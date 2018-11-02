Татьяна Буланова показала свое беременное фото

СЕГОДНЯ 12:58 2018-11-02T13:07:10+03:00

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Поклонники привыкли к тому, что Татьяна Буланова всегда выглядит великолепно. Подтянутая фигура, ухоженное лицо, стильно подобранный наряд- певица старается соответствовать званию звезды. Какого же было удивление поклонников, когда артистка опубликовала на днях в своем инстаграме фото, где предстала в обычной футболке, спортивных штанах и почти без макияжа. Более того, на этой черно-белой фотографии певица и весит судя по всему на 20-25 кг больше, чем сейчас. Оказалось, что этот снимок был сделан в Греции в 1992 году, куда Буланова уехала отдыхать вместе со своим первым мужем Николаем Тагриным.

Этот снимок был сделан в Греции в 1992 году, куда Буланова уехала отдыхать вместе со своим первым мужем Николаем ТагринымФото: Личный архив

И когда поклонники в комментариях отметили, что звезда выглядит очень упитанной, она призналась, что все потому что она находится на пятом месяце беременности. В то время, когда был сделан снимок, она вынашивала своего первенца – Александра.

Надо отметить, что время беременности певица очень сильно поправилась и долго возвращалась к своему привычному весу после родов. Именно тогда Буланова разработала систему питанию, которой придерживается много лет. Она ест все, что хочет, но до четырех часов дня. Потом просто больше не заходит на кухню. Следующим приемом пищи уже становится завтрак. Сначала организму тяжело не есть около 14 часов, но потом он привыкает, и чувство голода притупляется.