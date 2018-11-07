“Это третий глаз для беспилотника”: российские инженеры создали уникальный радар

СЕГОДНЯ 15:28 2018-11-07T15:41:33+03:00

Корреспонденты “КП” посмотрели, на что способно устройство, разработанное в Cognitive Technologies

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Узкая улочка в московских Сокольниках. Шесть вечера, начало часа-пик. Утыкаемся в пробку на перекрестке без светофора. Черный “Мерс” втискивается перед нами - правила не для него.

- Ты куда лезешь! - нервничает Иван, разработчик из Cognitive Technologies.

Мы сидим в кроссовере, который оклеен яркими лентами и увешан камерами. Вместо переднего пассажира - большой монитор, на котором появляются и двигаются разноцветные метки-булавки.

Так “видит” объекты на дороге радар, о создании которого объявила компания Cognitive TechnologiesФото: Иван МАКЕЕВ

Инженер переключает режим. Теперь картинка более привычная человеческому глазу - как с видеорегистратора. Только все объекты постоянно окрашиваются сине-зелеными мазками. Немного похоже на технику, в которой иногда работают художники-мультипликаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/676740" frameborder="0"></iframe> Как работает радар для беспилотников.Иван МАКЕЕВ

Так “видит” объекты на дороге тот самый радар, о создании которого на днях объявила компания. Небольшой, по ширине с пару айфонов, блок, крепится над решеткой радиатора.

Радар крепится над решеткой радиатораФото: Иван МАКЕЕВ

- А беспилотник бы в такой ситуации тупил и всех пропускал на этом перекрестке, - замечаю я.

- А если бы на дороге находились только беспилотники, пробки бы не было, - парирует инженер. - Машины между собой очень быстро бы договорились, кто едет первым.

До беспилотной эпохи, конечно, еще далеко. Во-первых, полностью автономные машины пока вне закона, а во-вторых, эксперименты с такими игрушками могут себе позволить только IT-гиганты или очень уж бодрые стартапы с бесстрашными инвесторами. Но в Cognitive Technologies говорят, что их свежее изобретение сильно ускорит процесс выхода беспилотников на дороги. Итак, о чем речь.

СПРАВКА “КП”

Cognitive Imaging Radar по заявлению разработчиков, работает в любую погоду, при любом освещении и на любой скорости.

Радар для беспилотников в сравнении с 5-дюймовым смартфономФото: Иван МАКЕЕВ

Уникальность радара еще и в том, что он сканирует объекты, не просто определяя расстояние, но и “рисует” их размеры и форму, умеет отличать пешехода от автомобиля, видит человека, стоящего на фоне крупного объекта - машины или забора. Уверенно “бьет” до 200 метров, а вообще способен распознавать объекты на расстоянии до 300 метров. Точность, на основе полученной с него информации - 97,7%.

“Фактически, это третий глаз для беспилотника”, - говорит глава Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Что не так с лидарами

Сегодня у многих проектов беспилотных авто для “зрения”, помимо камеры, есть лидар. Это устройство, сканирующее объекты лазерными лучами.

Лидары используют гугловская Waymo (обкатывает свои машины в Аризоне и Калифорнии), Яндекс (катает всех желающих в Иннополисе и Сколково) и еще многие компании, которые занимаются беспилотниками.

Справа - радар, слева - лидарФото: Иван МАКЕЕВ

А Cognitive Technologies лидары не устраивают. Почему?

Лидары плохо работают в тяжелых климатических условиях, “боятся” снега и дождя, не “видят” в дыму. Они дорогие, цена начинается от $10 тысяч. И, наконец, они не очень надежны.

Директор департамента разработки беспилотных транспортных средств Юрий Минкин верит в то, что их устройство может заменить лидар и сделать беспилотный автомобиль более доступным.

- Сегодня стоимость комплекта оборудования необходимого для беспилотника и включающего лидары, достигает $100 тысяч. Такую технику в серию не запустить. Понятно, что нужны датчики, которые, с одной стороны, будут дешевле на порядки (ну или хотя бы на порядок), а с другой - позволят надежно и качественно решить задачу детекции объектов, - объясняет Минкин.

Для оборудования полностью беспилотного автомобиля потребуется несколько таких устройств - чтобы машина “видела” все, что происходит спереди, сзади и по бокам.

Конечную стоимость устройства не называют. “Несколько сотен долларов”, говорит представитель компании.

Лидар VS радар

Проводим эксперимент. В одном из залов в офисе Cognitive Technologies - примерно 10 на 15 метров - установлен лидар. Он отлично “видит” всех людей, отрисовывает их силуэты на мониторе.

Эксперимент: разворачиваем перед лидаром рекламный баннер-растяжку из обычной искусственной ткани, которая по своим свойствам близка к дождю или снегуФото: Иван МАКЕЕВ

Разворачиваем перед лидаром баннер-растяжку из обычной искусственной ткани, которая по своим свойствам близка к дождю или снегу. И все. Лазерные лучи не проходят сквозь ткань - картинки нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/676739" frameborder="0"></iframe> Сравнение радара с лидаром.Иван МАКЕЕВ

Да, радар картинку отрисовывает не так четко, как лидар. Но у радара и задача другая - он должен распознать, что в зоне действия есть объект с определенными размерами и скоростью движения, и быстро передать сигнал в “мозги” беспилотника. А искусственный интеллект, совместив информацию с картинкой с камеры, примет решение. Процесс, конечно, намного сложнее, одновременно обрабатывается огромное количество параметров, но в целом принцип именно такой.Тот же самый эксперимент, но с радаром. Устройство полностью игнорирует ткань, видит все перемещения людей по комнате.

Кто стал первым покупателем

Интересно, что подобные радары - распознающие координаты, форму и размеры объекта - сегодня есть только у военных, в системах противовоздушной обороны.

Подобные устройства для гражданских беспилотников сегодня разрабатывают не только в России. О планах заявляли немцы, израильтяне, японцы, индийцы. Но Cognitive Technologies первой объявила о полностью функциональном прототипе. Уже в следующем году планируется получить все необходимые документы и начать серийное производство.

В компании говорят, что уже есть предзаказ на 200 тысяч устройств. Первых покупателей не называют, но известна их география: компании работают в Южной Корее, Китае и Германии.