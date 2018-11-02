2018-11-02T13:07:10+03:00
Звезды

Татьяна Буланова показала свое беременное фото

На нем звезду почти невозможно узнать
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В то время, когда был сделан снимок, певица вынашивала своего первенцаВ то время, когда был сделан снимок, певица вынашивала своего первенцаФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Поклонники привыкли к тому, что Татьяна Буланова всегда выглядит великолепно. Подтянутая фигура, ухоженное лицо, стильно подобранный наряд- певица старается соответствовать званию звезды. Какого же было удивление поклонников, когда артистка опубликовала на днях в своем инстаграме фото, где предстала в обычной футболке, спортивных штанах и почти без макияжа. Более того, на этой черно-белой фотографии певица и весит судя по всему на 20-25 кг больше, чем сейчас. Оказалось, что этот снимок был сделан в Греции в 1992 году, куда Буланова уехала отдыхать вместе со своим первым мужем Николаем Тагриным.

Этот снимок был сделан в Греции в 1992 году, куда Буланова уехала отдыхать вместе со своим первым мужем Николаем Тагриным Фото: Личный архив

Этот снимок был сделан в Греции в 1992 году, куда Буланова уехала отдыхать вместе со своим первым мужем Николаем ТагринымФото: Личный архив

И когда поклонники в комментариях отметили, что звезда выглядит очень упитанной, она призналась, что все потому что она находится на пятом месяце беременности. В то время, когда был сделан снимок, она вынашивала своего первенца – Александра.

Надо отметить, что время беременности певица очень сильно поправилась и долго возвращалась к своему привычному весу после родов. Именно тогда Буланова разработала систему питанию, которой придерживается много лет. Она ест все, что хочет, но до четырех часов дня. Потом просто больше не заходит на кухню. Следующим приемом пищи уже становится завтрак. Сначала организму тяжело не есть около 14 часов, но потом он привыкает, и чувство голода притупляется.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Песков призвал Киев немедленно освободить журналиста Кирилла Вышинского
Песков с юмором отнесся к заявлениям Коломойского о санкционном списке
Песков не подтвердил, что Путин сомневается по поводу строительства ВМС до Нижнего Новгорода
В NASA рассказали о потере космического аппарата
Национальный автомобильный союз поддержал отмену обязательного знака «Шипы»
Французский пассажирский самолет не пустили в небо над Россией
За месяц Кокорину пришло в СИЗО более тысячи писем
В Москве за 2018 год зарегистрировали свыше 60 тысяч браков
Работа нравится россиянам больше, чем зарплата
Генсек ОБСЕ призвал Украину провести расследование по делу Кирилла Вышинского
Telegram не смог обжаловать штраф за отказ предоставить ключи ФСБ
Сразу 15 дилеров подняли цены на машины в России
Смертность на дорогах России снизилась почти в два раза
Посол России в США: Вашингтон не уведомили Москву о выходе из ДРСМД
Собянин уволил главу Савеловского района
В Москве началась акция в поддержку задержанного на Украине журналиста Кирилла Вышинского