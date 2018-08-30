«Чтобы победить рак, нужно находить и лечить состояния предрака», — руководитель Центра онкологии Сеченовского университета, академик Игорь Решетов

СЕГОДНЯ 01:06 2018-08-29T22:54:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Игорь Решетов — один из ведущих российских хирургов-онкологов, эксперт по опухолям головы и шеи, профессор, доктор медицинских наук, академик РАН, директор недавно созданного Центра онкологии Сеченовского Университета. В первой части интервью профессор рассказал о последних научно-медицинских данных про канцерогены — вещества и воздействия, из-за которых начинаются процессы, ведущие к размножению онкоклеток. Продолжение нашего разговора - о том, какая система обследований поможет избежать развития онкологических болезней, обнаруживая их зачатки на стадии предрака в разных органах и тканях организма человека.

НЕ ПЕРЕОЦЕНИВАЙТЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

- Игорь Владимирович, расскажите: на что обращать внимание людям у себя во внешности, в работе органов, чтобы понять — пора сходить провериться, чтобы не допустить развития онкоболезней?

- Вы говорите о самообследованиях. Сам по себе подход онконастороженности, внимания к своему организму, безусловно, правильная вещь. Но, к сожалению, я вынужден предупредить: в силу отсутствия опыта, медицинских знаний простой человек зачастую не способен адекватно оценить риск. Как правило, самообследования выявляют уже очень распространенные онкологические процессы, рак на более поздних стадиях. Например, практика показывает, что при раке молочной железы самостоятельно женщина может прощупать новообразования размером не меньше полутора-двух см, а при размере груди 3 и больше — и такие опухоли могут остаться незамеченными даже при самом тщательном самообследовании.

Поэтому самый правильный путь — восстановление тотальной, всеобщей регулярной диспансеризации. При этом важно сделать диспансеризацию с акцентами, то есть подобрать определенные наборы обследований прицельно для самых распространенных видов заболеваний и групп наибольшего риска. Скажем, условно, для людей старше 60 лет делать акцент в обследованиях на сердечно-сосудистые заболевания, старше 70 — акцент на онкологию; для людей до 40 лет — акцент на наследственные заболевания, которые могут передаваться детям. Это позволит усовершенствовать и систему организации оказания онкологической помощи. Такой «чес», а по-научному скрининг, позволит обнаруживать самые начальные признаки, проявления рака, но самое главное — находить и выделять группы пациентов с предраком, у которых можно предотвратить развитие онкоболезней, уберечь от рака. Мы называем это «формирование группы Д», то есть доброкачественных новообразований. Например, когда мы говорили о коже, упоминали гиперкератоз (утолщение, разрастание слоя кожи. - Авт.) - это как раз группа «Д», не надо давать этим очагам развиваться безнаказанными, их нужно удалять при помощи лазера, криодеструкции и других методов, санировать, то есть выращивать новую здоровую кожу на месте онкоопасного слоя клеток.

СНИЗИТЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ НА ЧЕТВЕРТЬ

- Мы с вами выходим на глобальную тему — можно ли вообще в нынешних условиях заметно повлиять в нашем государстве на ситуацию с онкологией.

- Я считаю, что можно. Для этого главные усилия должны быть направлены как раз на предрак. Дело в том, что для самых распространенных видов опухолей — таких как рак молочной железы, рак шейки матки, рак желудка, рак толстой кишки, рак кожи, рак легкого, трахеи, бронхов, есть хорошо изученная и четко прослеживаемая стадийность: от предрака - к начальной форме рака — к распространенной форме рака. Все, что я перечислил, дает нам большинство онкобольных. И если мы сумеем из этих, пока еще клинически не больных людей с предраком, сформировать группу «Д» и пролечить их, то сможем срезать заболеваемость минимум на 20 — 25%.

Это был бы колоссальный прорыв. Именно такую модель мы отрабатываем у себя в университетском Центре онкологии. При этом в Сеченовском университете, конечно же, развиваются и совершенствуются методы лечения существующих, реальных опухолей. Здесь медицина сегодня добилась многого: делаются эндоскопические операции, с помощью роботов — это позволяет минимизировать травмы, избежать обезображивающих хирургических вмешательств. Усовершенствуются методы лучевой терапии, она становится максимально высокоточной — вплоть до того, что робот вводит источник радиации строго в цель, и не сжигаются ткани по пути, как происходит при классической лучевой терапии. В лекарственной терапии сейчас применяются не только токсические вещества, которые в представлении людей связаны с облысением, тошнотой, анемией и другими побочными эффектами, но также происходит движение в сторону иммунотерапии, когда с помощью препаратов модулируется (направляется определенным образом. - Авт.) собственный иммунитет человека. У нас такие разработки применяются сегодня в комплексной терапии.

Директор Центра онкологии Сеченовского Университета Игорь Решетов.

ПОЧВА ДЛЯ ОНКОКЛЕТОК В НОСУ И ВО РТУ

- Вы говорили о предраке, состояниях, когда можно с большой вероятностью предотвратить развитие рака — какие виды таких состояний чаще всего встречаются у людей?

- Начнем с головы, полости носа. Огромное количество людей не долечивает свои простуды, насморк, развиваются воспаления в носовой полости, и каждое из них оставляет свой след. Сначала возникает гиперплазия (разрастание. - Авт.) слизистой оболочки носа. Это приводит к рецидивам воспалений. Далее на такую подготовленную почву оседают вирусы — например, распространенные виды семейства герпес-вирусов, Эпштейн-Барр и тому подобные. Они запускают механизмы дальнейшего роста и размножения клеток слизистой, растут гиперпластические полипы, развивается гиперпластический ринит, а потом в одном из очагов появляются нехорошие клетки…

Дальше — полость рта. За ее состоянием нужно следить строжайшим образом! Бичом, факторами, провоцирующим предрак и его развитие, являются не только кариес, но и форма прикуса, форма стачивания коронок. Постоянное механическое раздражение щеки, языка, прикусывание, да если еще это, не дай Бог, совмещается с курением — гарантированная дорога к раку языка и других локализаций полости рта.

- Дальше у нас пищевод, желудок.

- Есть азы: если у человека повышена кислотность желудка, нужно обязательно спать с возвышением верхней части тела; избегать провокаторов, особенно алкоголя, который вызывает гиперсекрецию соляной кислоты; избегать жевательной резинки. Непролеченные гастриты, эзофагиты (воспаление в пищеводе. - Авт.) приводят к возникновению очагов хронического воспаления с последующими неблагоприятными последствиями.

МИОМА ПОЧТИ НИКОГДА НЕ ПЕРЕРОЖДАЕТСЯ В ОНКООПУХОЛЬ

- Дальше хочу подчеркнуть для женщин: непролеченные эрозии шейки матки, эндоцервициты (воспаление слизистой канала шейки матки. - Ред.), к сожалению, тоже дорога к предраку и раку. Тем более, если это сочетается с инфицированием онкогенными типами вируса папилломы человека (ВПЧ), - продолжает профессор Решетов.

- Миома матки считается предраком?

- Это заболевание, связанное, как правило, с нарушением эндокринного баланса. Малигнизация, или превращение миомы в саркому, разновидность рака, встречается редко.

- А мастопатия?

- Здесь сложнее. Молочная железа при своей, казалось бы, несложной анатомии — два кожных мешочка — является сложнейшим органом по функциональности тканей. Она регулируется и нервной системой, то есть зависит от психологического состояния женщины, и гормонами стресса, и гормонами гипофиза (железы головного мозга. - Авт.), и отвечает на травмы. Последние данные показывают, что даже форма и объем молочной железы дают вклад в развитие мастопатии — в частности, при больших объемах, 4 и выше размерах, более сильно действует сила тяготения, тянет кожу, тянет протоки, появляются застойные явления (бороться с этим помогают правильно подобранные бюстгалтеры и физические упражнения. - Ред.).

НАСКОЛЬКО ДОСТОВЕРЕН ТЕСТ НА «ГЕН РАКА ГРУДИ» ДЛЯ РОССИЯНОК

- Вообще, молочная железа это, к сожалению, орган-лидер по заболеваемости раком у женщин. По данным Международного агентства исследований рака к 2030 году во всем мире ежегодно будет диагностироваться порядка 2,5 млн случаев рака молочной железы.

- Обычно прогнозы роста заболеваемости раком связывают с общим старением населения, поскольку эта болезнь настигает чаще всего именно в пожилом возрасте.

- Рост выявляемых случаев заболеваний связан и с этим, и еще с улучшением диагностики, выявлением субклинических стадий (то есть до появления явных симптомов болезни. - Ред.). Как раз на фоне хронической мастопатии формируются очаги микрокарциномы, зачатков рака.

- Но ведь считается, что мастопатия не лечится.

- В каждом возрасте она имеет свои причины, нужно их выяснять и устранять. Это могут быть гормональные нарушения, стрессы — все это должен раскопать врач.

- А как насчет генетических исследований? Женщины очень боятся обнаружения мутаций в генах BRCA, которые, как считается, считается, резко повышают риск рака молочной железы и яичников.

- На самом деле все не так однозначно. Последние данные говорят о том, что результаты тестирования на этот ген более показательны, то есть связаны с достоверным прогнозом риска рака, для женщин англосаксонского происхождения. Мы же с вами носим в себе гены не только неандертальцев, как европейское население, но и гены денисовского человека (останки этой ветви предков человека были обнаружены в 2013 году в пещере на Алтае. - Авт.). Очевидно, они дают нам генетические отличия, которые сказываются в том числе на частоте выявления мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 — они обнаруживаются у россиянок гораздо ниже, чем у белых американок или европеек. В то время как рак молочной железы встречается у нас, увы, не реже. Так что преувеличивать значение таких мутаций, как и недооценивать семейный анамнез, наследственность и другие факторы нашим женщинам не стоит.

КСТАТИ

Японские секреты долголетия

- Мы вели переговоры о фундаментальных исследованиях в области онкологии с одним из научных фондов Японии, - рассказывает Игорь Решетов. - Выяснилось, что именно благодаря системным регулярным обследованиям и санации (то есть исправлению обнаруженных нарушений. - Авт.) японцы достигли самой большой продолжительности жизни в мире. При том, что у них высочайшая заболеваемость раком желудка, раком пищевода.

В Японии введено двукратное ежегодное обследование с динамическим контролем за состоянием гастритов и язв желудка. Выявление предрака, то есть зачатка рака в желудке, позволило не прибегая к сложным дорогостоящим операциям, облучению, химиотерапии, через эндоскоп с помощью лазера и других технологий удалять, выжигать зачатки рака. Так людей поддерживают в здоровом состоянии до 60 — 70 лет. Далее, зная, что в этом возрасте у большинства пациентов могут возникать сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, инсульты, японцы проводят тотальную коронарографию, исследование сосудов сердца. Благодаря этому выявляют всех с подозрением на стеноз сосудов сердца, ставят стенты. Таким образом, пациенты не заболевают раком, не умирают от инфаркта и переходят в золотой возраст 80+. Теперь задача японской медицины в том, чтобы люди в таком возрасте оставались со здравым умом, были активны физически, не стали обузой родным и государству и получали от жизни удовольствие.

СЕМЬ СОВЕТОВ АКАДЕМИКА РЕШЕТОВА

1) Выключайте на ночь сотовый телефон — в первую очередь затем, чтобы никто вас не разбудил, не прервал сон, во время которого наш организм восстанавливается и в том числе уничтожает возникающие онкоклетки.

2) Старайтесь пореже использовать синтетические моющие средства для умывания (гели, пенки и т. п.) - лучше умываться простой водой или с детским мылом.

3) Загорайте на солнце не позднее 11.30 и после 15.30.

4) Следите за состояние ротовой полости — пролечивайте кариес, избегайте трения, постоянных воспалений во рту из-за неправильных прикусов, сточившихся пломб, плохо подогнанных протезов.

5) Помните, что курение вызывает не только рак легкого, гортани и языка, но и многие другие виды рака.

6) Обязательно проходите регулярные обследования в рамках диспансеризации, с этого года в нее включены исследования для усиления онкопоиска.

7) Если у вас обнаруживают состояния предрака (полипы, хронические воспаления и др. - см. в тексте) обязательно пролечивайте соответствующие заболевания, это радикально снижает риск развития рака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Руководитель Центра онкологии Сеченовского университета академик Игорь Решетов: Сотовые телефоны могут повышать риск рака, но главная опасность не в излучении

ПОГОВОРИЛ ПО МОБИЛЬНОМУ — ЗАРАБОТАЛ СТРЕСС

- Игорь Владимирович, все боятся заболеть раком и абсолютно все сейчас пользуются мобильными телефонами, без них никак. При этом нас периодически то пугают раком мозга из-за электромагнитного излучения от смартфонов, то успокаивают, что страхи преувеличены и научные данные все-таки не подтверждают, что именно из-за разговоров по сотовому в голове развиваются опухоли. Вы как ученый и практикующий врач с многолетним опытом поддерживаете опасения или считаете, что они не оправданны?

- Вспомните школьный курс физики: радиоволны это не однородное излучение, а огромный диапазон, набор разных частот, и я вполне допускаю, что некоторые радиочастоты могут неблагоприятно воздействовать на мозг. Не случайно появилось радиоэлектронное оружие. Поэтому в целом медицинское сообщество относится скорее настороженно к широкому внедрению сотовых телефонов. (подробности)