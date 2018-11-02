Обломов обошел Павку Корчагина: ВЦИОМ рассказал, какие исторические события фильмы, книги и песни россияне считают главными для себя

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-02T16:55:18+03:00

Опрос показывает, что россияне в большинстве своём любят Новый год, салат оливье и фильм "Ирония судьбы".

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ВЦИОМ опросил сограждан на предмет того, что они считают базовыми символами страны, где они имеют счастье жить. Приурочен опрос к Дню народного единства.

Две трети россиян не сомневаются, что ничего важнее победы в Великой Отечественной (а, значит, и во второй мировой войне) в нашей истории не было. На втором месте — воссоединение Крыма с Россией, и на третьей позиции — Великая Октябрьская революция.

Духоподъемное единение случилось вокруг Гимна России: его сочли главной песней, объединяющей россиян, пятая часть опрошенных. За «День победы» проголосовали 8 процентов, за «Катюшу» — на процент меньше.

Выбор фильма не удивил — практически каждый десятый выбрал «Иронию судьбы». Существенно отстали от шедевра Эльдара Рязанова «Москва слезам не верит» и «Бриллиантовая рука».

Ожидаемым оказался и выбор «главного блюда». Конечно, это оливье — более половины соотечественников сочли именно этот салат главным украшением праздничного стола. В два раза меньше респондентов симпатизируют селедке под шубой.

Объединяющей книгой «Войну и мир» Льва Толстого сочли 11 процентов опрошенных. Шолоховский «Тихий Дон» с 3 процентами остался далеко позади.

Ну и, наконец, самый характерный штрих опроса — наиболее ярким персонажем, который характеризует нашего человека, назвали гончаровского Обломова. Барин-мечтатель из 19 века обошел и героического летчика Маресьева, и ярого комсомольца Павку Корчагина, не говоря уже про былинных Илью Муромца и Ивана-дурака.

Результаты опроса россиян, опубликованные на сайте ВЦИОМ.

ИТОГИ ОПРОСА ВЦИОМ

Что для Вас олицетворяет Россию?

(ответы в процентах)

Люди / народ 9

Любовь к Родине / Родина / патриотизм / мой дом, моя страна 8

Флаг / триколор 7

Герб / Двуглавый орел 6

Армия / военная мощь / вооружение 5

Какие книги объединяют россиян?

«Война и мир» Толстого 11

Произведения Пушкина 4

«Тихий Дон» Шолохова 3

«Преступление и наказание» Достоевского 2

«Мастер и Маргарита» Булгакова 2

Образ какого литературного персонажа наиболее верно отражает черты характера российского человека?

Обломов 4

Алексей Мересьев («Повесть о настоящем человеке») 2

Андрей Болконский 2

Иван-дурак / Иванушка-дурачок 2

Илья Муромец 2

Есть кинофильмы, объединяющие россиян?

Ирония судьбы, или С легким паром 9

Москва слезам не верит 5

Бриллиантовая рука 4

В бой идут одни старики 4

Военные фильмы / о ВОВ 4

Есть песни, которые объединяют россиян?

Гимн 20

День победы 8

Катюша 7

Священная война 3

Народные песни / казачьи 3

Есть блюда, которые объединяют россиян?

Салат «Оливье» 51

Селедка под шубой 28

Пельмени 25

Борщ 17

Картошка 8