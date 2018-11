Новый Rixos Saadiyat Island: Запишите адрес рая!

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-02T15:27:37+03:00

Как там начинаются банальные репортажи? Тяжелая журналистская судьба забросила меня в...

Нет, так не получится... Ибо судьба конечно нелегкая, но забросила она меня в этот раз не в Нарьян-Мар или Охотск, как обычно, а гораздо дальше (но приятнее) — в Объединенные Арабские Эмираты.

Несмотря на жаркую погоду, прием оказался удивительно теплый. А как же иначе — ведь встречали нас в новом «Риксосе», который совсем недавно открылся в Абу-Даби. Да, Rixos Saadiyat Island стал четвертым отелем сети в Арабских Эмиратах. Но уже вышел на первое место среди равных...

Так выглядит отель с высоты птичьего полета

Почему?

Потому что именно так, наверное, выглядит рай.

Вечное солнце, белый песок, ласковый океан, все включено и — конечно- легендарное гостеприимство сотрудников «Риксоса». Этих верных туристических ангелов-хранителей. И они очень ждут русских туристов...

Это не просто отель. Это настоящий город. В котором есть все

НА ОСТРОВЕ, НА ОСТРОВЕ

НА ЛУЧШЕМ В МИРЕ ОСТРОВЕ...

Мы осматриваем новый отель перед самым открытием. Рабочие снуют туда-сюда, как озабоченные муравьи, повара тестят новые печи, гиды распахивают перед нами двери шикарных апартаментов и расписывают их достоинства, которые и так были налицо... Все одинаково идеально, но сердце рвется туда — где за окном сошлись две бескрайности — песчаная и морская...

Короче, я потихоньку смылся на пляж...

Запишите адрес рая!

Потому что очень хотелось походить босиком по песочку легендарного острова Саадиат. Самого чистого и привлекательного места во всем Абу-Даби. Недаром именно здесь черепахи выходят на берег, чтобы вывести потомство и дельфины заплывают на огонек. И добиться разрешения построить здесь отель почти невозможно — слишком много экологических требований. Но Риксос выполнил все условия — и возвел, наверное, самый удивительный отель на всем побережье.

Я уже говорил, что именно так представлял себе рай?... А, говорил, значит...

А что именно так представлял пляж в раю? Еще нет? Ну так слушайте!

Вот здесь надо снимать фильмы про Адама и Еву. Первозданность и современность в лучшем ее виде. А может быть даже и — будущность...

Идешь по песку, а он кажется живым и приветливым. А из пучины морской дельфин машет плавником. Тоже приветливый такой, веселый. А недалеко от него — мужчина спортивного вида плывет мощными рывками. Увидев меня — тоже приветливо помахал.

Постояльцев пока немного - легко подружиться.

Машу в ответ.

Мужчина указывает на воду и поднимает большой палец вверх и улыбается.

Я понимаю, что надо возвращаться к группе, но...

В общем не выдержал - сбросил пиджак и брюки и бросился в объятия соленой воды.

Море тоже оказалось очень приветливым.

И долго не хотело меня отпускать.

И вот этот пьянящий воздух свободы сыграл со мной злую шутку...

В отеле десять ресторанов и баров

ГОРОДУ И МИРУ

Пока я гулял, оказывается все сбились с ног, в поисках меня. Думали — заблудился на широких просторах отеля. И я понимаю волнения. Заблудиться не мудрено!

Ведь это не просто отель. Это настоящий город. В котором есть все.

Я мог заблудиться в одном из...

… 293 номеров Делюкс,

… 48 номерах Премиум (а то номера, на секундочку, с выходом в отдельный бассейн)

…24 сьютах.

При наличии времени и фантазии я мог вообще заблудиться в одном президентском сьюте или на 12 виллах (да, в этом городе есть шикарные отдельно стоящие дома со своими бассейнами из которых — в принципе — даже можно не выходить, эдакие отели в отеле)

Жаль, что человек кушает всего три раза в день

Я так же мог заблудиться в десяти ресторанах и барах. И вот я точно был не против это сделать. Потому что ароматы, которые они источают, заставляют пожалеть, что человек кушает всего три раза в день. А ведь попробовать хочется всего. Ну вот как пройти мимо ресторана турецкой кухни Turquoise, или рыбного Mermaid или итальянского L'Olivo или японского Aja или восточного Orient... А пляжные бары, а чайные, а кальянные? Там же тоже кормят. Да еще наливают — элитные напитки и бесплатно. Да там заблудиться специально хочется! А Rixos еще беспокоятся — вдруг вы проголодаетесь между официальными приемами пищи. Потому по всему отелю расставлены тележки с едой.

Соблазны... соблазны...

Наконец, я мог заблудиться в фитнес-центре или спа, четырех магазинах или — в конце концов — в аквапарке. Да-да, в этом городе удовольствий есть и полноценный аквапарк...

Но, чтобы испытать все эти прелести, нужна как минимум — неделя. А лучше две. Чтобы теряться и находиться каждый день — без такой ненужной суеты.

Фитнес-центр

ALL-INCLUSIVE ALL-ЕХCLUSIVE

Я слегка смущен. Волосы еще не высохли от купания, торчат в разные стороны, а нас уже ведут на встречу в владельцем отеля Феттахом Таминджи, учредителем и председателем правления Rixos Hotels.

Человек сделавший себя сам, миллионер, а тут я — в таком виде. Мокром и растрепанном.

Но навстречу выходит... тот самый мужчина, с которым мы делили пляж и море в этот день.

Хэ-хэ!

Улыбаемся друг другу.

- Так вы живете в своем отеле? - спрашиваю на английском, улыбаясь по-американски.

- Ну да! - отвечает он на русском с легким акцентом и улубается не менее широко. - Во-первых, это бесплатно...

С юмором тут все в полном порядке — так же как и с отелем.

Вопросы сыпятся один за другим, беседа проходит в дружеской обстановке.

Rixos Sadiyaat Island это отель под маркой «All-Inclusive All-exclusive»

Оказывается проект отеля в восточном стиле — это идея самого Таминджи. Он придумал проект, отдал архитекторам, а замет активно участвовал в строительстве. А оно было ударным, как комсомольская стройка. Всю эту красоту возвели всего за 16 месяцев. Причем многие воплощенные в камне и иных стройматериалах идеи — это просьбы клиентов отелей сети Риксос по всему миру. Я не единственный, кто общался с Феттахом, не зная, что он владелец отеля. Таминджи любит инкогнито посещать свои отели, беседовать с людьми, узнавать их пожелания, спрашивать чего не хватает. А потом — воплощать в жизнь просьбы клиентов. Такой вот клиенто-ориентированный бизнес.

- У вас же отеле «All-Inclusive»? - спрашивает один из журналистов.

- Если точно то Rixos Sadiyaat Island это отель под маркой «All-Inclusive All-exclusive». – оотвечает Феттах Таминджи. - Это первый такой курорт в Абу-Даби, работающий по системе «Все включено – Все эксклюзивно». Эта концепция означает, что, оплатив проживание, клиенты автоматически получают неограниченный доступ ко всем услугам отеля, включая ресторанное обслуживание 24 часа в сутки. Таким образом, наши гости могут полностью сосредоточиться на отдыхе в атмосфере ультра-роскоши, ни в чем себя не ограничивая. В отеле человек должен отдыхать и не думать, хватит ли ему денег на очередную радость.

Оплатив проживание, клиенты автоматически получают неограниченный доступ ко всем услугам отеля

Таминджи особо подчеркивает, что в Rixos Sadiyaat Island ждут туристов из России, которых он настолько уважает, что выучил русский язык. И многие сотрудники отеля тоже говорят на русском.

- Кстати многие нововведения в этом отеле разработаны специально для россиян. - добавляет владелец.

- Вы про широкий выбор бесплатных напитков? - шутит кто-то.

- Нет, - улыбается Таминджи, - я про спортзал. Мы сделали его побольше и побогаче. Заметили, что многие приехавшие из России очень много внимания уделяют спорту. Да и растрястись после такого большого количества ресторанов полезно...

Встреча подошла к концу. Экскурсия по отелю тоже. Прощаемся.

Жму руку Феттаху Таминджи. Он заговорщически подмигивает:

- Может, на пляж?

С тоской смотрю через стеклянную стену на ласковое море и вздыхаю.

- С удовольствием бы сбежал. Но — самолет уже скоро...

В Rixos Sadiyaat Island ждут туристов из России

- Ну тогда — в следующий раз. Приезжайте — двери отелей Rixos всегда открыты для русских туристов. И мы сделаем все, чтобы они чувствовали себя как...

- ...в раю?

- … или как дома.

P.S.: Простите, забыл — говорил ли я, что именно так и представлял себе рай?

Говорил, значит...

А что именно так выглядят райские пляжи?

И это тоже...

А про широкий набор райских наслаждений?

А... Что? Про все уже рассказал?

Ну значит мне больше нечего добавить. Ну разве что, если в настоящем раю когда-нибудь будет ремонт, то можно ничего не придумывать. А просто взять проект Rixos Saadiyat Island.

Лучше придумать уже вряд ли возможно.

Двери отелей Rixos всегда открыты для русских туристов

КСТАТИ

Достопримечательности рядом с Rixos Saadiyat Island

Гольф-клуб Saadiyat Beach - 5 мин.

Музеи «Лувр» Абу-Даби — 8 мин.

Дворец Qasr Al-Hosn - 15 мин.

Парк «Ferrari World» Абу-Даби - 17 мин.

Водныи Парк развлечении «Yas Water World» - 17 мин

Тематическии парк «Warner Bros.» - 17 мин

Зоопарк «Emirates Park» - 20 мин.

Мечеть «Шеи ха Заеда» - 22 мин.

Международныи аэропорт Абу-Даби — 25 мин.

Все отели и курорты Rixos оснащены эксклюзивными велнесс- и SPA-центрами с аутентичным турецким хаммамом

УСЛУГИ И ВОЗМОЖНОСТИ

378 элегантно оформленных номеров и люксов;

12 изысканных вилл; 1 Главныи ресторан, открытыи в течение всего дня; 6 Ресторанов а-ля карт,

1 Лобби-лаунж,

2 Бара,

1 Частныи пляж,

1 Банкетныи зал

3 Конференц-зала, 1 Детскии клуб, 1 Фитнес-центр, 1 Спа и оздоровительныи центр, 1 Аквапарк для детеи , 1 бассеи н с искусственными волнами

4 магазина.

ИЗ ДОСЬЕ

Rixos Hotels

Основана в 2000 году И является одной из самых быстро растущих международных сетей премиальных отелей в мире.

Для обеспечения непревзойденного сервиса в атмосфере роскоши, Rixos Hotels разработала инновационную концепцию гостеприимства, сочетающую в себе традиции и современность, которую воплощают в жизнь более 8 000 сотрудников компании по всему миру.

Все отели и курорты Rixos оснащены эксклюзивными велнесс- и SPA-центрами с аутентичным турецким хаммамом и уникальным набором SPA-процедур. Каждый отель предлагает разнообразие ресторанов и баров, впечатляющий набор развлечений и широкий выбор роскошно оформленных номеров и люксов.

За гостеприимство, индивидуальный подход и отличную кухню отели Rixos неоднократно удостаивались престижных международных наград, включая: American Five Star Diamond Award, Conde Nast, World Travel Awards, Trip Advisor and Great Hotels of the World.

Rixos Hotels в настоящее время управляет четырьмя отелями в Объединенных Арабских Эмиратах: Rixos Premium Dubai, Rixos The Palm Dubai, Rixos Bab Al Bahr-Ras Al Khaimah и Rixos Saadiyat Island-Abu Dhabi.