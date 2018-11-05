24-летний бойфренд 35-летней Анны Седоковой бросил невесту-модель

СЕГОДНЯ 14:45 2018-11-05T14:54:11+03:00

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Анна Седокова снова счастлива и влюблена: 35-летняя певица встречается с 24-летним хоккеистом Андреем Мироновым. Пара не комментирует свои отношения, в Инстаграме артистка уверяет, что она по-прежнему одна, и только творчество скрашивает ее одиночество. Однако знакомые спортсмена рассказали, что у Седоковой и Миронова пылкий роман. Более того, месяц назад Андрей расстался с невестой – моделью Александрой Харитоновой. Случилось это по вине певицы, или же молодые люди решили расстаться без участия Седоковой, окружение пары умалчивает. И только намекает, что Александра устала терпеть неверность любимого.

- Слышала, что ребята поставили точку в отношениях из-за излишнего внимания к девушкам со стороны Андрея и, возможно, измен, — рассказали знакомые пары «СтарХиту». - Седокова появилась практически сразу после расставания. Неплохая замена Саше! Она, кстати,сама ушла от жениха. Это случилось не впервые, после неоднократных размолвок хоккеист пытался вернуть Харитонову, задаривал подарками, просил прощения. Так продолжалось два года, а несколько месяцев назад даже сделал предложение, вручил кольцо. Ребята планировали пожениться. Но свадьбы не будет. Саша продолжает общаться с семьями других игроков, хотя с Андреем связь разорвала.

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Бывшая невеста молодого спортсмена уверяет, что не держит на Седокову зла. По словам Александры, она слышала о том, что ее бывший жених и популярная исполнительница теперь вместе. Анна никогда раньше не была хоккейной болельщицей, с Мироновым она познакомилась в компании общих друзей.

- У нас разное представление о семье и семейных ценностях. Мне было легче уйти, чем оставаться со свободолюбивым человеком, - рассказала изданию Александра Харитонова. - Про Анну Седокову рассказали общие знакомые: мол, они вместе. Но я тогда и не знала толком, кто это, — не фанатка возрастных исполнителей.

Бывшая невеста хоккеиста Александра Харитонова не держит зла на Седокову. Фото: Инстаграм.

Молодой игрок хоккейного клуба «Динамо» считается перспективным спортсменом, он играет на позиции защитника. В прошлом году Миронов попал в поле зрения НХЛ - его пригласили играть за клуб «Колорадо». Но Андрей решил продолжить карьеру в России. У привлекательного хоккеиста (рост блондина с голубыми глазами - 189 см, вес 85 кило, телосложение - атлетичное) масса поклонниц, которые следят за его жизнью в соцсетях.

В последнее время Седокова переключилась на более молодых парней: так, отец ее годовалого сына Гектора, бизнесмен Артём Комаров, младше Анны на 9 лет. Хоккеист Андрей Миронов - на 11.

– Конечно, все меняется. Сейчас сложно найти пару. Это в 18 все парни свободны, а когда тебе 35, как правило, мужчины в этом возрасте уже с определенным багажом: кто-то женат, кто-то недоволен своей жизнью, - рассказывала певица в одном из интервью.

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Тем не менее, переключаться на мужчин постарше Седокова не собирается: певица искренне верит, что ещё встретит свою любовь и будет счастлива. К слову, первый муж артистки тоже был спортсменом. Футболист Вадим Белькевич играл за киевское «Динамо». Отец старшей дочери певицы Алины трагически погиб - в 2014 году у Вадима оторвался тромб.

Со своим вторым мужем, бизнесменом Максимом Чернявским, певица развелась, средняя дочь звёзды Моника живет в США вместе с отцом. Седокова летает на свидания к дочери в Америку по графику, установленному судом. С отцом своего младшего ребёнка, сына Гектора, Анна рассталась практически сразу после рождения малыша. Артистка никогда не рассказывала об этих отношениях и только упоминала, что воспитывает Гектора одна.