Анастасия Волочкова: «Когда мама становилась свидетелем моих отношений с мужчинами, они тут же разрушались»
Анастасия Волочкова стала героиней очередного выпуска программы «Судьба человека». Балерина рассказала телеведущему Борису Корчевникову о непростых отношениях с собственной матерью. Артистка не раз давала понять журналистам, что ее жизнь с мамой нельзя назвать простой, у них слишком много разногласий. Но, пожалуй, впервые балерина была настолько откровенной.
По словам 42-летней Анастасии, мама всегда пыталась контролировать ее отношения с поклонниками. Как считает Настя, Тамара Владимировна вмешивалась в каждый роман дочери и добивалась того, чтобы мужчины ее бросали. Так было с первой любовью балерины - в 19 лет она влюбилась в партнера по сцене Фаруха Рузиматова, с которым танцевала в одном спектакле в Мариинском театре. Фарух категорически не нравился маме юной артистки, и она приложила немало усилий для того, чтобы пара рассталась. Дело дошло даже до шантажа: или он, или я. Анастасия вспомнила, как однажды Фарух пригласил Волочкову поужинать в ресторане. Но мама сказала ей: «Не пойдешь. Только через мой труп». Настя не послушалась родительницу и все равно отправилась на свидание.
– А когда я вернулась домой, ее не было, - говорит Анастасия. - Вот так она шантажировала меня, мол, я ослушалась ее и должна была волноваться, что она пропала. Я пытаюсь сделать так, чтобы с моей дочкой Аришей у меня не было таких ультиматумов.
Анастасия призналась телеведущему Борису Корчевникову, что мама разрушила все ее романы. Фото: кадр видео.
Следующий громкий роман у Волочковой случился с миллиардером Сулейманом Керимовым. В 1998 году Анастасия попала в Большой театр. С Керимовым она познакомилась на банкете после гала-концерта, который устраивала компания олигарха. Они встречались три года. Настя не раз заявляла, что до сих пор любит этого мужчину, и это самое глубокое чувство в ее жизни.
- Сулейман предлагал мне жениться и стать его второй женой. Но я не согласилась. У нас была нереальная любовь, я никого в жизни так не любила, - говорит Волочкова.
Но в те годы, когда миллиардер отвечал ей взаимностью, мама артистки вновь вмешалась в ее отношения. По мнению Волочковой, Тамара Владимировна тоже приложила руку к тому, чтобы разрушить ее счастье.
– Когда она увидела, что за дочкой ухаживает олигарх, ее понесло. И вообще, когда мама становилась свидетелем каких-то моих отношений с мужчинами, они тут же разрушались, - уверяет Анастасия. - Она сделала так, что Сулейман подумал, что у меня кто-то есть... Какие-то люди донесли ему на меня недостоверную информацию. И он начал мне мстить.
Ранее Анастасия рассказывала, что именно олигарх Сулейман Керимов стал инициатором ее увольнения из Большого театра в 2003 году. Тогда все партнеры Анастасии написали заявления, что отказываются танцевать с ней, потому что у неё появился лишний вес, и они не могут поднимать ее во время спектаклей. Единственным, кто вступился тогда за Волочкову, был Николай Цискаридзе. За это Анастасия до сих пор благодарна коллеге.
Как считает артистка, больше всего мать ненавидела ее гражданского мужа, бизнесмена Игоря Вдовина – отца ее дочери Ариадны. И в том, что они с Игорем расстались, Анастасия считает отчасти виновной и свою маму.
- Я не понимаю, как можно так ненавидеть, поливать грязью, а потом спокойно получать деньги на карточку? – привела пример балерина.
С Игорем Анастасия познакомилась в самолете, вместе они прожили 3 года. В 2006 году у пары родилась Ариша.
- Мама считала Игоря аферистом. Она говорила, что у него нет своих денег, и он жил только на мои, - говорит звезда балета.
По мнению Волочковой, ее мама подсознательно пыталась разрушить отношения дочери, потому что сама была несчастлива в личной жизни. Отец танцовщицы Юрий Волочков, в прошлом чемпион Советского Союза в мужском парном разряде по настольному теннису, уже много лет прикован к инвалидному креслу. Десять лет назад он перенёс двойной инсульт, и с тех пор не может ходить и говорить.
– У моей мамы не было реально своей жизни, счастливой семьи, ни любви, ни женской радости, - призналась Анастасия.
Одно время мать и дочь были в таких натянутых отношениях, что долго не виделись и не созванивались друг с другом. Тамара Владимировна и Анастасия помирились лишь несколько лет назад. Тамара Владимировна была первым продюсером дочери, и с тех пор постоянно получает от неё материальную поддержку. Артистка содержит не только больного отца, но и маму.
- Я однажды услышала от нее: «Сколько процентов я буду получать от твоих гонораров?». И я поняла, что я для нее не дочь, а проект, - с горечью вспоминает Волочкова.
В финале беседы Борис Корчевников признался, что он глубоко потрясен поведением мамы Насти, и не понимает, как после всего, что между ними было, они умудряются уживаться под одной крышей.
- Как же вы живете сейчас вместе после всего этого? – спросил Корчевников.
- Вот так... Как-то так, - развела руками Анастасия.