2018-11-01T21:45:23+03:00
Общество

«Акулы у них повсюду»: Американцев поразил странный тренд российских блогеров

Соцсети заполонили фотографии с мягкой игрушкой Блохэй
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Икеевская акула стала суперзвездой российских соцсетей.Икеевская акула стала суперзвездой российских соцсетей.
Изменить размер текста:

Новый тренд рунета удивил американцев – соцсети россиян буквально заполонили фотографии Акулы Блохэй, мягкой игрушки из магазина IKEA.

Американский BuzzFeed даже опубликовал статью, в которой попытался разобраться, в чем секрет бешенной популярности этой игрушки: "Эти русские одержимы акулами. Они у них повсюду".

Появившаяся несколько лет назад мягкая игрушка Акула Блохэй уже успела пережить несколько волн популярности и вновь стать самым ярким брендом сезона. Первый пик популярности Блохэй пришелся на апрель прошлого года, когда по сети разошелся мем "Без разницы".

Знаменитый мем с уставшей от всего акулой.

Знаменитый мем с уставшей от всего акулой.

После этого покупатели массово бросились в магазины за плюшевой рыбой. Кто-то находит в этой апатичной игрушке себя, кто-то считает её безумно милой и очаровательной, кто-то просто не хочет отставать от модного тренда. Но ясно одно - популярность Блохэй уже не остановить. Хэштэг #акулаизикеи буквально захватил Instagram. Пользователи не устают выставлять в сети фотографии с акулами, выполняющими различные действия, и придумывать к ним смешные подписи.

tatianaazarskayatatianaazarskaya
Моё лицо, когда пытаюсь что-то учить #акулаизикеи
59 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram
thirteenktmthirteenktm
me
301 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram
telegeentelegeen
Сценка в домашнем ресторане: И что вы мне принесли!?Стейк сырой! Тот случай, когда акула у тебя была за год до того, как это стало хайпо-мейнстримом #blahaj #ikeashark #акулаизикеи #bl haj
140 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram
_anastasia_samoilova__anastasia_samoilova_
Моя новая любовь-акула из Икеи Возможно потому,что она прекрасно передаёт мои эмоции в разных случаях жизни #ikeashark #акулаизикеи #mylove
95 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

Некоторые даже заводят акулам собственный аккаунт. Например, Блохэй с редким именем Себастьян уже имеет в сети свою страничку. Там он рассказывает, как ведет жизнь обычного человека: читает газеты, смотрит фильмы, завернувшись в теплый плед, ходит по магазинам и любит поесть фаст-фуд. Настоящая человек-акула!

blahsebastianblahsebastian
Me and Tiba get rest up on Sunday evening , because tomorrow is Monday and we will be hard again...
162 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
blahsebastianblahsebastian
Top russian tabloid
102 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Акулам даже посвящают картины

dragonisleradragonislera
Потому что она ня#акулаизикеи
82 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram
_bulo4ka_6_bulo4ka_6
Ещё какой-то "рисунок". #акулаизикеи
11 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

Из-за огромного спроса акулы уже стали дефицитным товаром в магазинах, поэтому особо предприимчивые пользователи начали перепродавать их с наценкой на различных сайтах объявлений.

Игрушку продают с наценкой на популярном сайте объявлений. ФОТО avito.ru

Игрушку продают с наценкой на популярном сайте объявлений. ФОТО avito.ru

Блохэй стали популярны по всему миру. Когда несколько лет назад в Канаде запретили их продажу, люди создали целую петицию против решения. Но такого ажиотажа, как в России, больше нет ни в одной стране мира.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Психоаналитик о насильниках из башкирской полиции: Под действием алкоголя у них вылезла озлобленность, желание применить силу. И ощущение абсолютной безнаказанности
Людмила Полянова подчеркнула, что для человека ситуация насилия – физического, психологического, морального – это очень страшная травма, которая лечится много лет и до конца практически не излечивается
Новая имиджевая кампания «Радио Дача» – «Музыка нас связала»
«Радио Дача» запускает новую имиджевую рекламную кампанию. Новые образы, новые герои, в этом сезоне Радио Дача удивляет своих слушателей, и представляет серию ярких макетов, а так же заряженный позитивом видеоролик!
Новости 24