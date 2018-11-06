2018-11-06T17:46:37+03:00
Звезды

Вика Цыганова готова взять под опеку двух девочек

Певица отметила юбилей на сцене Крокус Сити Холла
Алина ЧЕРНОВА
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Глядя на стройную Вику Цыганову в мини-платье, сложно поверить, что она в этом году отметила 55-летний юбилей.Глядя на стройную Вику Цыганову в мини-платье, сложно поверить, что она в этом году отметила 55-летний юбилей.Фото: Мила СТРИЖ
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В конце октября Вика Цыганова отпраздновала 55-летие. А вместе с поклонниками отметить личный юбилей и 30-летие творчества артистка решила на сцене столичного Крокус Сити Холла.

Глядя на стройную Вику в мини-платье и высоких ботфортах, сложно поверить в цифры зафиксированные в ее паспорте. В зале аншлаг, много поклонников с огромными букетами (после концерта певица поделилась цветами со своими музыкантами-Ред).

Первое отделение концерта было стандартным — артистка спела свои хиты и вместе с мужем, поэтом и художником Вадимом Цыгановым и Фондом социального страхования подарила паралимпийцам новые инвалидные коляски.

- Вот эту девочку, с которой я говорила после концерта, мы с Вадимом возьмем под опеку. Это две сестренки — Настя и Катя, - поделилась с «КП» Вика Цыганова.

Эту девочку и ее сестру Вика и ее муж Вадим решили взять под опеку. Фото: Мила СТРИЖ

Эту девочку и ее сестру Вика и ее муж Вадим решили взять под опеку.Фото: Мила СТРИЖ

Второе отделение концерта Вики было сделано совместно с лучшим другом Адриано Челентано Фио Дзанотти (известным итальянским звукорежиссером и композитором, главным дирижером Сан-Ремо). Он работал с Челентано, Тото Кутуньо и Лучано Паваротти. Звук итальянский кудесник действительно сделал волшебным. Плюс Дзанотти придумал новые аранжировки давних хитов артистки.

Более тридцати лет песни для Вики пишет ее муж Вадим Цыганов. Фото: Мила СТРИЖ

Более тридцати лет песни для Вики пишет ее муж Вадим Цыганов.Фото: Мила СТРИЖ

Однако самой сильной в программе все-таки была новая песня «Россия» - с хорошей поэзией и пронизывающим до мурашек вокалом Вики. Зал встал и на патриотической песне «Офицеры России».

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