Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась постройневшей фигурой в бикини

3 Нояб. 22:40 2018-11-03T22:44:05+03:00

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У звезды сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли почти 4,5 миллиона подписчиков в Инстаграме, которые внимательно следят за жизнью любимой актрисы. На днях 35-летняя красавица порадовала поклонников свежими снимками из отпуска. Актриса похвасталась стройной фигурой в бикини, продемонстрировав точеные формы на белоснежном пляже. Судя по всему, артистка отдыхает на Мальдивах и предается ленивому пляжному отдыху.

За последние месяцы Мерьем сильно похудела, и это отметили многие ее поклонники. В сериале «Великолепный век» она играла любимую наложницу турецкого султана – а, как известно, восточные мужчины предпочитают пышные формы. И Мерьем не отказывала себе в пирожках и сладостях, сохраняя женственные округлости. Но теперь, когда она живет в Европе, Мерьем придерживается диеты и ее фигура стала заметно более подтянутой.

Еще полгода назад фигура Мерьем была гораздо пышнее.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На мальдивском пляже звезда продемонстрировала два купальника, один соблазнительнее другого. Мерьем сфотографировалась в леопардовом бикини, а затем – в купальнике с цветочным принтом.

Актрису Мерьем Узерли миллионы зрителей полюбили за роль рыжеволосой султанши Роксоланы в турецком сериале «Великолепный век». Мерьем родилась и живет в Германии, и для того, чтобы сыграть в телесаге пленницу султана, ей пришлось специально учить турецкий язык. После оглушительного успеха «Великолепного века» актриса вернулась в Берлин, где она снимается в европейских фильмах и воспитывает дочку Лару, которую растит одна.

Мерьем родом из немецкого Касселя, ее мама – немка, отец – турок, сама Узерли не говорит на турецком. Когда она получила предложение сыграть роль Хюррем (сериал «Великолепный век» вышел на экраны в 2011 году), то вытянула счастливый билет – до этого актриса снималась в незначительных телепроектах и в короткометражках. На время съемок артистка переехала в Турцию. Тексты своей роли ей приходилось буквально зазубривать.

Там же, в Стамбуле Мерьем (тогда ей было 30) встретила свою любовь - 48-летнего турецкого миллионера Джана Атешема, председателя правления брокерской компании «Martin&Martin», известного плейбоя и повесу. Пылкий роман закончился для звезды экрана незапланированной беременностью. Узнав об этом, возлюбленный актрисы начал настаивать на аборте. Сама Мерьем признается, что беременность стала для нее большой неожиданностью.

Мерьем не знала, что делать, у нее случился нервный срыв – однажды, вернувшись с какой-то премии, где ей вручили приз, она вдребезги разбила стеклянную статуэтку, а потом попыталась выпрыгнуть с балкона своего гостиничного номера. Ей помешал бойфренд, который в этот момент находился в комнате. После неудачной попытки суицида актриса приняла решение: она выбрала ребенка. Мерьем рассталась с Джаном на четвертом месяце беременности, покинула сериал и вернулась в Берлин.

Дочь актрисы Лара родилась в 2014 году. Сейчас Мерьем ни о чем не жалеет и считает, что решение родить ребенка было самым правильным в ее жизни. Актриса по-прежнему одна, она так и не вышла замуж. Со своим бывшим бойфрендом, отцом Лары, Мерьем не общается.