моной Лизой (по одной из версий на картине изображена Мария - дочь художника) заняла четвертое место. А замыкает Топ-5 «Олимпия» Эдуарда Мане, которая стала причиной одного из самых грандиозных скандалов в истории живописи. Автора обвинили в подрыве моральных устоев. «Олимпия» - это самка гориллы, сделанная из каучука... Молодым женщинам в ожидании ребенка... следует избегать подобных впечатлений», - писали критики. Тем не менее, математические формулы говорят, что пропорции Викторины Мёран (любимой натурщицы Мане) близки к идеалу.

«Девушка с жемчужной сережкой» художника Яна Вермеера.

Самые обворожительные женщины, созданные живописцами

1. «Мерилин Монро», Энди Уорхолл (1964 год) - 89,1%*

2. «Рождение Венеры», Сандро Ботичелли (1486 год) - 89%

3. «Мона Лиза», Леонардо да Винчи (1505 год) - 86,6%

4. «Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер (1665 год) - 86,3%

5. «Олимпия», Эдуард Мане (1863 год) - 85,4%.

*Насколько процентов пропорции лица близки к «золотому сечению».