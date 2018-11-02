«Веселые прилипалы-4»: иногда они возвращаются!

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-02T14:10:05+03:00

В декабре 2015 года страна узнала, что такое прилипалы. ГК «ДИКСИ» «заразила» и взрослых, и детей, которые стали искать, покупать, обменивать веселые игрушки, которых можно прилепить к столу или полке

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Люди потребовали продолжения. А потом еще и еще! Итак, встречайте - «Веселые прилипалы-4» с 1 ноября по 13 декабря во всех магазинах торговой сети «Дикси».

ПО ГОЛЛИВУДСКИМ ЛЕКАЛАМ

«Дети собрали коллекцию и вовсю играют». «Смешные игрушки. Внук стал деда признавать, когда он ему пару прилипал принес». «А нам всем нравится играть. Папа и мама хоть с детьми начали общаться». Такие отзывы о первой акции оставляли участники в соцсетях. Очень простенькое видео, на котором девушка распаковывает прилипал и укладывает их в специальную коробку собрало на Ютубе больше 325 тысяч просмотров!

Это, напомню, был декабрь 2015 года.

Через год акцию повторили, и назвали, в полном соответствии с голливудскими традициями продолжения, «Веселые прилипалы-2, 3 и 4».

«Прилипалы дарят эмоции. "Поход в магазин - очень рутинное занятие, поэтому дарить положительные эмоции - одна из наших главных задач", - считает директор по маркетингу ГК «ДИКСИ» Ирина Рамазанова. - А детские эмоции - самые ценные для родителей. Посетив магазин и получив прилипалу, папы и мамы выполняют сразу две задачи - совершают необходимые покупки и дарят небольшой праздник своим детям и себе. Дети - самая благодарная аудитория, им не столько важна стоимость игрушки, сколько ее идея. Мы провели исследование, и узнали, что мальчикам и девочкам нравятся животные. Поэтому новые прилипалы - это животные-супергерои».

ДЛЯ 24 ПРИЛИПАЛ НУЖЕН АЛЬБОМ-АВТОБУС

«Веселые прилипалы 4» - это захватывающий интерактивный мир для юных покупателей «Дикси» и их родителей. Участники новой акции смогут собрать коллекцию из 24 супергероев игрушек-прилипал. За каждые 500 рублей в чеке (за исключением табачных изделий и алкогольной продукции) и/или приобретение товаров-спонсоров, участвующих в программе «Веселые прилипалы-4», покупатель получает на кассе игрушку-прилипалу. Игрушку также можно приобрести за 49 рублей без соблюдения условий акции. Бесплатно на кассе выдается буклет с игровым полем для настольной игры.

Для хранения этой маленькой армии прилипал предусмотрен специальный альбом. И это – автобус! Его можно приобрести на кассе за 199 рублей.

Естественно, для акции разработано мобильное приложение на платформах iOS и Android, которое можно скачать в App Store и Google Play. Оно позволяет кормить и развивать любимую игрушку, тренировать своего героя во время игрового процесса, а также создавать виртуальные комиксы. На промо-странице https://dixy.ru/prilipaly4/ также можно узнать историю каждого супергероя, принять участие в интерактивной игре или обменяться прилипалами с другими участниками акции, подробнее узнать о товарах-спонсорах. Все участники могут общаться друг с другом на специально созданной странице в социальной сети ВКонтакте.

Акция завершится 13 декабря и во многих квартирах под новогодними елками будет припаркован автобус с веселыми прилипалами.

Учитывая популярность акции в покупательской среде, более 90 поставщиков-партнеров «ДИКСИ» заявили для промо-акции свыше 450 наименований товаров-спонсоров.

ДЛЯ РАЗМИНКИ ПОКУПАТЕЛИ МАГАЗИНОВ "ДИКСИ" ИСКАЛИ… КЛАД!

Кроме полюбившихся прилипал, в текущем году ГК "ДИКСИ" успешно протестировала новый формат активностей для покупателей. До 28 октября покупатели магазинов "Дикси" принимали участие в интерактивной игре "Найди свой клад в "Дикси" и выигрывали различные призы. Для участия люди устанавливали специальное приложение "Дикси" на мобильное устройство либо заходили на страницу цифровой игры с персонального компьютера. После регистрации по номеру телефона ее участник автоматически переходил на экран с витриной призов. Далее игрок перемещался по карте и искал сундуки с монетами. При нажатии на клетку игрового поля появлялся либо сундук с монетой, либо пустой. Чтобы выиграть приз, участник должен был найти три монетки за пять нажатий.

В проекте, который реализовывался в магазинах Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принимали участие 28 партнеров сети, предоставивших для участия в акции более миллиона товаров-спонсоров.

А В ЭТО ВРЕМЯ В «ВИКТОРИИ» ХОЗЯЙНИЧАЕТ ФРУКТОМАФИЯ

С середины октября по 25 ноября покупатели магазинов «Виктория» и «Виктория Квартал» (они входят в ГК "ДИКСИ") принимают участие в набирающей популярность интерактивной игре «Фруктомафия».

Более 30 партнеров сети представили для акции свыше 300 000 товаров-спонсоров. Чтобы присоединиться к игре, достаточно зарегистрироваться на сайте супермаркета «Виктория» по номеру телефона и следовать инструкциям. Но каждый желающий может сыграть во «Фруктомафию» только один раз в сутки. В течение этого периода участники игры примеряют на себя роль шерифа и, выполняя задания, получают в качестве выигрыша товары или купоны на скидку. В конце игры у самых удачливых и умелых высвечивается уникальный штрих-код. Он означает, что вы наиграли на подарок!

«Игровой процесс становится все более популярным способом взаимодействия с покупателями, и мы видим их повышенный интерес к этому формату активностей, - не устает повторять Вадим Макаренко, директор по маркетингу ТС «Виктория». - Запуск "Фруктомафии" показал, что нашим клиентам важно не только совершать покупки, но и ассоциировать такие обыденные задачи, как поход в магазин за продуктами, с интересными приключениями. Мы рассчитываем на сильный синергетический эффект по итогам этих акций и продолжим работу, чтобы дарить положительные эмоции нашим покупателям».

Проект реализуется в магазинах сети, расположенных в Москве и Подмосковье, Калининграде и Калининградской области.

КСТАТИ

За время проведения акции «Веселые прилипалы-3» реализовано более 35 млн фигурок и свыше 220 тыс. специальных альбомов-домиков. За это время промо-страницу посетили около 300 тыс. человек, зарегистрировано свыше 74 тыс. скачиваний мобильного приложения.