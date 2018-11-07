2018-11-07T20:19:02+03:00
В мире

Драка обладательниц «самых аппетитных» ягодиц в Бразилии попала на видео

К ужасу организаторов и радости зрителей, красавицы померились на сцене не только формами, но и бойцовскими навыками
Александра ЛЯБИНА
Поделиться:
Проигравшая напала на обладательницу самых красивых ягодиц в БразилииПроигравшая напала на обладательницу самых красивых ягодиц в БразилииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Это на конкурсе «Мисс мира» красавицы стараются прослыть милыми и добрыми. Они за «мир во всём мире». А вот на конкурсе «Мисс Бум-Бум» в Бразилии участницы не пытаются изображать из себя душек. Их задача - показать свои ягодицы во всей красе. И свой горячий латинский нрав, если вдруг пышный зад не оценили по достоинству. Наглядно это продемонстрировала 27-летняя массажистка Алини Ува, которая не вошла в тройку победительниц 2018-го года. Девушка была настолько не согласна с выбором жюри, что вырвала ленту у 31-летней триумфаторши Эллен Сантаны.

После короткой потасовки мисс Ува восстановила собственные представления о справедливости и надела на себя ленту победительницы. А мисс Сантана от стресса начала плясать на сцене. Возможно, это такой тип профдеформации: Эллен - танцовщица.

В драку пришлось вмешаться организаторам конкурса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В драку пришлось вмешаться организаторам конкурсаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Забрать ленту у Алини смогли только организаторы. Забравшись на сцену, они пристыдили скандалистку. Но та дала им отповедь. Мол, во-первых, ягодицы у неё больше, чем у Сантаны (объём бёдер Алини 110 см, у Эллен - 105 см). А во-вторых, мисс Ува уверена, что её соперница прибегала к услугам пластических хирургов. Но доказать это она не могла, поэтому ленту пришлось отдать.

- Мои ягодицы на 100% натуральные. Я единственная, кто тут действительно заслуживет победы! А все победительницы этого года закачали в зад силикон! - цитирует жалобы Алини Daily Mail.

А вот Сантана уверила журналистов, что всё у неё своё, родное.

- Я так много работала над своими ягодицами, что заслужила этот титул. Но если бы даже проиграла, то смогла бы принять это с достоинством, - заявила Эллен.

Эллен Сантана - 31-летняя модель и танцовщица Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эллен Сантана - 31-летняя модель и танцовщицаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Эллен утверждает, что всё у неё натуральное Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эллен утверждает, что всё у неё натуральноеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, ещё одним поводом для недовольства итогами конкурса в этом году было присуждение «бронзы» транссексуалу. Третье место досталось 27-летней Пауле Оливейре, которая стала женщиной всего шесть лет назад.

Тройка победительниц «Мисс Бум-бум – 2018» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тройка победительниц «Мисс Бум-бум – 2018»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конкурс «Мисс Бум-Бум» прошёл в Бразилии седьмой раз. В нём приняли участие 27 девушек. В будущем состязания станут международными. Первый интернациональный конкурс состоится в мае 2019 года в Москве.

Участницы конкурса красоты подрались из-за поддельных ягодиц.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Четыре человека пострадали при жесткой посадке Boeing 747 в Канаде
В сети появился новый клип на песню The Beatles
Страховщикам разрешили не раскрывать подпавших под санкции акционеров
МЧС будет проверять торговые центры раз в два года
Европарламент обсудит отмену антироссийских санкций
Нефть Brent подешевела до $71,85 за баррель
Эксперты оценили уровень социального неравенства в России
Украина повторно выставит на продажу судно «Норд», снизив цену
В Монако предъявили обвинение миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву
РПЦ ответила на требование Порошенко покинуть Украину
Фильм «Хантер Киллер» получил прокатное удостоверение в России
Генпрокурор Украины Луценко передал Порошенко прошение об отставке
Эдгар Запашный готовится к операции в Германии
Адвокат Цеповяза назвал фейком фотографии, где его клиент ест крабов в тюрьме
Москвичей предупредили о пробках из-за матча в Лужниках