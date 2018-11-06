Леонид Ярмольник о девушке, оплатившей долги приюта для животных: «Она пиарится»

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-06T17:39:55+03:00

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Известный зоозащитник не уверен, что история с благотворительным порывом студентки из Майкопа стоит такого внимания. Вот уже несколько дней в сети и прессе не перестают восхищаться поступком простой девушки. Студентка из столицы Адыгеи отдала все, что у нее было, чтобы спасти бездомного умирающего котенка. Жительница Майкопа хотела сдать найденное животное в приют, но там ей ответили, что помочь ему не смогут, потому что волонтеры погрязли в долгах перед ветеринарной аптекой. Котенка в итоге спасли — девушка заплатила 340 000 рублей задолженности адыгейской организации «Помощь бездомным животным» перед ветаптекой «Айболит».

Студентка из столицы Адыгеи оплатила внушительный долг приюта для животных.

Растроганная интернет-общественность попыталась отблагодарить студентку за ее порыв. Люди призвали добровольно скинуться и вернуть девушке деньги. Откуда у нее такая солидная сумма? Она копила на машину, но в одночасье решила распорядиться деньгами иначе.

Среди звезд есть ряд известных зоозащитников. Один из самых известных — Леонид Ярмольник. Актер и продюсер на просьбу прокомментировать поступок студентки отозвался неожиданно. 64-летний артист предположил, что жительница Майкопа таким образом привлекает к себе внимание.

- Думаю, это средство пиариться, - заявил Леонид Ярмольник "КП". - Это странная история, думаю, мы не все знаем и не все понимаем. Как это? Она отдала деньги на приют? Замечательно! А почему теперь нужно собирать ей деньги на машину? Бред какой-то! Меня иногда вообще поражают информационные поводы такого рода.

А в это время «Комсомолка» несколько дней пыталась найти эту девушку. Поговорить в ней в итоге удалось, но имя и фамилию свою она попросила не озвучивать.