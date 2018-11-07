Драка обладательниц «самых аппетитных» ягодиц в Бразилии попала на видео

СЕГОДНЯ 20:18 2018-11-07T20:19:02+03:00

К ужасу организаторов и радости зрителей, красавицы померились на сцене не только формами, но и бойцовскими навыками

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Это на конкурсе «Мисс мира» красавицы стараются прослыть милыми и добрыми. Они за «мир во всём мире». А вот на конкурсе «Мисс Бум-Бум» в Бразилии участницы не пытаются изображать из себя душек. Их задача - показать свои ягодицы во всей красе. И свой горячий латинский нрав, если вдруг пышный зад не оценили по достоинству. Наглядно это продемонстрировала 27-летняя массажистка Алини Ува, которая не вошла в тройку победительниц 2018-го года. Девушка была настолько не согласна с выбором жюри, что вырвала ленту у 31-летней триумфаторши Эллен Сантаны.

После короткой потасовки мисс Ува восстановила собственные представления о справедливости и надела на себя ленту победительницы. А мисс Сантана от стресса начала плясать на сцене. Возможно, это такой тип профдеформации: Эллен - танцовщица.

В драку пришлось вмешаться организаторам конкурсаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Забрать ленту у Алини смогли только организаторы. Забравшись на сцену, они пристыдили скандалистку. Но та дала им отповедь. Мол, во-первых, ягодицы у неё больше, чем у Сантаны (объём бёдер Алини 110 см, у Эллен - 105 см). А во-вторых, мисс Ува уверена, что её соперница прибегала к услугам пластических хирургов. Но доказать это она не могла, поэтому ленту пришлось отдать.

- Мои ягодицы на 100% натуральные. Я единственная, кто тут действительно заслуживет победы! А все победительницы этого года закачали в зад силикон! - цитирует жалобы Алини Daily Mail.

А вот Сантана уверила журналистов, что всё у неё своё, родное.

- Я так много работала над своими ягодицами, что заслужила этот титул. Но если бы даже проиграла, то смогла бы принять это с достоинством, - заявила Эллен.

Эллен Сантана - 31-летняя модель и танцовщицаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Эллен утверждает, что всё у неё натуральноеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, ещё одним поводом для недовольства итогами конкурса в этом году было присуждение «бронзы» транссексуалу. Третье место досталось 27-летней Пауле Оливейре, которая стала женщиной всего шесть лет назад.

Тройка победительниц «Мисс Бум-бум – 2018»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конкурс «Мисс Бум-Бум» прошёл в Бразилии седьмой раз. В нём приняли участие 27 девушек. В будущем состязания станут международными. Первый интернациональный конкурс состоится в мае 2019 года в Москве.