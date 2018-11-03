Анастасия Волочкова: «Когда мама становилась свидетелем моих отношений с мужчинами, они тут же разрушались»

СЕГОДНЯ 01:05 2018-11-03T01:31:01+03:00

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Анастасия Волочкова стала героиней очередного выпуска программы «Судьба человека». Балерина рассказала телеведущему Борису Корчевникову о непростых отношениях с собственной матерью. Артистка не раз давала понять журналистам, что ее жизнь с мамой нельзя назвать простой, у них слишком много разногласий. Но, пожалуй, впервые балерина была настолько откровенной.

По словам 42-летней Анастасии, мама всегда пыталась контролировать ее отношения с поклонниками. Как считает Настя, Тамара Владимировна вмешивалась в каждый роман дочери и добивалась того, чтобы мужчины ее бросали. Так было с первой любовью балерины - в 19 лет она влюбилась в партнера по сцене Фаруха Рузиматова, с которым танцевала в одном спектакле в Мариинском театре. Фарух категорически не нравился маме юной артистки, и она приложила немало усилий для того, чтобы пара рассталась. Дело дошло даже до шантажа: или он, или я. Анастасия вспомнила, как однажды Фарух пригласил Волочкову поужинать в ресторане. Но мама сказала ей: «Не пойдешь. Только через мой труп». Настя не послушалась родительницу и все равно отправилась на свидание.

– А когда я вернулась домой, ее не было, - говорит Анастасия. - Вот так она шантажировала меня, мол, я ослушалась ее и должна была волноваться, что она пропала. Я пытаюсь сделать так, чтобы с моей дочкой Аришей у меня не было таких ультиматумов.

Анастасия призналась телеведущему Борису Корчевникову, что мама разрушила все ее романы. Фото: кадр видео.

Следующий громкий роман у Волочковой случился с миллиардером Сулейманом Керимовым. В 1998 году Анастасия попала в Большой театр. С Керимовым она познакомилась на банкете после гала-концерта, который устраивала компания олигарха. Они встречались три года. Настя не раз заявляла, что до сих пор любит этого мужчину, и это самое глубокое чувство в ее жизни.

- Сулейман предлагал мне жениться и стать его второй женой. Но я не согласилась. У нас была нереальная любовь, я никого в жизни так не любила, - говорит Волочкова.

Но в те годы, когда миллиардер отвечал ей взаимностью, мама артистки вновь вмешалась в ее отношения. По мнению Волочковой, Тамара Владимировна тоже приложила руку к тому, чтобы разрушить ее счастье.

– Когда она увидела, что за дочкой ухаживает олигарх, ее понесло. И вообще, когда мама становилась свидетелем каких-то моих отношений с мужчинами, они тут же разрушались, - уверяет Анастасия. - Она сделала так, что Сулейман подумал, что у меня кто-то есть... Какие-то люди донесли ему на меня недостоверную информацию. И он начал мне мстить.

Ранее Анастасия рассказывала, что именно олигарх Сулейман Керимов стал инициатором ее увольнения из Большого театра в 2003 году. Тогда все партнеры Анастасии написали заявления, что отказываются танцевать с ней, потому что у неё появился лишний вес, и они не могут поднимать ее во время спектаклей. Единственным, кто вступился тогда за Волочкову, был Николай Цискаридзе. За это Анастасия до сих пор благодарна коллеге.

volochkova_art Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин.

Как считает артистка, больше всего мать ненавидела ее гражданского мужа, бизнесмена Игоря Вдовина – отца ее дочери Ариадны. И в том, что они с Игорем расстались, Анастасия считает отчасти виновной и свою маму.

- Я не понимаю, как можно так ненавидеть, поливать грязью, а потом спокойно получать деньги на карточку? – привела пример балерина.

С Игорем Анастасия познакомилась в самолете, вместе они прожили 3 года. В 2006 году у пары родилась Ариша.

- Мама считала Игоря аферистом. Она говорила, что у него нет своих денег, и он жил только на мои, - говорит звезда балета.

volochkova_art С Игорем Вдовиным и дочкой Ариадной.

По мнению Волочковой, ее мама подсознательно пыталась разрушить отношения дочери, потому что сама была несчастлива в личной жизни. Отец танцовщицы Юрий Волочков, в прошлом чемпион Советского Союза в мужском парном разряде по настольному теннису, уже много лет прикован к инвалидному креслу. Десять лет назад он перенёс двойной инсульт, и с тех пор не может ходить и говорить.

– У моей мамы не было реально своей жизни, счастливой семьи, ни любви, ни женской радости, - призналась Анастасия.

volochkova_art Любимый папа на прогулке у пансионата Опека @opeca_pansionat В хорошем настроении. Как же мне хочется сделать всё возможное, чтобы ему было легче...

Одно время мать и дочь были в таких натянутых отношениях, что долго не виделись и не созванивались друг с другом. Тамара Владимировна и Анастасия помирились лишь несколько лет назад. Тамара Владимировна была первым продюсером дочери, и с тех пор постоянно получает от неё материальную поддержку. Артистка содержит не только больного отца, но и маму.

- Я однажды услышала от нее: «Сколько процентов я буду получать от твоих гонораров?». И я поняла, что я для нее не дочь, а проект, - с горечью вспоминает Волочкова.

В финале беседы Борис Корчевников признался, что он глубоко потрясен поведением мамы Насти, и не понимает, как после всего, что между ними было, они умудряются уживаться под одной крышей.

volochkova_art Когда любимые рядом! #анастасияволочкова #волочкова #дом #любовь #любимаядоченька #любимаямама

- Как же вы живете сейчас вместе после всего этого? – спросил Корчевников.

- Вот так... Как-то так, - развела руками Анастасия.