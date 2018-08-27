Руководитель Центра онкологии Сеченовского университета академик Игорь Решетов: Сотовые телефоны могут повышать риск рака, но главная опасность не в излучении

СЕГОДНЯ 18:45 2018-08-27T19:05:32+03:00

Врач-онколог, специализирующийся на опухолях головы и шеи, практикующий хирург и исследователь, рассказал «КП», что известно сегодня науке и медицине о реальных и мнимых канцерогенах [часть 1]

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ДОСЬЕ «КП»

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Игорь Владимирович Решетов — один из ведущих российских хирургов-онкологов, микрохирург, эксперт по челюстно-лицевой и реконструктивно-пластической хирургии. Закончил 2-й Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова, с 1987 г. работал в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.А. Герцена. В 1991 г. стал руководителем клиники микрохирургии. В 2018 г. возглавил созданный в Сеченовском университете Центр онкологии, где ведутся фундаментальные исследования, разрабатываются новые технологии борьбы против рака, а также действует клиническое отделение для обследования и лечения пациентов в рамках ОМС (то есть бесплатно, по полисам обязательного медстрахования).

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Игорь Решетов. Фото пресс-службы Сеченовского университета

ПОГОВОРИЛ ПО МОБИЛЬНОМУ — ЗАРАБОТАЛ СТРЕСС

- Игорь Владимирович, все боятся заболеть раком и абсолютно все сейчас пользуются мобильными телефонами, без них никак. При этом нас периодически то пугают раком мозга из-за электромагнитного излучения от смартфонов, то успокаивают, что страхи преувеличены и научные данные все-таки не подтверждают, что именно из-за разговоров по сотовому в голове развиваются опухоли. Вы как ученый и практикующий врач с многолетним опытом поддерживаете опасения или считаете, что они не оправданны?

- Вспомните школьный курс физики: радиоволны это не однородное излучение, а огромный диапазон, набор разных частот, и я вполне допускаю, что некоторые радиочастоты могут неблагоприятно воздействовать на мозг. Не случайно появилось радиоэлектронное оружие. Поэтому в целом медицинское сообщество относится скорее настороженно к широкому внедрению сотовых телефонов.

- Но недавно испанские ученые из Барселонского института глобального здравоохранения обнародовали результаты самого масштабного исследования о связи рака мозга с электромагнитным излучением — опасность не подтвердилась.

- Как врачи мы знаем, что не всегда можно вывести четкую связь: вот есть воздействие и вот его результат. Дело в том, что человек это очень сложная система, мультисоставная, и я, например, вижу опасность постоянного пользования смартфоном даже не в излучении от него.

Что такое разговор по мобильному? Это постоянный поток информации, поступающий в мозг. Чаще всего что-то срочное, нередко связанное с тревогой, беспокойством и другими отрицательными эмоциями. Все это заставляет человека долго, почти непрерывно находиться в невротическом состоянии. Такой стресс является самым сильным толчком для развития всех болезней, в том числе опухолей. К сожалению, у меня огромное количество пациентов, у которых все проблемы начинались именно со стрессов. Неприятности на работе, дома, авария, смерть близкого человека, развод. Люди нередко начинают свой рассказ так: Игорь Владимирович, вы знаете, я пережил сильный стресс, и у меня появилось вот это, заболело вот тут и т.д. Поэтому сотовый телефон в первую очередь опасен именно как источник постоянной тревожной информации.

ПОЧЕМУ НАШИ НЕРВНЫЕ ПЕРЕГРУЗКИ НА РУКУ ОНКОКЛЕТКАМ

- Про то, что стресс вреден, мы слышим так же часто, как и про пользу хорошего сна и здорового питания для снижения риска рака. Но глубоко осознать и найти в себе силы что-то поменять человеку может помочь подробное описание того, что происходит в организме — например, во время того же стресса. Могли бы вы объяснить: как и почему в таком состоянии запускается развитие опухоли?

- Человек, как и любое существо, живет благодаря тому, что на уровне генома, каждой клетки и всего организма работает механизм гомеостаза, то есть поддержания баланса. Любое вмешательство, расшатывающее гомеостаз, может стать пусковым механизмом для опасных изменения, включая поломки в генах, ведущие к появлению онкоклеток. Вообще же не обязательно иметь онкоген — достаточно сломать ген защиты от онкологических заболеваний.

При стрессе происходит сильное подавление иммунной защиты. Если объяснять упрощенно, то гормоны стресса радикально переориентируют наш организм на решение экстренных задач, а остальное идет по остаточному принципу. Активность и работоспособность иммунных клеток падает, ослабляется надзор как за вторжением внешних врагов, так и за внутренними врагами, в числе которых онкоклетки, образующиеся у нас в организме постоянно. И если при нормальном, активном иммунитете они вовремя уничтожаются и не успевают запустить развитие опухоли, то при ослаблении системы иммунной защиты при долгом стрессе раковые клетки начинают бурно размножаться.

СОВЕТ ОНКОЛОГА

Как вырабатывать стрессоустойчивость

- Игорь Владимирович, после такого наглядного описания связи стресса и рака хочется как можно скорее начать принимать меры для снижения уровня стресса. В Интернете советов полно, но такое ощущение, что безопасных и доступных каждому методов не существует. Врачи-онкологи, тем более хирурги, наверняка сталкиваются с такими стрессами, как мало кто. А вы кроме ежедневных операций еще и руководите Центром — какие рецепты стрессоустойчивости у вас и ваших коллег?

- Все новое — хорошо забытое старое. Наш соотечественник, лауреат Нобелевской премии, физиолог Иван Петрович Павлов открыл закономерности функционирования нервной деятельности. Они очень похожи на работу нашего сердца. Посмотрите, какие принципы этой работы заложила природа, эволюция, и старайтесь жить так же. Формула проста: «работа — отдых, работа — отдых». Обязательно давайте фазу релаксации, восстановления. Вместо того, чтобы пичкать себя антистрессовыми таблетками, посещать психолога, выезжайте на природу, обязательно отключайте сотовый телефон, будьте с семьей, друзьями и хотя бы ненадолго оградите себя от внешних стрессогенных новостей и факторов. И точно так же, как наше сердце — сжимается — расслабляется, дайте себе расслабиться и вы.

И еще спорт. Любимый и приносящий удовольствие, это тоже отвлечение. Когда мы занимаемся спортом, то сжигаем гормоны стресса. Причем, я сторонник не фитнес-клубов, где человек просто качает мышечную массу, - более полезны так называемые активные, игровые виды спорта. Потому что в социуме одновременно идет выброс эмоций.

О СЪЕДОБНЫХ КАНЦРОГЕНАХ

- Все больше людей начинают опасаться искусственных красителей, консервантов, стабилизаторов и других химических веществ, которые сейчас добавляют в продукты. Как вы к этому относитесь?

- На самом деле, чем ближе наша еда к природе, тем лучше. Как я уже говорил, воздействия и вещества могут представлять опасность не только, если они непосредственно ведут к развитию рака. Таких прямых канцерогенов на самом деле не так много — радиоактивное излучение, асбест, ядовитые вещества, которые получает организм при курении. Остальные факторы, окружающие нас, могут действовать как канцерогены опосредованно, то есть создавать условия, при которых с большой вероятностью произойдут генетические поломки и начнут развиваться онкоклетки.

Фото Максим КОЛОМЫЧЕНКО, пресс-служба Сеченовского университета

- Можете привести примеры?

- Если организм эволюционно не приспособлен к переработке каких-либо веществ, в том числе искусственно сконструированных красителей, консервантов, то их выведение затрудняется. У человека страдает работа почек и печени. А это те самые органы, которые чистят наш организм. Когда, условно говоря, фильтр засоряется, концентрация «отходов» в крови начинает возрастать, они задерживаются в межклеточных пространствах и — пошло-поехало: запускаются неблагоприятные процессы, приводящие к канцерогенезу. По закону материализма количество переходит в качество.

- К каким видам рака чаще приводит питание с большим количеством «чужих» для нашего организма веществ?

- Опухоли возникают по пути прохождения пищи, то есть обычно это пищеварительный тракт (рак пищевода, желудка) и выделительная система — рак мочевого пузыря, колоректальный рак.

НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ ГЕЛЯМИ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

- Недавно зарубежные исследователи в очередной раз напугали общественность вредом краски для волос: мол, особенно у искусственных блондинок, каких большинство, часто высветляющих волосы сильнодействующими составами, чаще бывают рак молочной железы и яичников.

- Про краску для волос конкретно сказать не могу, но в целом у меня как у онколога довольно негативное отношение к наружным средствам для изменения внешности, косметике. Часто женщины злоупотребляют ими, и количество онкологических заболеваний, в первую очередь злокачественных опухолей кожи, растет в том числе из-за этого.

- Обычно врачи говорят, что меланома распространяется во всем мире из-за страсти к загару, моде на солярии. При чем же здесь косметика?

- На самом деле климат, количество солнечных часов на одну жительницу Земли изменился не настолько сильно, на сколько резко растет количество случаев меланомы. Вы скажете, люди чаще летают отдыхать в теплые страны? Таких путешественников в мировом масштабе единицы. Если разделить прирост злокачественных новообразований кожи, учитывая образ жизни, то посетители соляриев и отдыхающие на Бали составят меньшую часть пациентов. Болеют все — и состоятельные граждане, и не очень. Значит, есть другой участник процесса канцерогенеза кроме загара. Я как исследователь склонен предполагать, что большой вклад вносят синтетические моющие средства.

- Вы имеете в виду гели, пенки для умывания и тому подобное?

- Да. Гонясь за чистотой до блеска, эти средства вызывают химическое раздражению кожи. Этот фактор способствует запуску механизмов предрака в коже: гиперкератоза, дискератоза. Это процессы в самых поверхностных слоях кожи, которые возникают в ответ на постоянные раздражения. Определенные типы клеток начинают усиленно делиться, образуя наросты, утолщения. К этому присоединяется усиленный рост капилляров — ангиоматоз. Это этапы канцерогенеза. Потом вдруг в каком-то из типов клеток происходят необратимые мутации, а вокруг почва подготовлена: сосуды подведены, чтобы хорошо кормить, иммунные клетки оттеснены прокладкой из наростов клеток кожи.

Поэтому я призываю избегать провокаторов раздражений, опосредованных канцерогенов не только среди продуктов питания, окружающих устройств, но и средств, воздействующих на поверхность нашей кожи. Гигиена кожи имеет колоссальное значение. Это самый большой по площади орган, которым мы контактируем со всем окружающим миром. Через него проходят все вещества, ультрафиолетовое излучение. Кожа требует очень бережного обращения.

БЕРЕГИТЕ КОЖУ

- Как выглядит идеальная гигиена кожи?

- Синтетические моющие средства нужно стараться использовать как можно реже. Желательно применять натуральные средства — детское мыло, например. Не надо намывать, начищать кожу до блеска. Вы ее обнажаете, разрушаете защитный слой. Природой так задумано строение кожи, ее функции выполняются полноценно, только когда сохранены все слои. Особенно опасная вещь — пилинги (то есть искусственное сшелушивание верхних слоев кожи с помощью механических и химических средств. - Авт.).

- Можно ли понять по внешнему виду кожи — насколько она защищена и не начались ли процессы, ведущие к предраку?

- Современное направление, которое сейчас развивается во всем мире — использование приборов-анализаторов различных поверхностей, кожи, слизистых оболочек, которые помогают увидеть, детализировать состояние. Но самое главное — это систематизация, составление общей картины. У каждого человека на коже огромное количество образований разных размеров и типов, зафиксировать все это, чтобы наблюдать в динамике и держать под контролем, врачу просто не под силу. На помощь приходят специальные приборы и компьютерные программы. Например, в нашем университете разработана машина-сканер изображения тела (сейчас она проходит испытания в клинике).

Продолжение следует. Во второй части интервью с профессором Решетовым — о том, какая система обследований поможет избежать развития онкоболезней, обнаруживая их зачатки на стадии предрака в разных органах и тканях организма.

Автор благодарит за содействие в организации интервью пресс-службу Сеченовского Университета.