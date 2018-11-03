Сериал «Годунов»: Безрукова на царство?!

СЕГОДНЯ 01:25 2018-11-02T22:40:03+03:00

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Подковерные интриги Бориса Годунова, уход Ивана Грозного, фиктивная свадьба дочери Малюты Скуратова, загадочная гибель цесаревича Дмитрия, отравления Федора Иоанновича, Ирины Годуновой, герцога Ганса Датского и дочери герцога Магнуса Датского - все это беспощадная и кровавая русская история, разобраться в которой до конца не удастся ни одному ученому. Создатели сериала «Годунов» дают свою интерпретацию событий, во многом отходя от канонического понимания поступков исторических персонажей и даже не соглашаясь с Александром Пушкиным.

Виктор СУХОРУКОВ (Малюта Скуратов):

Хотел схватить курицу и оторвать ей голову прямо во время обеда

- Виктор Иванович, такой добрый, улыбчивый человек, как вы, - и Малюта?

- Это все не случайно... С Малютой судьба сводила меня не раз. Я должен был его играть в дипломном спектакле, в молодости. Не сложилось. Пройдет время - а может, и полжизни - и после фильма «Остров» Лунгин приступит к съемкам фильма «Царь». Я приду на пробы и скажу: «Павел Семенович, дай попробовать Скуратова!» А он посмотрит и ответит: «Что? Детей жрать любишь?!» Я тогда опешил: «При чем тут это?» Он говорит: «А впрочем, есть и другие роли». И не позвал. Обижаться я не стал. И вот позвали.

- Теперь рады?

- А как же? Роль у меня небольшая, но запоминающаяся. Жестокий каратель и душегуб - обычно таким его представляют. Мало кто знает, что к учреждению опричнины он никакого отношения не имел. И до беспамятства обожал дочерей. И по долгу службы выполнял работу как мог.

Виктор СУХОРУКОВ (Малюта Скуратов)Фото: Телеканал "Россия"

- Как вы себе в этом образе? Страшно?

- Когда меня по-рабочему загримировали для фотопроб, режиссер Алексей Андрианов сказал: «Уж больно красив. Надо сделать пострашнее». Я насторожился. Дело ведь не в шрамах, гнилых зубах или взгляде. Важен поступок! И тогда я говорю: «При чем тут портрет? Сколько обаятельных людей, потенциальных преступников и убийц? Дайте мне поступок. Вот есть сцена, где Малюта ест щи. И пусть в это время по столу бегает курица. Я возьму ее, равнодушно отверну голову, вытру руки о кафтан и спокойно продолжу щи хлебать. Все будет понятно. Хоть сто серий после этого снимите - народ после этого будет ненавидеть, презирать, бояться. За курочку». Но курицу пожалели.

- Жалко...

- Ах ты живодер! Нет, я бы и сам не смог. Я к чему? По поступку можно судить, хороший человек или плохой. Вообще я поначалу отказался, а потом вернулся. Вхожу в павильон - и в другой век ушел! Уникальные костюмированные персонажи, мне даже показалось, что воздух запах ладаном. Будто я туда переместился. Ощущение природности и отсутствие искусственности возникло. Мне было приятно. Мама дорогая! А какие величины: Сережа Безруков (Борис Годунов), Андрей Мерзликин (Василий Шуйский), Света Ходченкова (Мария Годунова, дочь Малюты Скуратова), Сергей Маковецкий (Иван Грозный), Александр Устюгов (Федор Романов), Аня Михалкова (Ирина Годунова, сестра Бориса). И в этом пруду я плаваю как карась - с наклеенными усами и бородой. Подходил к ним и просил сфотографироваться. Никто не отказал.

- Вы шутите?

- Нет. И кокетства в этом никакого нет. Я же вижу: они все молодые, талантливые, востребованные. А я вот мало снимаюсь. Одна из причин - не зовут. Другая - если и предлагают, то совершенно непонятные для меня истории. Помню, обратился к Балабанову: «Давай сделаем «Брата-3». Он ответил: «Нет, не буду. Если кто и захочет, пусть снимет. А я не смогу. Не знаю этого времени». Так и я.

- Не переживаете, что «Годунова» могут обвинить в пропаганде? Мало ли кто аналогии увидит с сегодняшним днем.

- Нет. Уверен, что мы делаем объемную, поучительную, достоверную, полезную историю. Это ключевой глагол, который стучит у меня в голове, когда читаю роль: «Будь полезен».

- Малюта - главный каратель при Грозном. Это миф?

- Абсолютно! Это придумка, сказка. А мы рождены, чтоб сказку сделать былью: реальность, потом домыслы, фантазии, легенды, мифы. Сегодня Скуратов мифологичен так же, как и Грозный. И многие спорят, можно ли ставить памятник Малюте. Выход есть. Ставьте памятник - и пускайте к нему две тропинки. По одной людей ведет экскурсовод, рассказывающий о темной стороне жизни. По другой - все самое лучшее. И то, и то будет правдой. Чем дальше в пучину веков, тем больше Малюта превращается в образ, сочинение каждого из нас.

- Говорят, Скуратов митрополита Филиппа подушкой задушил.

- Откройте Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» - там ребенка подушкой убили. Бывало такое. Веревки не было под рукой. А то, что зверя сделали из Малюты? Он выполнял свою работу, так ее понимал. Время, ситуация, предательства, отравленные кубки, традиции - все это диктовало Скуратову, как поступать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей БЕЗРУКОВ (Борис Годунов):

- Над всеми нами довлеет пушкинский образ Годунова. Но еще важнее другое - Борис был первым выборным царем России. А что касается оценки фигуры, она у каждого останется своей. Для одних он был абсолютным царедворцем и политиком, шаг за шагом идущим к власти. Для других - одним из клана Годуновых, внутри которого были политики и поталантливее. Все это не так важно. Облик Годунова исторический, это живой персонаж. Он говорит, что власти без крови не бывает. И очень часто думает по этому поводу. А можно ли так? А место ли ему в Кремле? Вправе ли он так поступать? Вопросы и сомнения абсолютно искренни. В отличие от Ивана Грозного он не был кровожадным. Пытался решать все мирным путем, чем себе и вредил.

Андрей МЕРЗЛИКИН (Василий Шуйский):

Андрей МЕРЗЛИКИН (Василий Шуйский)Фото: Телеканал "Россия"

- Может быть, князь Шуйский далек от положительной оценки в историческом и художественном контексте. Но это значимая фигура. Ключевой персонаж хоть и противоречивый - этим и интересен. Жизнь у него была очень драматичной. Но даже этот важный и мощный герой в «Годунове» выполняет роль функции, высвечивающей борьбу за власть. Василий Шуйский помогает понять, благодаря каким интригам Годунов взошел на престол. Можно ли провести аналогии с современной историей? Сложновато воссоздать язык, на котором говорили тогда, - и лингвистически, и смыслово это будет выглядеть странно и непонятно. Поэтому мы говорим на условно современном русском языке. Пожалуй, это единственное несоответствие. Остальное можно обсуждать. Ведь до сих пор историки обсуждают, имеет ли отношение Годунов к убийству цесаревича Димитрия. Помните фразу из бессмертной трагедии Пушкина «Борис Годунов»: «И мальчики кровавые в глазах»?

О чем сериал?

Последние дни правления Грозного. На престол восходит его сын Федор Иоаннович. В это время бывший опричник Борис Годунов получает звание ближнего великого боярина и фактически становится главным доверенным лицом царя, правящим от его имени. Это период политических интриг и жестокой борьбы за власть, канун Смуты. Кто займет место на троне, как сложится судьба народа, кто способен провести Россию через Смутное время и как любовь изменяет ход истории - все это вмещает в себя фабула «Годунова». Подробно воссоздается путь первого выборного русского царя Бориса. Как и почему, не будучи выходцем из знатного рода и не имея состояния, Годунов смог пробиться на самый верх?

Россия 1. "Годунов". Понедельник - четверг, 21.00.

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