"Марс - единственный шанс для выживания людей в случае гибели Земли"

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-04T12:15:13+03:00

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Стивен Петранек — писатель и научный журналист, главный редактор многих исторических журналов. Его статьи по вопросам науки, технологий, политики и экономики отмечены многочисленными премиями и наградами.

По книге Петранека «Как мы будем жить на Марсе» был создан первый телесериал в жанре докудрама, производства телеканала National Geographic, который так и называется - "Марс". 18 ноября выходит второй сезон приключений астронавтов на Красной планете, которые столкнутся с почти непреодолимымии трудностями как на своей базе, так и в противодействии другим поселенцам, желающим использовать Марс лишь в качестве источника полезных ископаемых.

Мы встретились со Стивеном на презентации второго сезона сериала "Марс" и узнали, как будут развиваться события дальше и действитиельно ли Марс - это единственный шанс для землян в случае гибели нашей планеты.

Книга Стивена Петранека

- Давайте начнем с сериала. Что нас ждет во втором сезоне? Прошло пять лет...

- Самым серьезным этапом буквально будет высадка на Марс и обустройство там базового лагеря, и все сложности, с этим связанные. Но через пять лет, во втором сезоне у нас на Марсе уже значительно больше людей, сотни. Думаю, если говорить о реальности, хорошо если к тому времени не будет уже тысяч людей. В сериале появляются люди, которые хотят заняться коммерцией на Марсе.

Интересным в этой связи является тот факт, что на Марсе делают деньги не для землян.

На Марсе все что вы делаете, чтобы создать окружающую среду и соответствующую инфраструктуру, все придется делать с ресурсами, добытыми прямо на Марсе, поскольку доставить все необходимое с земли будет стоить немыслимых затрат. На самом деле, если вы пойдёте погулять по поверхности Марса, то, наверно, найдёте кусок золота. Такой немаленький. Но привезти его на Землю вам будет стоить целое состояние. Вы потеряете деньги. Так что все, что выделаете на Марсе, должно быть использовано на Марсе. Должен быть коммерческий интерес, чтобы строить дома, линии электропередач, искать источники воды на Марсе. И поэтому уже во втором сезоне мы будем наблюдать определенные трения между бизнесом и научными интересами.

Есть много людей, изучающих различные планеты, Солнечную систему, от астробиологов до простых астрономов, которые будут рады оставить Марсе как своеобразный научный парк. Но невозможно оставить Марс как научный парк и построить там полноценную колонию, потому что для жизнеобеспечения такой колонии вам потребуется по меньшей мере миллион человек. Нужно множество людей, и во втором сезоне мы решили, что самой ценной вещью, которую стоит искать на Марсе, будет вода. Поэтому мы увидим людей, которые будут искать большие запасы воды под поверхностью Марса.

НАСА, например, взяла на вооружение, как часть своей миссии и пытаясь определить свои первоочередные задачи, слоган «Следуй за водой». Поэтому, когда они смотрят в небо и спрашивают себя «Что нам делать дальше?», они всегда решают идти туда, где есть вода. Вот почему они хотят достичь Европы, пройти сквозь лед, чтобы посмотреть, что там находится в океане, окружающем Европу, потому что там огромное количество воды, и они думают, что вода – это основной строительный материал для различных форм жизни.

Стивен Петранек на фестивале сериалов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- И когда они попадут на Марс, что уже большая проблема для учёных, но если говорить о жизни на этой планете, какими будут основные опасности?

- Ну, если вы выйдете на улицу, вы замёрзнете до смерти, если не будете защищены. И вам нечем будет дышать. А если это не убьёт вас, то это сделает радиация. Самой большой проблемой на начальном этапе будет защита от радиации. У астронавтов будет воздух для дыхания и масса всего необходимого для строительства инфраструктуры, которое доставят на Марс еще до прибытия туда людей. То есть поддержание условий для жизни не будет самой большой проблемой. Но вот что делать с радиацией.

На поверхности Марса, где людям предстоит жить, нет защиты от радиации, так что людям придется жить в некотором защищенном от радиации окружении. Например, на дне кратера, где большее время суток они будут в тени и не подвергнутся прямому облучению. Но это не сможет защитить их от космических лучей, которые представляют смертельную опасность. Существуют виды радиации, которые почти не известны людям.

- Когда Марс станет для людей вторым домом, не будет ли у них психологических проблем?

Mars Season 2 Trailer National Geographic. National Geographic

- Да, психологические проблемы всегда очень важны, независимо от окружения, где бы вы ни жили. Вы живете в небольшой квартире в Лондоне – вот вам психологические проблемы. В целом у нас есть хорошая история приспособления к психологическим проблемам С дугой стороны, самая быстро распространяющаяся болезнь на Земле – это депрессия. До 20% людей на Земле являются больными с диагнозом клиническая депрессия, и это число все время увеличивается. Я лично думаю, что это связано с проблемой переселения людей из сельской местности в города, потому что к городам трудно приспособиться.

Что может случиться, если вы окажетесь в критической ситуации, а Марс – это место, где такие ситуации норма. Все должны быть максимально сконцентрированы на том, что они делают, потому что, если каждый не будет тщательно делать свою работу, все просто погибнут. Мы очень подробно изучали эти проблемы на примере экипажей подводных лодок во Второй мировой войне и Первой мировой войне. Я сам провел некоторое время на подводной лодке, и знаю, что психологически это очень сложное место. Там у них существует очень строгая иерархия, все выполняют очень конкретную функцию, но все могут заменить друг друга, если что-то пойдет не так.

У НАСА есть некое место под названием Hi-Seas на Гавайских островах. Земля похожа на марсианскую, и это место очень похоже на Марс в плане того, каким он будет. Очень разреженный воздух, вы не можете выйти из своего окружения, вы живете просто в палатке. Они держали там людей по 7-9 месяцев, и очень многое поняли о том, что может помочь им в психологическом плане. Я лично и, думаю, Илон Маск тоже разделяет эту идею в наших с ним разговорах, что жизнь на Марсе должна быть намного веселее жизни на Земле.

Там должно быть намного интереснее. Многие вещи там будут связаны с феноменом товарищества, когда все находятся в тесном контакте, выживание всех зависит от каждого. Такие ситуации возникают в Антарктиде каждый год. Жилье в Антарктиде просто ужасное и совсем не бодрит психологически. Но что бодрит, так это факт, что все заняты выполнением важной миссии, и все работают на результат. И люди обожают там быть, и рады возвращаться туда снова и снова, несмотря на то, что это место просто ужасно для жизни. Это говорит о том, что можно создать приемлемые условия для проживания независимо от того, где вы находитесь.

Во втором сезоне мы будем наблюдать определенные трения между бизнесом и научными интересами.Фото: кадр из фильма

- Митио Каку (знаменитый американский ученый япоского происхождения) уверял, что полет на Марс – единственный вариант для сохранения человеческой расы.

- Это факт. Если я расскажу вам, на чем обосновывается этот тезис, у вас просто глаза полезут на лоб, потому что это произойдет примерно через миллиард лет. Наше Солнце вращается по циклу звезды класса F, наше Солнце – это звезда класса F, и оно прошло в своей эволюции примерно половину пути от своего полного цикла продолжительностью в 9-10 миллиардов лет. Сейчас наша Солнечная система - довольно прохладное место. Земля – это оптимальное для жизни место благодаря своему удалению от Солнца. Однако такая ситуация неизбежно изменится. Существенный фактор, и пусть это может звучать немного дико, но через миллиард лет наше Солнце начнет расширяться, и это будет конец всему живому на земле. Мы не знаем, мы на самом деле не уверены, что случится, но что точно: Солнце начнет расширяться, и в итоге всех нас сожжет радиацией. И это не подлежит сомнению.

Буквально все на земле, включая морских обитателей, умрет, а сами водные ресурсы просто испарятся, воды не будет. Прежде чем это произойдет, расширение Солнца приведет к изменению его гравитационного поля, что может выкинуть Землю с её орбиты. И это плохо. Так что через миллиард лет жизнь на земле исчезнет, если люди не переберутся на другую планету. Но мы такие удивительные существа.. Мы способны убить сами себя. У нас может случиться ядерная война, которая убьет все живое, мы может подвергнуться мутации вируса Эбола, которая также способна убить всех на земле. Ни один человек не выживет.

Ни один человек не переживет такого удара. И то, как все умрут будет ужасным, потому что умрут все от голода. Буквально, человечество погибнет не от удара как такового, а от вещества, которое поднимется в атмосферу. На Земле воцарится ядерная зима, и по утрам никто уже не увидит Солнца. Ничто не сможет расти, а мы полностью зависим от растений. И все умрут. И это вероятно случится, мы только не знаем, когда. Поэтому целесообразно иметь место, куда человечество может переместиться в случае такой угрозы. Конечно, вы можете сказать, что это произойдет не при моей жизни и не при жизни моих детей и моих внуков. Какими будут мои прапраправнуки я не знаю, так что все равно умру к тому времени.

- Значит, и вы считаете, что Марс – это единственная планета, как вариант для переселения человечества?

- Я думаю, что Марс на самом деле ужасный кандидат, если все взвесить. Но это единственный приемлемый для нас вариант в Солнечной системе. Можно построить облачное поселение на Венере, теоретически, но это будет стоить огромных денег, и это будет гораздо сложнее, чем на Марсе. Мы не можем полететь на Меркурий, потому что там слишком жарко, Юпитер не подходит, потому что там слишком сильная радиация, и чем дальше вы продвигаетесь по Солнечной системе, тем больше вам будет не хватать солнечной энергии, достаточной для поддержания жизни людей. Поэтому Марс пока единственный вариант в Солнечной системе. Множество людей, в том числе частных лиц, заинтересованы в поисках другой планеты типа Земли, пригодной для жизни. Были планы запустить в космос специальную платформу с телескопом, который бы ничего не делал, а только искал планету, похожую на Землю и не очень от нее удаленную. Но такой проект пока так и не стартовал. Но я думаю, мы будем свидетелями таких попыток со стороны частных лиц в ближайшие десять лет. И если удастся найти такую планету, которая будет достаточно близко от Земли, чтобы долететь до нее со скоростью, близкой к скорости света, в течение человеческой жизни, то это мог бы быть приемлемый вариант. Вы летите на Марс, начинаете создавать там цивилизацию, и в случае необходимости стартовать с Марса, - топлива понадобится на 40% меньше. Значительно дешевле и проще запустить огромную ракету за пределы Солнечной системы, если вы хотите куда-то отправиться. И тогда мы сможем найти планету, похожую по условиям жизни на Землю, и покинем Марс, и оставим его в руинах.

Второй сезон сериала "Марс" можно посмотреть на телеканале National Geographic с 18 ноября

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