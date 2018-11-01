«Акулы у них повсюду»: Американцев поразил странный тренд российских блогеров
Новый тренд рунета удивил американцев – соцсети россиян буквально заполонили фотографии Акулы Блохэй, мягкой игрушки из магазина IKEA.
Американский BuzzFeed даже опубликовал статью, в которой попытался разобраться, в чем секрет бешенной популярности этой игрушки: "Эти русские одержимы акулами. Они у них повсюду".
Появившаяся несколько лет назад мягкая игрушка Акула Блохэй уже успела пережить несколько волн популярности и вновь стать самым ярким брендом сезона. Первый пик популярности Блохэй пришелся на апрель прошлого года, когда по сети разошелся мем "Без разницы".
Знаменитый мем с уставшей от всего акулой.
После этого покупатели массово бросились в магазины за плюшевой рыбой. Кто-то находит в этой апатичной игрушке себя, кто-то считает её безумно милой и очаровательной, кто-то просто не хочет отставать от модного тренда. Но ясно одно - популярность Блохэй уже не остановить. Хэштэг #акулаизикеи буквально захватил Instagram. Пользователи не устают выставлять в сети фотографии с акулами, выполняющими различные действия, и придумывать к ним смешные подписи.
Некоторые даже заводят акулам собственный аккаунт. Например, Блохэй с редким именем Себастьян уже имеет в сети свою страничку. Там он рассказывает, как ведет жизнь обычного человека: читает газеты, смотрит фильмы, завернувшись в теплый плед, ходит по магазинам и любит поесть фаст-фуд. Настоящая человек-акула!
Акулам даже посвящают картины
Из-за огромного спроса акулы уже стали дефицитным товаром в магазинах, поэтому особо предприимчивые пользователи начали перепродавать их с наценкой на различных сайтах объявлений.
Игрушку продают с наценкой на популярном сайте объявлений. ФОТО avito.ru
Блохэй стали популярны по всему миру. Когда несколько лет назад в Канаде запретили их продажу, люди создали целую петицию против решения. Но такого ажиотажа, как в России, больше нет ни в одной стране мира.