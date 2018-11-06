Минздрав рассказал, из-за чего россияне заболевают раком, диабетом и умирают от инфарктов

СЕГОДНЯ 15:59 2018-11-06T16:51:58+03:00

Изменить размер текста: A A

ПОД УДАРОМ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ

За девять месяцев этого года, то есть к концу сентября, в нашей стране прошли бесплатную диспансеризацию 16 миллионов человек. Нередко к ней относятся скептически: мол, это чистая формальность, врач поставит галочку в отчете, даже не глядя на вас. Однако медики, по всей видимости, не настолько безразличны. Так или иначе, итоги диспансеризации, подведенные Минздравом, оказались неутешительны: 52% россиян имеют заболевания, которые требуют постоянного наблюдения врачей.

Иными словами, у каждого второго из прошедших медосмотры обнаружились хронические болезни. Известно, что такие недуги повышают риск преждевременной смерти. В четверку самых опасных хронических заболеваний, на долю которых приходится 70 — 80% смертности людей, входят сердечно-сосудистые, онкологические, бронхо-легочные болезни и сахарный диабет.

В ходе диспансеризации заполняются анкеты, которые включают антропометрические данные (вес-рост-объем талии и проч.) и опрос об образе жизни пациента: курение, употребление алкоголя, характер питания, физнагрузки. Эксперты Минздрава проанализировали эти данные и выдали вердикт: какие факторы риска, провоцирующие развитие хронических болезней, встречаются чаще всего. Вот эта печальная тройка:

- нерациональное питание — 25% случаев,

- низкая физическая активность — 18%,

- курение табака — 12%.

ЕДИМ ПРАВИЛЬНО: ЧТО СОКРАТИТЬ, ЧЕГО ДОБАВИТЬ

«У 40% российских мужчин в возрасте от 44 до 60 лет (то есть почти у каждого второго!) высока вероятность развития инсульта, инфаркта в ближайшие десять лет. А еще около 30% молодых людей рискуют оказаться в таком положении после 40 лет», - напугал в одном из интервью руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Бойцов. Однако, изменив образ жизни, вы можете резко снизить опасные риски и повысить свои шансы на долгожительство, обнадеживают врачи.

Главный враг здоровья россиян - неправильное питание.Фото: Олег УКЛАДОВ

Говоря о питании, которое возглавляет топ рисков, медики в первую очередь советуют снижать количество соли и сахара, которыми однозначно злоупотребляют россияне. Что касается сахара, то по нынешним рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) взрослому человеку желательно съедать в сутки не более 25 граммов, это 6 чайных ложек, включая сахар во всех продуктах и напитках. Причем, эксперты советуют стараться снизить и эти показатели. В идеале - заменять сахар и кондитерские изделия сухофруктами и медом (если нет аллергии).

По поводу соли современная науки и медицина вывели более тонкую градацию. Об этом «КП» рассказал врач-кардиолог, исследователь, кандидат медицинских наук, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин:

- Для людей с абсолютно здоровым сердцем и сосудами потребление соли в целом не ограничивается. При этом тем, кто знает за собой пристрастие к «солененькому», постоянно досаливает готовые блюда, обожает копчености и т.п., нужно хотя бы раз в полгода измерять артериальное давление.

- Пациентам с предгипертензией, то есть когда цифры давления составляют от 135 до 139 мм рт. ст. (нижнее) и от 85 до 89 мм рт. ст. (верхнее), надо строго соблюдать рекомендацию ВОЗ: не более 5 г соли в сутки. Разумеется, речь идет не о 5 г из солонки, а об общем количестве соли в блюдах, съедаемых за день.

- Людям с диагнозом «артериальная гипертензия» (гипертония), то есть с давлением 140/90 мм рт. ст. и выше, настоятельно рекомендуется сократить соль до 3 г в сутки. Это ощутимо сокращает риск сердечно-сосудистых катастроф.

- Если у человека тяжелая сердечная недостаточность, отеки и одышка, то нужно максимально снизить потребление соли вплоть до полного отказа.

Эксперты Минздрава проанализировали данные медосмотров и поведали какие факторы риска, провоцирующие развитие хронических болезней, встречаются чаще всего.Фото: Алексей ФОКИН

ВАЖНО

Еще одно важнейшее правило здорового питания, которое призывает соблюдать профессор Сергей Бойцов — побольше овощей и фруктов. Эксперт советует съедать не менее 400 граммов в день, что соответствует признанным международным рекомедациям. «Старайтесь, чтобы овощи были на тарелке при каждом приеме пищи, - подсказывает руководитель Национального исследовательского центра «Здоровое питание», доктор медицинских наук, профессор Олег Медведев. - Помните: чем меньше они обработаны - проварены, запечены, зажарены- тем лучше. И картошка в эти полезные 400 г не входит!».

ФИЗНАГРУЗКИ: НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИТЬ И ПЕШКОМ ПРОЙДИСЬ

- Согласно последним международным рекомендациям для здоровья сердца и сосудов требуется не менее 150 минут умеренных физнагрузок в неделю, или по 30 минут 5 дней в неделю, - поясняет кардиолог Ашихмин. - Либо, как вариант, не менее 75 минут высокоинтенсивных физнагрузок, то есть по 15 минут в день 5 дней в неделю (как определить интенсивность — см. ниже. - Авт.).

Профессор Бойцов предлагает заниматься умеренной и высокой физической активностью не менее 30 минут ежедневно, например — ходьбой в интенсивном темпе. Словом, самое простое и безопасное для всех — ежедневная ходьба по 30 — 40 минут в быстром темпе, так, чтобы не быдло одышки. Ее еще называют «кардиологической», поскольку кроме прочей пользы улучшается тонус сосудов и быстрее «утилизируются» гормоны стресса, накопившиеся за день (если прогуливаться по пути с работы или перед сном).

БУДЬ В КУРСЕ

Как определить безопасную интенсивность физнагрузок

Используйте «золотую формулу» расчета оптимального пульса: 220 минус ваш возраст. Полученную цифру умножаем на 65% - это пульс при умеренной нагрузке; умножаем на 80% - пульс при интенсивной физнагрузке. Если выше — уже чрезмерная нагрузка, неблагоприятная для сосудов и сердца.

КУРЕНИЕ: ПЛЮС 8 ЛЕТ ЖИЗНИ ТЕМ, КТО БРОСИТ

По разным данным курение сокращает жизнь на 8 — 15 лет. В России, как сообщает Минздрав, с 2009 по 2016 г. распространенность курения снизилась на 22%, при этом среди женщин в среднем на 34%, среди мужчин на 16%. Однако число курильщиков все еще остается высоким. Чтобы повысить вам мотивацию поскорее бросить, приведем последние ряда данные международных исследований:

- У курильщиков в возрасте около 50 лет в 5 раз повышается риск инфаркта миокарда по сравнению с некурящими.

- У некурящих, которые вынуждены постоянно жить с курильщиками-членами семьи, на 30% выше риск сердечно-сосудистых заболеваний.

- Курение резко повышает риск развития атеросклероза, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Зато этих рисков можно избежать или свести их к минимуму, отказавшись от курения. Попробуйте!

КСТАТИ

Где помогут

Бесплатно пройти дополнительные обследования — например, чтобы убедиться в успехе тех мер, которые вы начали принимать для оздоровления, можно в центрах здоровья. Они работают на базе определенных поликлиник во всех регионах России (полный список адресов - на портале takzdorovo.ru). Для обращения в такой центр достаточно иметь паспорт и полис ОМС.

Как сообщают в Минздраве, в центрах здоровья бесплатно проводится общее обследование организма: например, тесты на состояние органов дыхания, соотношение воды, жировой и мышечной ткани в организме, определение ранних признаков атеросклероза в сосудах и другие полезные исследования. Также специалисты центра консультируют, помогают отказаться от вредных привычек и подсказывают, как составить здоровое меню из доступных продуктов.

КСТАТИ

Руководитель Центра онкологии Сеченовского университета академик Игорь Решетов: Сотовые телефоны могут повышать риск рака, но главная опасность не в излучении

- Игорь Владимирович, все боятся заболеть раком и абсолютно все сейчас пользуются мобильными телефонами, без них никак. При этом нас периодически то пугают раком мозга из-за электромагнитного излучения от смартфонов, то успокаивают, что страхи преувеличены и научные данные все-таки не подтверждают, что именно из-за разговоров по сотовому в голове развиваются опухоли. Вы как ученый и практикующий врач с многолетним опытом поддерживаете опасения или считаете, что они не оправданны? (подробности)

«Чтобы победить рак, нужно находить и лечить состояния предрака», — руководитель Центра онкологии Сеченовского университета, академик Игорь Решетов

Врач-онколог, практикующий хирург и исследователь рассказал «КП», какая система обследований поможет избежать развития онкоболезней, обнаруживая их зачатки на стадии предрака (подробности)