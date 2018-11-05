Юлия Высоцкая: «Если мужчина на улице берет вас за попу, это домогательства. Нужно либо бить, либо кричать».

СЕГОДНЯ 19:55 2018-11-05T20:03:10+03:00

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Юлия Высоцкая дала интервью актеру Вячеславу Манучарову для его ютуб-канала «Эмпатия Манучи»: актриса рассказала о браке с 81-летним режиссером Андреем Кончаловским, поделилась секретами стройности и призналась, что однажды стала жертвой сексуальных домогательств. Общение проходило в формате «пижамной вечеринки»: одетая в атласную пижаму Высоцкая делилась секретами, сидя в постели.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский женаты уже 20 лет. За все это время актриса ни разу не давала повода усомниться в том, что она по-прежнему влюблена в своего супруга. Правда, не так давно появились слухи, что брак дал трещину – и возникли они, видимо, из-за аварии, в которую семья режиссера попала пять лет назад. За рулем тогда был Андрей Кончаловский. В дорожной автокатастрофе сильно пострадала дочь Кончаловского и Высоцкой Маша. Девочка получила тяжелые травмы и продолжительное время была в коме. Затем последовал долгий процесс реабилитации. С тех пор Маша не появляется на публике, и родители не комментируют ее состояние. В интервью Манучарову Юлия так же не стала говорить о дочери, но дала понять, что в их отношениях с мужем все безоблачно. По словам актрисы, Андрей Сергеевич проявляет терпение и снисходительно относится к ее взрывному характеру.

- Мой дед Мелихов, и вот это желание все время вынуть шашку и начать ей махать присутствует. По отношению к своему мужу я шашкой машу крайне редко. Нахожу более изощренные способы влияния, потому что это слишком грубо. К тому же он никогда не доводит ситуацию до этого, потому что очень хорошо меня знает и понимает, как все смягчить. Быть женой — это большая ответственность и труд, нужно работать, чтобы отношения развивались, а не умирали, - признается актриса.

"Быть женой — это большая ответственность и труд, нужно работать, чтобы отношения развивались, а не умирали", - признается актриса. Фото: Инстаграм.

Юлия не скрывает, что всегда была под защитой и опекой своего знаменитого супруга. Ей не пришлось, как многим другим начинающим актрисам, бедствовать, скитаться по углам и переступать через себя, чтобы получить роль. Статус жены Кончаловского всегда оберегал ее от жесткого влияния внешнего мира.

- Я никогда не жила в Москве одна, всегда была под защитой, крылом большого человека, мастера, моего мужа, - говорит Высоцкая. — Не проходила необходимые этапы, чтобы город стал твоим. Никогда не жила в общежитии. А Москва — город моего мужа, любимого человека.

Брак с маститым режиссером надежно защищал Высоцкую от сексуальных домогательств коллег – в ее жизни был только один подобный инцидент, еще когда она была студенткой. Тем не менее, Юлия признает, что эта проблема действительно существует. Но во многом она зависит от того, как ведет себя женщина.

- Конечно, сексуальные домогательства — это ужасно. Но у другой стороны, которую домогаются, чаще всего есть выбор. Принять это и сделать то, что от тебя хотят. Ради роли или материальных преимуществ, например, - считает Высоцкая. - Одно из главных отличий человека от животного — мы всегда себе можем представить те последствия, которые принесут нам эти решения, и взять ответственность за эти решения на себя. Поэтому когда актриса говорит, что ее домогались, но не говорит, что она на это шла, чтобы получить роль, я считаю, что это лицемерие и обман. Если мужчина встречает вас на улице и берет за попу, вот это домогательства. Нужно либо бить в ответ, либо кричать. У меня был в институте небольшой инцидент. Было некорректное поведение по отношению ко мне у солидного пожилого человека. По моей реакции он понял, что дальше так делать не стоит.

juliavysotskayaofficial Готовит все время жирное-сладкое-соленое-вредное... Сама не ест! ест, ещё как)

Юлия признается, что ей просто физически необходимо время от времени побыть одной. Как публичный человек она устает от постоянного внимания, поэтому одиночество – это ее вид отдыха.

- Моя зона комфорта — это одиночество, хорошие книжки и очень мало близких людей. Изоляция, - говорит актриса. - Одиночество для меня — это способность услышать себя, найти внутреннюю тишину. Я без этого долго не могу. Я вот так отдыхаю и восстанавливаюсь, чтобы потом не быть опустошенной. Внешний мир гораздо менее предсказуемый, чем ты. Внешний мир таит опасность. Те люди, которые получают заряд от одиночества, это сильные люди. Я считаю себя такой. Я очень сильный человек.

Высоцкая обожает готовить, ведет кулинарную программу «Едим дома» и пишет гастрономические книги. Многие считают, что Юлия просто готовит на камеру и скармливает результаты своего труда семье и съемочной группе, сама же при этом не берет в рот ни крошки. Высоцкая уверяет, что это совсем не так: «Я шоколадоголик. И кофеголик». Актриса рассказала, как ей при такой любви к еде удается сохранять стройную фигуру.

- Секрет стройности давным-давно открыла Майя Плисецкая. Лейкопластырь на рот, - смеется актриса. - Я ем много качественной еды. Я к себе отношусь как к инструменту и мне важно, чтобы этот инструмент оставался как можно дольше в хорошем состоянии, и внешне, и внутренне. Поэтому я не стану в себя отправлять абы что. Если не будет нормальной еды, я не буду есть вообще. Если не будет нормальной воды, я не буду пить. У меня высокая требовательность к себе и к тому, что меня окружает. А вот мое любимое блюдо — это хлеб с маслом.

juliavysotskayaofficial Сегодня #экадаши для меня это не религиозный пост, это #перезагрузка возможность дать организму отдохнуть от бесконечной переработки всего, что поступает в желудок. К тому же лунный цикл помогает восстановиться за время этой паузы.

Сын Высоцкой и Кончаловского Петр Кончаловский унаследовал от мамы страсть к кулинарным экспериментам. Актриса уверяет, что некоторые блюда Петя уже научился готовить лучше, чем она.

- Сын готовит очень хорошо. И он любопытный. Если ему хочется приготовить стейк, он приготовит его лучшим в мире, просмотрит десять видеорецептов и выберет правильное масло, и правильный соус. И пасту он варит уже лучше меня, - говорит Юлия. - Я думаю, здесь сыграло роль то, что я никогда не принуждала его, не просила мне помочь. Просто в доме в хорошем смысле есть культ еды. Он видит, что я серьезно отношусь к тому, что лежит в холодильнике, как я принимаю гостей, встаю в 5 утра, чтобы хлеб начать делать, как музыка на кухне играет.

Пете сейчас 15 лет, и он уже раздумывает, какую профессию выберет в будущем. Юля надеется, что ее сын станет архитектором и не пойдет по стопам родителей – ей не хотелось бы, чтобы он занимался кинематографом.

- Я надеюсь, что он станет архитектором, и актерская участь его минует, - говорит Высоцкая.

Актрису легко понять: когда в семье есть два таких мэтра, как Андрей Кончаловский и Никита Михалков, конкурировать с ними невероятно трудно. Сама Юлия признается, что ей хотелось бы сняться у брата ее мужа Никиты Михалкова, однако до сих пор она не получала от него предложений о работе.