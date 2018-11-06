Дипломатический прием от Его Величества Граната

СЕГОДНЯ 20:40 2018-11-06T20:41:16+03:00

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Это был 13-й по счету фестиваль. По традиции он проводится в начале ноября в городе Гёйчае – центре района, где выращивают самые лучшие гранаты на Кавказе. В этом году здесь было собрано свыше 50 000 тонн этого уникального фрукта.

Несмотря на «несчастливый» порядковый номер, нынешний фестиваль стал самым массовым и красочным за все годы его проведения. Более того, это был не просто праздник, а, скорее, дипломатический прием – такого количества иностранных послов, собравшихся в этот день в небольшом по размерам Гёйчае, в иных столицах не встретишь. На праздник прибыли главы и представители десятков дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, в том числе Японии, Казахстана, Катара, Беларуси, Пакистана, Швеции, Норвегии, Индии, Чехии. Непременными гостями фестиваля в очередной раз стали теперь уже и бывшие послы в Азербайджане. Важно отметить, что дипломаты были здесь уже не в первый раз и, зная, какой праздник их ждёт, приехали с жёнами и детьми. Вообще, создавалось впечатление, что большинство гостей фестиваля исключительно почетные и именитые – депутаты Милли Меджлиса, представители Министерства культуры, руководители соседних районов, столичные дизайнеры, актеры и певцы…

Организатор конкурса Фархад Ахмедов принимал непосредственное участие в мероприятиях Праздника.

Всех их собрал на праздник один из крупнейших российских предпринимателей Фархад Ахмедов, который провел своё детство в Гёйчае. Это по его инициативе и при его спонсорской поддержке стал проводиться Праздник граната. Но прежде он на основе имевшегося здесь кустарного производства учредил собственную компанию АзНар, где была внедрена так называемая «зеленая технология» переработки гранатов. Сегодня АзНар благодаря немалым инвестициям в современные технологии преобразован в интегрирующее предприятие, на котором гранат перерабатывается на все сто процентов. Любимый всеми натуральный гранатовый сок бренда «Grante» и не менее знаменитый гранатовый соус «Нар Шараб» известны и пользуются большим спросом в трех десятках стран мира.

Однако Фархад Ахмедов не ограничивается выпуском только этой продукции. Действуя по принципу «отходы в доходы», рачительный предприниматель поставил теперь дело так, что АзНар в буквальном смысле превратился в безотходное предприятие. В медицине и косметологии широко используются танин, получаемый из кожуры граната, а также гранатовое масло премиум класса, извлекаемое благодаря инновационному методу из гранатовых косточек. Гости фестиваля смогли лично стать свидетелями и ещё одного мероприятия — выпуске первой партии первоклассного гранатового вина. При этом Фархад Ахмедов подписал первые несколько бутылок, которые сразу же расхватали счастливцы.

Самыми обаятельными героями фестиваля были дети.

Об этом и многом другом гостям фестиваля рассказывают красочные стенды компании «АзНар». Но долго у стендов задерживаться не приходится. Программа фестиваля настолько насыщенна, что практически шагу не сделаешь, чтобы не наткнуться на очередное мероприятие. Весь праздник буквально окутан музыкой. И поэтому все воспринимается с особым эмоциональным настроем. И прежде всего тогда, когда смотришь за выступлением детей, которые с самым серьезным видом исполняют национальные танцы.

А неподалеку фермеры начинают выяснять, кто из них вырастил самый весомый гранат. Победителей ожидают неплохие денежные призы. К слову, до сих не побит рекорд одного из фермеров, чей гранат весил аж 1450 граммов, то есть почти полтора кг! Тут же соревнуются силачи, выжимающие руками сок из граната…

Ну и какое празднование может обойтись без торга! Торгуют прежде всего гранатами. Их предлагают повсюду. У фермеров широкий выбор продукции - на прилавках представлены лучшие образцы гранатов, – подходи, покупай любые сорта – их названия звучат как магические заклинания: «Гюловша», «Велес», «Бала Мюрсель», «Ширин», «Шенди». Не исключено, что под воздействием этой чудодейственной магии здесь и заключаются самые солидные сделки.

На Праздник приехали вместе с семьями дипломаты из более десятка стран мира.

Между тем город Гёйчай, украшенный разноцветными шарами и транспарантами, окутанный музыкой и всеобщим ликованием, продолжает жить праздником и предлагает своим гостям все новые аттракционы, конкурсы, концерты. Это большое искушение побывать на колоритной азербайджанской свадьбе и не испытать желание стать одним из ее действующих лиц. А свадьба вот она, проходит у тебя на глазах. Ты становишься свидетелем того, как приходит к человеку счастье. А если ты по жизни джигит, то не останешься равнодушным к тому, как под грохот барабанного боя гарцует кавалькада конников. Все соблазняет. Как и захватывающие схватки юных борцов, продемонстрировавших незаурядное спортивное мастерство. От изящных танцев в исполнении столь же юных красавиц в национальных костюмах невозможно было оторвать восхищенный взгляд. Как и на выставке изделий местных мастеров, где можно было, как говорится, живьем увидеть работу женщин-ковроткачих, художников по металлу, гончаров… Не только увидеть, но и купить на память поделки из дерева и металла, чеканку, гравюры, батик, гобелены. Любителей же ретро не могли не привлечь уникальные антикварные экспонаты из личной коллекции автомобилей генерального спонсора фестиваля Фархада Ахмедова.

При этом гостям непрерывно, настойчиво и повсюду предлагают угощение – вкусное и бесплатное. Это было как апофеоз радушия. Одетые в традиционные костюмы женщины на глазах у гостей готовили всевозможные блюда, естественно, с обязательным использованием граната и настойчиво рекомендовали гостям их отведать. У горячего самовара можно было вдоволь напиться ароматного чаю с вареньем из гранатовых зерен вприкуску с различными лакомствами, выпеченными в виде виновника торжества - граната.

Праздники хороши тем, что они, по сути, никогда не кончаются. Просто они продолжаются в виде подготовки к следующему. Чтобы он стал еще краше предыдущего. Главное, чтобы генеральным спонсором был человек очень сильно заинтересованный и неравнодушный. Такой, как Фархад Ахмедов.

В качестве подарка гостям презентовали новинку продукции предприятия "АзНар" - гранатовое вино.

Москва-Гёйчай-Москва