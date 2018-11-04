2018-11-04T00:32:19+03:00
Звезды

Татьяна Васильева попала в институт Склифосовского после того, как ей прищемило голову в метро

Актриса обратилась к врачам с ушибами и синяками на лице [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Татьяна Васильева обратилась в институт Склифосовского с синяками и ушибами головы. Фото: кадр видео.Татьяна Васильева обратилась в институт Склифосовского с синяками и ушибами головы. Фото: кадр видео.
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Народная артистка России Татьяна Васильева обратилась к врачам после неудачной поездки в метро: 71-летняя звезда сцены получила синяки и ссадины из-за внезапно захлопнувшихся дверей вагона. Актриса сообщила, что ей сильно прищемило голову утром в субботу, 3 ноября, когда она решила воспользоваться подземкой, чтобы поехать на тренировку в фитнес-клуб. Позже вечером Татьяна Григорьевна обратилась в институт Склифосовского, где ей сделали МРТ и оказали медицинскую помощь.

- Народу было не так много. Подъехал какой-то сумасшедший состав, открылись двери. Некоторые успели выйти, некоторые нет. Я получила по голове дверями, - рассказала Татьяна Васильева в Инстаграме. – Вот в это место, и вот в это место.

На лице актрисы остались синяки от удара дверями - слева и справа. Фото: кадр видео.

На лице актрисы остались синяки от удара дверями - слева и справа. Фото: кадр видео.

С этими словами она показала на камеру внушительные синяки на висках слева и справа. По словам актрисы, в первые секунды она даже непоняла, что случилось – видимо, у нее был болевой шок.

- Постепенно я стала понимать, что мне очень больно. И что у меня зубы стали пошатываться, - пожаловалась Васильева. - Я зашла к дежурному, там были полицейские. Меня отвели, я написала заявление, рассказал о случившемся.

Несмотря на полученные ушибы, Татьяна Григорьевна вечером отыграла спектакль. Фото: кадр видео.

Несмотря на полученные ушибы, Татьяна Григорьевна вечером отыграла спектакль. Фото: кадр видео.

Как утверждает звезда экрана, двери состава закрылись неожиданно. Предупреждающее объявление не прозвучало, поэтому двери захлопнулись совершенно неожиданно для пассажиров.

- Не было сказано: «Осторожно, двери закрываются». Они открылись и просто сразу закрылись, - рассказала Васильева.

Актриса рассказала, что после удара у нее начали шататься зубы. Фото: кадр видео.

Актриса рассказала, что после удара у нее начали шататься зубы. Фото: кадр видео.

Несмотря на полученные ушибы, Татьяна Григорьевна вечером отыграла спектакль. Однако, почувствовав, что ей не очень хорошо, актриса решила все-таки обратиться за медицинской помощью. После спектакля Васильева поехала в институт Склифосовского, и врачи сделали ей МРТ.

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Всегда любила метро. Хорошего всем вечера.
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