2018-11-06T17:39:55+03:00
Общество

Леонид Ярмольник о девушке, оплатившей долги приюта для животных: «Она пиарится»

«Почему теперь нужно собирать ей деньги на машину?»: Леонид Ярмольник удивлен таким вниманием к девушке, погасившей долги приюта
Юлия МАЗУР
Поделиться:
Комментарии: comments4
Актер Леонид Ярмольник.Актер Леонид Ярмольник.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Известный зоозащитник не уверен, что история с благотворительным порывом студентки из Майкопа стоит такого внимания. Вот уже несколько дней в сети и прессе не перестают восхищаться поступком простой девушки. Студентка из столицы Адыгеи отдала все, что у нее было, чтобы спасти бездомного умирающего котенка. Жительница Майкопа хотела сдать найденное животное в приют, но там ей ответили, что помочь ему не смогут, потому что волонтеры погрязли в долгах перед ветеринарной аптекой. Котенка в итоге спасли — девушка заплатила 340 000 рублей задолженности адыгейской организации «Помощь бездомным животным» перед ветаптекой «Айболит».

Студентка из столицы Адыгеи оплатила внушительный долг приюта для животных.

Студентка из столицы Адыгеи оплатила внушительный долг приюта для животных.

Растроганная интернет-общественность попыталась отблагодарить студентку за ее порыв. Люди призвали добровольно скинуться и вернуть девушке деньги. Откуда у нее такая солидная сумма? Она копила на машину, но в одночасье решила распорядиться деньгами иначе.

Среди звезд есть ряд известных зоозащитников. Один из самых известных — Леонид Ярмольник. Актер и продюсер на просьбу прокомментировать поступок студентки отозвался неожиданно. 64-летний артист предположил, что жительница Майкопа таким образом привлекает к себе внимание.

- Думаю, это средство пиариться, - заявил Леонид Ярмольник "КП". - Это странная история, думаю, мы не все знаем и не все понимаем. Как это? Она отдала деньги на приют? Замечательно! А почему теперь нужно собирать ей деньги на машину? Бред какой-то! Меня иногда вообще поражают информационные поводы такого рода.

А в это время «Комсомолка» несколько дней пыталась найти эту девушку. Поговорить в ней в итоге удалось, но имя и фамилию свою она попросила не озвучивать.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«За прямоту спасибо вещей Ольге»: Сергей Шнуров посвятил стих уральской чиновнице, заявившей, что «государство людям ничего не должно»
Сама Ольга Глацких сказала, что слова были вырваны из контекста. Но для уральцев это прозвучало неубедительно - люди просят уволить чиновницу
Новости 24
Песков: Президент обсудил санкции США против Ирана с членами Совбеза Росси
Аргентинский боксер умер, пытаясь быстрее всех съесть круассан
Билл Гейтс презентовал туалет, не требующий воды
Лавров: Москва не может не реагировать на активность НАТО у границ РФ
Рособрнадзор лишил лицензии Московский институт психологии
Венесуэла еще год проведет под санкциями ЕС
Россия и Испания разработают группу для борьбы с недостоверными новостями
Лавров: Антииранские санкции США абсолютно нелегитимны
Хакеры украли биткоинов на 180 тысяч долларов под видом Илона Маска
Роскосмос: На борту МКС произошел сбой в программе одного из компьютеров
Fitch низко оценивает шансы «Нафтогаза Украины» получить $2,56 млрд по иску к «Газпрому»
Маркуса Зедера переизбрали премьером Баварии
Составлен рейтинг самых цитируемых российских СМИ в сфере медицины
Сергей Лавров прокомментировал обвинения о "вмешательстве" России в выборы США
Госдума одобрила закон о наказании за вовлечение детей в несанкционированные митинги
Путин призвал обновить стратегию в сфере ВТС
Дмитрий Волков назначен новым замглавы Минстроя РФ
В Сирии жителям позволили вернуться в лагерь Ярмук под Дамаском
Китай построит стелс-бомбардировщик и дрон-невидимку