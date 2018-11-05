Старший сын Анжелины Джоли поступает в университет в Сеуле

СЕГОДНЯ 15:15 2018-11-05T15:28:16+03:00

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Анджелина Джоли вместе со старшими сыновьями Мэддоксом и Паксом отправилась в поездку в Сеул. Голливудская звезда путешествует инкогнито, но сохранить анонимность в столице Южной Кореи ей не так-то легко. Актриса ходит по обычным кафе и ресторанчикам, и где бы она ни появилась, ее тайком снимают поклонники. Снимки Джоли и сыновей то и дело появляются в Инстаграмах ее корейских фанатов.

В Южную Корею Анджелина прилетела ради старшего сына. 17-летний Мэддокс давно изучает корейский язык и планирует в будущем году поступать в один из университетов Сеула. Вместе с матерью они посетили учебное заведение и поинтересовались условиями жизни в студенческих кампусах, сообщает People.com.

Анджелина с сыном Паксом в одном из кафе Сеула. Фото: Инстаграм.

В Южной Корее Анджелина пробудет еще несколько дней — здесь у нее также запланированы встречи в рамках ее работы в ООН в комиссии по делам беженцев. Сыновья в гуманитарной миссии матери не задействованы, и пока Анджелина наносит деловые визиты, молодые люди развлекаются в корейской столице.

Своего старшего сына Мэддокса Анджелина усыновила в 2000 году. Мальчик родился в Камбодже и изначально носил имя Рат Вибол. В этой стране голливудская звезда снималась в своем звездном фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Именно в Камбодже Джоли увлеклась гуманитарной работой – у нее даже есть гражданство этой страны. Когда Мэддоксу было семь месяцев, Анджелина усыновила его и забрала с собой в США. В то время актриса была замужем за Билли Бобом Торнтоном, но после развода добилась единоличной опеки над сыном. Позже мальчика усыновил Брэд Питт. Через несколько лет, уже вместе, Питт и Джоли усыновили девочку из Эфиопии Захару.

Корейские поклонники повсюду узнают Анджелину. Фото: Инстаграм.

Отпрыски Анджелины и Брэда отличаются от других детей не только тем, что их родители – самые известные актеры планеты. 17-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Вивьен и Нокс никогда не ходили в школу. Все дети Джоли и Питта находятся на домашнем обучении из-за того, что они часто путешествуют, а так же из-за повышенного внимания к ним. К детям приставлены квалифицированные педагоги, которые дают им уроки по разным предметам.

Актриса ходит по обычным кафе и ресторанчикам столицы Южной Кореи. Фото: Инстаграм.

До недавнего времени образование детей Джоли-Питта нельзя было назвать блестящим: из-за частых перелетов и переездов с места на место все шестеро учились довольно хаотично. Но после того, как Анджелина подала на развод с Питтом и решила все свое время посвятить воспитанию детей, ситуация коренным образом изменилась. Актриса купила дом в Лос-Анджелесе за 20 миллионов долларов, и вся семья наконец-то осела

По словам окружения, 43-летняя Анджелина старается быть безупречной матерью и лично контролирует уроки. Дети изучают базовые предметы – арифметику и чтение, а также учат иностранные языки и занимаются музыкой. Ни один из наследников Джоли не учит один и тот же язык. Анджелина дала возможность детям самим выбирать, какие языки им нравятся.

Все дети Джоли изучают разные языки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- У детей есть профессиональные наставники по иностранным языкам, а так же педагоги, которые обучают их игре на разных музыкальных инструментах, - рассказывал источник People. – Дети очень любят спорт, они играют в футбол и катаются на скейтборде, а так же берут уроки самообороны.

Бывший муж Анджелины Брэд Питт видится с детьми по выходным, и это время для него – святое. Брэд живет всего в десяти минутах езды от дома Джоли, поэтому он всегда на связи с детьми. Развод Анджелины и Брэда до сих пор не завершен, но, по словам источника, в их взаимоотношениях наметились серьезные позитивные сдвиги.

Фанаты тайком снимают голливудскую звезду. Фото: Инстаграм.

Сама Анджелина признавалась, что в детстве училась не слишком блестяще, да и американская система образования, по мнению Джоли, оставляет желать лучшего.

- Меня тревожит, как мало я узнала в школе, - рассказывала актриса журналу People, - Поэтому меня очень беспокоит образование моих детей.

Напомним, в сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питом. Актриса сделала это после того, как Брэд поссорился во время перелета на частном самолете со старшим сыном Мэддоксом.