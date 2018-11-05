2018-11-05T01:19:37+03:00
Политика

В Госдуме предложили выкупить половину территории Украины

Так российский депутат отреагировал на требование от России денег за Крым
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Депутат Виталий МилоновДепутат Виталий МилоновФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

На Украине вновь затянули старую шарманку о возвращении Крыма. Новый план придумал бывший генпрокурор Украины, экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун. Он предложил обратиться в международный суд, чтобы выбить из России «убытки».

- Там народ проголосовал и выбрал свою судьбу, а мы говорим: "Прекрасно, но там было имущество украинских граждан, которые живут на нашей территории. Верните наше имущество. Там были земли, дома, бизнес — там было все. Хотите Крым? Платите триллионы!"

Бывший генпрокурор Украины, экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывший генпрокурор Украины, экс-депутат Верховной рады Святослав ПискунФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По его словам, через 3-4 года полуостров вновь захочет перейти к Украине через референдум. В ответ на это депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением: пусть Украина продаст России половину своей территории.

- Раз их волнуют только деньги, мы готовы пойти на торг, - рассказал «КП» Милонов. – Они хотят триллионы за Крым. Мы готовы заплатить и выкупить половину территорий Украины. Поверьте, многие украинцы этого ждут. Тогда для них наступит счастливая жизнь. Когда купил половину их земель, вторая половина сама попросится в состав России. Человек с фамилией Пискун говорит, что Крым вернется Украине. Это бред. Такого никогда не будет. Украина может воссоединиться с полуостровом, только если сама присоединится к России.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Олег Царев: В Крыму полторы тысячи объектов, которые до сих пор принадлежат украинским политикам и олигархам!
Бывший депутат Верховной Рады и экс-кандидат в президенты Украины прокомментировал «КП» санкционный список, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым
Новости 24
В Тель-Авиве два человека погибли при взрыве автомобиля
В сети появилось видео, как упорный медвежонок вбирается по заснеженному склону
Александр Хуг не считает Россию страной агрессором
Умер сооснователь французской компании LVMH Ален Шевалье
СМИ узнали имя возможного главы автокефальной церкви Украины
Помпео назвал вводимые 5 ноября антииранские санкции США самыми жесткими в истории
Украинская полиция переквалифицировала убийство Гандзюк с покушения на заказное убийство
Помпео пообещал привлечь к ответственности организаторов убийства журналиста Хашукджи
В парламенте Египта предложили запретить ношение никаба в общественных местах
CBC: Два легкомоторных самолета столкнулись в небе недалеко от Оттавы
ОАЭ рассчитывает нарастить нефтедобычу до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году
Боевики Талибана* захватили базу правительственных войск в афганской провинции Урузган
Матч Спартак - Урал 4 ноября: екатеринбургский клуб выигрывает 1:0 после первого тайма
Экс-депутат Рады разработал план по «возвращению» Крыма