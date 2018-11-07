2018-11-07T20:43:43+03:00
Здоровье

Новости медицины с Реальным Ученым: скажи мне, как ты относишься к людям, и я скажу, сколько ты проживешь

Исследователь из Гарварда, основатель Интернет-канала Real Scientists специально для читателей «КП» рассказывает о сложных вещах понятно и образно, в этот раз — новые данные о связи психологических черт и долголетия
ТЫШКОВСКИЙ Александр
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Биолог Алекс Тышковский.Биолог Алекс Тышковский.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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ДОСЬЕ «КП»

Алекс Тышковский - эксперт по биомедицинским технологиям, научный сотрудник лаборатории исследований старения Медицинской школы Гарварда, биолог, исследователь Сколковского института науки и технологий, основатель и ведущий Интернет-канала «Real Scientists» (Реальные ученые).

БОЛЬШАЯ ПЯТЕРКА

Если у вас началась осенняя депрессия и вы еще не записались на прием к психологу, у вас могут быть с этим проблемы. Ведь теперь в очереди у психологов не только люди, но и обезьяны!

В научном журнале «eLife» были опубликованы результаты крупного исследования, в котором изучалась связь между психологическими чертами шимпанзе и их долголетием.

Казалось бы, какое нам до этого дело? Вы бы еще психологический портрет амёбы составили. Однако связь прямая, ведь шимпанзе – наши ближайшие родственники среди ныне живущих организмов. К тому же, их отличают те же 5 психологических признаков, что характерны и для людей: дружелюбие, экстраверсия, открытость новому опыту, сознательность (осторожность) и невротизм (эмоциональная неустойчивость).

Именно эти черты характера были приняты основными при описании личности человека и, чтобы ни у кого не осталось в этом никаких сомнений, были названы «Большой пятеркой».

Эксперт по биомедицинским технологиям Алекс Тышковский.

Эксперт по биомедицинским технологиям Алекс Тышковский.

ЛУЧШИЕ ШАНСЫ — У ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ КОТА ЛЕОПОЛЬДА

Ученые решили проверить, как психологические черты животного определяют его продолжительность жизни. Для этого они проанализировали результаты психологического тестирования 538 шимпанзе из зоопарков и исследовательских центров. Естественно, на вопросы теста отвечали не сами обезьяны, а работавшие с ними на протяжении значительного времени исследователи и смотрители зоопарка. С начала эксперимента прошло уже 24 года, поэтому за это время умерло довольно много обезьян (187 особей), что позволило изучить взаимосвязь между психологическими чертами и долголетием.

В результате ученые обнаружили одну, но весьма любопытную закономерность. У самцов шимпанзе долгая жизнь была связана… с дружелюбием. То есть самцы, менее склонные к агрессии и, наоборот, более склонные к кооперации, умирали, в среднем, меньше.

Интересно, что, когда подобная взаимосвязь между чертами характера и смертностью изучалась для людей, было обнаружено целых 4 зависимости. Первая оказалась такой же, что и у шимпанзе: более дружелюбные и социальные люди, в среднем, обладают меньшей смертностью.

Другими полезными для долголетия факторами оказались экстраверсия (то есть открытость, коммуникабельность) и сознательность. Причем, полезный эффект экстраверсии был показан и для других человекообразных обезьян – горилл. Да и с сознательностью взаимосвязь вполне логична. Почему же ее не удалось обнаружить у шимпанзе? Ученые объясняют это тем, что все «испытуемые» обезьяны в этом эксперименте жили в искусственных, а значит безопасных и контролируемых условиях. В таких условиях сознательность и осторожность не играют большой роли – неосторожная обезьяна просто не получит возможности себе навредить. В то же время в дикой природе такой шанс у нее появится. От сознательности зависит, например, насколько разборчива в еде окажется обезьяна и какие методы самолечения она будет использовать.

И СОЗНАНИЕМ, И ДОЛГОЛЕТИЕМ РУЛИТ ГЕНЕТИКА?

А вот негативно на человеческом долголетии сказывается невротизм, то есть эмоциональная нестабильность. В том числе, это объясняется тем, что невротичные люди склонны ко многим вредным привычкам, таким как курение.

Конечно, это исследование не отвечает на вопрос, насколько мы можем повлиять на наше долголетие, сознательно контролируя эти признаки. Ведь вполне возможно, что и продолжительность жизни, и та или иная черта характера определяются общими генетическими факторами. И тогда, сколько бы вы ни заставляли себя быть эмоционально устойчивым экстравертом с явными признаками дружелюбия и сознательности, вашему долголетию это никак не поможет, а возможно даже и повредит. Но, в любом случае, это интересное исследование в очередной раз доказывает наличие взаимосвязи между абстрактным миром человеческого сознания и материальным миром нашего тела и долголетия.

Вообще, на нашу продолжительность жизни влияет целый ансамбль самых разных факторов. Что это за факторы и как воздействовать на них и, тем самым, продлить нашу жизнь – отдельная крупная тема. Такие вещи нужно обсуждать с профессионалами, что мы и сделали в ходе интервью с Вадимом Гладышевым, руководителем лаборатории изучения старения Медицинской школы Гарварда, в одном из выпусков на нашем канале. Ну, а тем временем к рецепту долголетия добавился и психологический компонент. Будьте дружелюбнее - и долголетие к вам потянется!

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