«Акулы у них повсюду»: Американцев поразил странный тренд российских блогеров

СЕГОДНЯ 21:25 2018-11-01T21:45:23+03:00

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Новый тренд рунета удивил американцев – соцсети россиян буквально заполонили фотографии Акулы Блохэй, мягкой игрушки из магазина IKEA.

Американский BuzzFeed даже опубликовал статью, в которой попытался разобраться, в чем секрет бешенной популярности этой игрушки: "Эти русские одержимы акулами. Они у них повсюду".

Появившаяся несколько лет назад мягкая игрушка Акула Блохэй уже успела пережить несколько волн популярности и вновь стать самым ярким брендом сезона. Первый пик популярности Блохэй пришелся на апрель прошлого года, когда по сети разошелся мем "Без разницы".

Знаменитый мем с уставшей от всего акулой.

После этого покупатели массово бросились в магазины за плюшевой рыбой. Кто-то находит в этой апатичной игрушке себя, кто-то считает её безумно милой и очаровательной, кто-то просто не хочет отставать от модного тренда. Но ясно одно - популярность Блохэй уже не остановить. Хэштэг #акулаизикеи буквально захватил Instagram. Пользователи не устают выставлять в сети фотографии с акулами, выполняющими различные действия, и придумывать к ним смешные подписи.

tatianaazarskaya Моё лицо, когда пытаюсь что-то учить #акулаизикеи

thirteenktm me

telegeen Сценка в домашнем ресторане: И что вы мне принесли!?Стейк сырой! Тот случай, когда акула у тебя была за год до того, как это стало хайпо-мейнстримом #blahaj #ikeashark #акулаизикеи #bl haj

_anastasia_samoilova_ Моя новая любовь-акула из Икеи Возможно потому,что она прекрасно передаёт мои эмоции в разных случаях жизни #ikeashark #акулаизикеи #mylove

Некоторые даже заводят акулам собственный аккаунт. Например, Блохэй с редким именем Себастьян уже имеет в сети свою страничку. Там он рассказывает, как ведет жизнь обычного человека: читает газеты, смотрит фильмы, завернувшись в теплый плед, ходит по магазинам и любит поесть фаст-фуд. Настоящая человек-акула!

blahsebastian Me and Tiba get rest up on Sunday evening , because tomorrow is Monday and we will be hard again...

blahsebastian Top russian tabloid

Акулам даже посвящают картины

dragonislera Потому что она ня#акулаизикеи

Из-за огромного спроса акулы уже стали дефицитным товаром в магазинах, поэтому особо предприимчивые пользователи начали перепродавать их с наценкой на различных сайтах объявлений.

Игрушку продают с наценкой на популярном сайте объявлений. ФОТО avito.ru

Блохэй стали популярны по всему миру. Когда несколько лет назад в Канаде запретили их продажу, люди создали целую петицию против решения. Но такого ажиотажа, как в России, больше нет ни в одной стране мира.