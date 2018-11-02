2018-11-02T15:27:37+03:00
Туризм

Новый Rixos Saadiyat Island: Запишите адрес рая!

Туда можно слетать в отпуск
Евгений САЗОНОВ
Поделиться:
Rixos Saadiyat Island стал четвертым отелем сети в Арабских ЭмиратахRixos Saadiyat Island стал четвертым отелем сети в Арабских Эмиратах
Изменить размер текста:

Как там начинаются банальные репортажи? Тяжелая журналистская судьба забросила меня в...

Нет, так не получится... Ибо судьба конечно нелегкая, но забросила она меня в этот раз не в Нарьян-Мар или Охотск, как обычно, а гораздо дальше (но приятнее) — в Объединенные Арабские Эмираты.

Несмотря на жаркую погоду, прием оказался удивительно теплый. А как же иначе — ведь встречали нас в новом «Риксосе», который совсем недавно открылся в Абу-Даби. Да, Rixos Saadiyat Island стал четвертым отелем сети в Арабских Эмиратах. Но уже вышел на первое место среди равных...

Так выглядит отель с высоты птичьего полета

Так выглядит отель с высоты птичьего полета

Почему?

Потому что именно так, наверное, выглядит рай.

Вечное солнце, белый песок, ласковый океан, все включено и — конечно- легендарное гостеприимство сотрудников «Риксоса». Этих верных туристических ангелов-хранителей. И они очень ждут русских туристов...

Это не просто отель. Это настоящий город. В котором есть все

Это не просто отель. Это настоящий город. В котором есть все

НА ОСТРОВЕ, НА ОСТРОВЕ

НА ЛУЧШЕМ В МИРЕ ОСТРОВЕ...

Мы осматриваем новый отель перед самым открытием. Рабочие снуют туда-сюда, как озабоченные муравьи, повара тестят новые печи, гиды распахивают перед нами двери шикарных апартаментов и расписывают их достоинства, которые и так были налицо... Все одинаково идеально, но сердце рвется туда — где за окном сошлись две бескрайности — песчаная и морская...

Короче, я потихоньку смылся на пляж...

Запишите адрес рая!

Запишите адрес рая!

Потому что очень хотелось походить босиком по песочку легендарного острова Саадиат. Самого чистого и привлекательного места во всем Абу-Даби. Недаром именно здесь черепахи выходят на берег, чтобы вывести потомство и дельфины заплывают на огонек. И добиться разрешения построить здесь отель почти невозможно — слишком много экологических требований. Но Риксос выполнил все условия — и возвел, наверное, самый удивительный отель на всем побережье.

Я уже говорил, что именно так представлял себе рай?... А, говорил, значит...

А что именно так представлял пляж в раю? Еще нет? Ну так слушайте!

Вот здесь надо снимать фильмы про Адама и Еву. Первозданность и современность в лучшем ее виде. А может быть даже и — будущность...

Идешь по песку, а он кажется живым и приветливым. А из пучины морской дельфин машет плавником. Тоже приветливый такой, веселый. А недалеко от него — мужчина спортивного вида плывет мощными рывками. Увидев меня — тоже приветливо помахал.

Постояльцев пока немного - легко подружиться.

Машу в ответ.

Мужчина указывает на воду и поднимает большой палец вверх и улыбается.

Я понимаю, что надо возвращаться к группе, но...

В общем не выдержал - сбросил пиджак и брюки и бросился в объятия соленой воды.

Море тоже оказалось очень приветливым.

И долго не хотело меня отпускать.

И вот этот пьянящий воздух свободы сыграл со мной злую шутку...

В отеле десять ресторанов и баров

В отеле десять ресторанов и баров

ГОРОДУ И МИРУ

Пока я гулял, оказывается все сбились с ног, в поисках меня. Думали — заблудился на широких просторах отеля. И я понимаю волнения. Заблудиться не мудрено!

Ведь это не просто отель. Это настоящий город. В котором есть все.

Я мог заблудиться в одном из...

… 293 номеров Делюкс,

… 48 номерах Премиум (а то номера, на секундочку, с выходом в отдельный бассейн)

…24 сьютах.

При наличии времени и фантазии я мог вообще заблудиться в одном президентском сьюте или на 12 виллах (да, в этом городе есть шикарные отдельно стоящие дома со своими бассейнами из которых — в принципе — даже можно не выходить, эдакие отели в отеле)

Жаль, что человек кушает всего три раза в день

Жаль, что человек кушает всего три раза в день

Я так же мог заблудиться в десяти ресторанах и барах. И вот я точно был не против это сделать. Потому что ароматы, которые они источают, заставляют пожалеть, что человек кушает всего три раза в день. А ведь попробовать хочется всего. Ну вот как пройти мимо ресторана турецкой кухни Turquoise, или рыбного Mermaid или итальянского L'Olivo или японского Aja или восточного Orient... А пляжные бары, а чайные, а кальянные? Там же тоже кормят. Да еще наливают — элитные напитки и бесплатно. Да там заблудиться специально хочется! А Rixos еще беспокоятся — вдруг вы проголодаетесь между официальными приемами пищи. Потому по всему отелю расставлены тележки с едой.

Соблазны... соблазны...

Наконец, я мог заблудиться в фитнес-центре или спа, четырех магазинах или — в конце концов — в аквапарке. Да-да, в этом городе удовольствий есть и полноценный аквапарк...

Но, чтобы испытать все эти прелести, нужна как минимум — неделя. А лучше две. Чтобы теряться и находиться каждый день — без такой ненужной суеты.

Фитнес-центр

Фитнес-центр

ALL-INCLUSIVE ALL-ЕХCLUSIVE

Я слегка смущен. Волосы еще не высохли от купания, торчат в разные стороны, а нас уже ведут на встречу в владельцем отеля Феттахом Таминджи, учредителем и председателем правления Rixos Hotels.

Человек сделавший себя сам, миллионер, а тут я — в таком виде. Мокром и растрепанном.

Но навстречу выходит... тот самый мужчина, с которым мы делили пляж и море в этот день.

Хэ-хэ!

Улыбаемся друг другу.

- Так вы живете в своем отеле? - спрашиваю на английском, улыбаясь по-американски.

- Ну да! - отвечает он на русском с легким акцентом и улубается не менее широко. - Во-первых, это бесплатно...

С юмором тут все в полном порядке — так же как и с отелем.

Вопросы сыпятся один за другим, беседа проходит в дружеской обстановке.

Rixos Sadiyaat Island это отель под маркой «All-Inclusive All-exclusive»

Rixos Sadiyaat Island это отель под маркой «All-Inclusive All-exclusive»

Оказывается проект отеля в восточном стиле — это идея самого Таминджи. Он придумал проект, отдал архитекторам, а замет активно участвовал в строительстве. А оно было ударным, как комсомольская стройка. Всю эту красоту возвели всего за 16 месяцев. Причем многие воплощенные в камне и иных стройматериалах идеи — это просьбы клиентов отелей сети Риксос по всему миру. Я не единственный, кто общался с Феттахом, не зная, что он владелец отеля. Таминджи любит инкогнито посещать свои отели, беседовать с людьми, узнавать их пожелания, спрашивать чего не хватает. А потом — воплощать в жизнь просьбы клиентов. Такой вот клиенто-ориентированный бизнес.

- У вас же отеле «All-Inclusive»? - спрашивает один из журналистов.

- Если точно то Rixos Sadiyaat Island это отель под маркой «All-Inclusive All-exclusive». – оотвечает Феттах Таминджи. - Это первый такой курорт в Абу-Даби, работающий по системе «Все включено – Все эксклюзивно». Эта концепция означает, что, оплатив проживание, клиенты автоматически получают неограниченный доступ ко всем услугам отеля, включая ресторанное обслуживание 24 часа в сутки. Таким образом, наши гости могут полностью сосредоточиться на отдыхе в атмосфере ультра-роскоши, ни в чем себя не ограничивая. В отеле человек должен отдыхать и не думать, хватит ли ему денег на очередную радость.

Оплатив проживание, клиенты автоматически получают неограниченный доступ ко всем услугам отеля

Оплатив проживание, клиенты автоматически получают неограниченный доступ ко всем услугам отеля

Таминджи особо подчеркивает, что в Rixos Sadiyaat Island ждут туристов из России, которых он настолько уважает, что выучил русский язык. И многие сотрудники отеля тоже говорят на русском.

- Кстати многие нововведения в этом отеле разработаны специально для россиян. - добавляет владелец.

- Вы про широкий выбор бесплатных напитков? - шутит кто-то.

- Нет, - улыбается Таминджи, - я про спортзал. Мы сделали его побольше и побогаче. Заметили, что многие приехавшие из России очень много внимания уделяют спорту. Да и растрястись после такого большого количества ресторанов полезно...

Встреча подошла к концу. Экскурсия по отелю тоже. Прощаемся.

Жму руку Феттаху Таминджи. Он заговорщически подмигивает:

- Может, на пляж?

С тоской смотрю через стеклянную стену на ласковое море и вздыхаю.

- С удовольствием бы сбежал. Но — самолет уже скоро...

В Rixos Sadiyaat Island ждут туристов из России

В Rixos Sadiyaat Island ждут туристов из России

- Ну тогда — в следующий раз. Приезжайте — двери отелей Rixos всегда открыты для русских туристов. И мы сделаем все, чтобы они чувствовали себя как...

- ...в раю?

- … или как дома.

P.S.: Простите, забыл — говорил ли я, что именно так и представлял себе рай?

Говорил, значит...

А что именно так выглядят райские пляжи?

И это тоже...

А про широкий набор райских наслаждений?

А... Что? Про все уже рассказал?

Ну значит мне больше нечего добавить. Ну разве что, если в настоящем раю когда-нибудь будет ремонт, то можно ничего не придумывать. А просто взять проект Rixos Saadiyat Island.

Лучше придумать уже вряд ли возможно.

Двери отелей Rixos всегда открыты для русских туристов

Двери отелей Rixos всегда открыты для русских туристов

КСТАТИ

Достопримечательности рядом с Rixos Saadiyat Island

Гольф-клуб Saadiyat Beach - 5 мин.

Музеи «Лувр» Абу-Даби — 8 мин.

Дворец Qasr Al-Hosn - 15 мин.

Парк «Ferrari World» Абу-Даби - 17 мин.

Водныи Парк развлечении «Yas Water World» - 17 мин

Тематическии парк «Warner Bros.» - 17 мин

Зоопарк «Emirates Park» - 20 мин.

Мечеть «Шеи ха Заеда» - 22 мин.

Международныи аэропорт Абу-Даби — 25 мин.

Все отели и курорты Rixos оснащены эксклюзивными велнесс- и SPA-центрами с аутентичным турецким хаммамом

Все отели и курорты Rixos оснащены эксклюзивными велнесс- и SPA-центрами с аутентичным турецким хаммамом

УСЛУГИ И ВОЗМОЖНОСТИ

378 элегантно оформленных номеров и люксов;

12 изысканных вилл; 1 Главныи ресторан, открытыи в течение всего дня; 6 Ресторанов а-ля карт,

1 Лобби-лаунж,

2 Бара,

1 Частныи пляж,

1 Банкетныи зал

3 Конференц-зала, 1 Детскии клуб, 1 Фитнес-центр, 1 Спа и оздоровительныи центр, 1 Аквапарк для детеи , 1 бассеи н с искусственными волнами

4 магазина.

ИЗ ДОСЬЕ

Rixos Hotels

Основана в 2000 году И является одной из самых быстро растущих международных сетей премиальных отелей в мире.

Для обеспечения непревзойденного сервиса в атмосфере роскоши, Rixos Hotels разработала инновационную концепцию гостеприимства, сочетающую в себе традиции и современность, которую воплощают в жизнь более 8 000 сотрудников компании по всему миру.

Все отели и курорты Rixos оснащены эксклюзивными велнесс- и SPA-центрами с аутентичным турецким хаммамом и уникальным набором SPA-процедур. Каждый отель предлагает разнообразие ресторанов и баров, впечатляющий набор развлечений и широкий выбор роскошно оформленных номеров и люксов.

За гостеприимство, индивидуальный подход и отличную кухню отели Rixos неоднократно удостаивались престижных международных наград, включая: American Five Star Diamond Award, Conde Nast, World Travel Awards, Trip Advisor and Great Hotels of the World.

Rixos Hotels в настоящее время управляет четырьмя отелями в Объединенных Арабских Эмиратах: Rixos Premium Dubai, Rixos The Palm Dubai, Rixos Bab Al Bahr-Ras Al Khaimah и Rixos Saadiyat Island-Abu Dhabi.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Куда поехать отдыхать в ноябре 2018 года: лучшие места на море в бархатный сезон
Ноябрь в России один из самых неприятных месяцев в году - снега еще нет, холодно, серо. Поэтому хороший способ переключиться - это взять отпуск. "Комсомолка" рассказывает куда поехать в ноябре 2018 года, чтобы не пожалеть о потраченных деньгах
Пустынные архипелаги и сосновый бор: города мира, до которых практически невозможно добраться
Некоторые смельчаки отправляются в поисках острых ощущений буквально на край света, в места, столь удаленные от «большого мира», что добраться до них очень непросто. Подробнее о некоторых из них – в нашей подборке
Улетят ли туристы на курорты чартерными рейсами авиакомпании Azur Air
Ростуризм советует туроператорам не продавать путевки, в которые включен перелет чартерными рейсами авиакомпании Azur Air, на даты после 19 марта. Сама авиакомпания приостановила продажу билетов. Что случилось и как быть туристам?
Размер и вес ручной клади в самолете в 2018 году: все о правилах провоза ручного багажа
Изменения в законы внесли еще осенью. Авиакомпании продолжают подгонять под них свои правила. А пассажиры - удивляться, возмущаться, переплачивать и тратить нервы в аэропортах. Так каков же сейчас размер и вес ручной клади в самолете?
Международный аэропорт Питтсбурга стал первым в Америке аэропортом, пропускающим всех желающих в зону вылета
Международный аэропорт Питтсбурга (PIT), расположенный в штате Пенсильвания, является 7-ой по величине воздушной гаванью США. В прошлом году он получил звание «Аэропорта года» по версии издания Airport Transport World
Новости 24
Президент Туркмении поднял золотой гриф от штанги под аплодисменты министров
Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров сложил полномочия
В России может упасть спрос на новые машины
У берегов Японии исчез маленький остров
Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников штаб-квартиры Sony в Лондоне
Россиян предпенсионного возраста освободили от налога на дом и землю
Путин поздравит разведчиков с юбилеем ГРУ
Путин попросил кубинского лидера передать горячий привет Раулю Кастро
Диас-Канель пригласил Путина на Кубу в 2019 году
В чем причина последних резонансных аварий с участием автобусов?
Россию возглавила список самых "диких" стран в мире
Матвиенко призвала Евросоюз к более активному участию в судьбе Вышинского
Роскомнадзор сообщил Google о составлении протокола об административном нарушении
Роснано нарастило прибыль