Обломов обошел Павку Корчагина: ВЦИОМ рассказал, какие исторические события фильмы, книги и песни россияне считают главными для себя
ВЦИОМ опросил сограждан на предмет того, что они считают базовыми символами страны, где они имеют счастье жить. Приурочен опрос к Дню народного единства.
Две трети россиян не сомневаются, что ничего важнее победы в Великой Отечественной (а, значит, и во второй мировой войне) в нашей истории не было. На втором месте — воссоединение Крыма с Россией, и на третьей позиции — Великая Октябрьская революция.
Духоподъемное единение случилось вокруг Гимна России: его сочли главной песней, объединяющей россиян, пятая часть опрошенных. За «День победы» проголосовали 8 процентов, за «Катюшу» — на процент меньше.
Выбор фильма не удивил — практически каждый десятый выбрал «Иронию судьбы». Существенно отстали от шедевра Эльдара Рязанова «Москва слезам не верит» и «Бриллиантовая рука».
Ожидаемым оказался и выбор «главного блюда». Конечно, это оливье — более половины соотечественников сочли именно этот салат главным украшением праздничного стола. В два раза меньше респондентов симпатизируют селедке под шубой.
Объединяющей книгой «Войну и мир» Льва Толстого сочли 11 процентов опрошенных. Шолоховский «Тихий Дон» с 3 процентами остался далеко позади.
Ну и, наконец, самый характерный штрих опроса — наиболее ярким персонажем, который характеризует нашего человека, назвали гончаровского Обломова. Барин-мечтатель из 19 века обошел и героического летчика Маресьева, и ярого комсомольца Павку Корчагина, не говоря уже про былинных Илью Муромца и Ивана-дурака.
Результаты опроса россиян, опубликованные на сайте ВЦИОМ.
ИТОГИ ОПРОСА ВЦИОМ
Что для Вас олицетворяет Россию?
(ответы в процентах)
Люди / народ 9
Любовь к Родине / Родина / патриотизм / мой дом, моя страна 8
Флаг / триколор 7
Герб / Двуглавый орел 6
Армия / военная мощь / вооружение 5
Какие книги объединяют россиян?
«Война и мир» Толстого 11
Произведения Пушкина 4
«Тихий Дон» Шолохова 3
«Преступление и наказание» Достоевского 2
«Мастер и Маргарита» Булгакова 2
Образ какого литературного персонажа наиболее верно отражает черты характера российского человека?
Обломов 4
Алексей Мересьев («Повесть о настоящем человеке») 2
Андрей Болконский 2
Иван-дурак / Иванушка-дурачок 2
Илья Муромец 2
Есть кинофильмы, объединяющие россиян?
Ирония судьбы, или С легким паром 9
Москва слезам не верит 5
Бриллиантовая рука 4
В бой идут одни старики 4
Военные фильмы / о ВОВ 4
Есть песни, которые объединяют россиян?
Гимн 20
День победы 8
Катюша 7
Священная война 3
Народные песни / казачьи 3
Есть блюда, которые объединяют россиян?
Салат «Оливье» 51
Селедка под шубой 28
Пельмени 25
Борщ 17
Картошка 8