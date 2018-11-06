2018-11-06T20:19:03+03:00
Наука

Ученые назвали кота идеальной машиной для убийства

Черноногая африканская кошка лишает жизни в среднем 14 животных за ночь
Ярослав КОРОБАТОВ
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Черноногая кошка обитает на юге Африки.Черноногая кошка обитает на юге Африки.Фото: EAST NEWS
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Постить этих котиков в ленту ничто иное, как пропаганда кровавого насилия. Во всяком случае так это выглядит с точки зрения мышей. И не только их одних. Ученые установили, что самые смертоносные животные из семейства кошачьих это вовсе не львы, тигры, пумы или ягуары... Куда более эффективным киллером является черноногая кошка, которая обитает на Юге Африки. Черноногая она потому что на подушечках лап растет черный мех, он позволяет животным спокойно ходить по раскаленному песку. Хищника еще называют муравьиный тигр за привычку селиться в гнездах термитов и свой миниатюрный размер: они уступают в габаритах даже обычным домашним муркам. Среднестатистический мурзик примерно в два раза тяжелее и в полтора раза длиннее африканской кошки (ее средний вес составляет 1,6 кило, а длина - 35-50 см). Однако только за одну ночь добычей этих котиков становятся в среднем 14 животных. В количественном отношении столько же добывает леопард за 6 месяцев охоты!

Эту африканскую кошку ученые назвали самым совершенным хищником на Земле. Фото: EAST NEWS

Эту африканскую кошку ученые назвали самым совершенным хищником на Земле.Фото: EAST NEWS

- У этих кошек повышенный уровень метаболизма, поэтому им надо постоянно охотиться, - объясняет Люк Хантер директор центра «Пантера», занимающегося охраной и изучением диких кошек. - Их основной жертвой становятся грызуны, мелкие птицы, кузнечики, но кошки могут справится так же с зайцем или детенышем антилопы.

Кровожадные «усатые-полосатые» должны за ночь съесть около 250 грамм пищи, это примерно шестая часть их собственного веса. Поэтому коты охотятся всю ночь, не покладая лап - согласно собственному физиологическому «графику» им необходимо закусывать через каждые 50 минут. Более 60 процентов их атак заканчиваются успехом. Они примерно в три раза эффективнее львов, у которых лишь 20-25 процентов попыток нападений завершаются вкусной и обильной трапезой. Такая арифметика дает право черноногим кошкам носить титул самой смертоносной кошки на планете.

Однако, не смотря на громкий титул, сама черноногая кошка в 2002 году получила статус «уязвимого вида» - это значит им угрожает вымирание. Главная причина в том, что с наступлением человека на дикую природу среда естественного обитания этих животных сокращается.

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