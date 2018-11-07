МРОТ в России: Можно ли поднять минимальную зарплату до 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 01:02 2018-11-06T13:29:46+03:00

В этом году минимальный размер оплаты труда наконец сравняли с прожиточным минимумом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Члены КПРФ внесли в нижнюю палату парламента новый законопроект. Они предлагают поднять с 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 25 тысяч рублей. По мнению депутатов, это и зарплаты из тени выведет, и доходы граждан повысит. В правительстве считают по-другому. Давайте разберемся.

Сколько сейчас МРОТ

В этом году минимальный размер оплаты труда наконец сравняли с прожиточным минимумом. С мая он по стране стал составлять 11 163 рубля. Работодатели ни в одном регионе не могут платить меньше этого значения. Иначе их ждут штрафы.

Тем не менее в некоторых более богатых регионах МРОТ выше. Например, в Москве он составляет 18 742 рубля, а в Санкт-Петербурге - 17 тысяч. Депутаты от фракции КПРФ считают, что минимальную зарплату нужно поднять до 25 тысяч рублей.

По их мнению, только расходы на оплату услуг ЖКХ и лечение превышают 25 тыс. рублей ежемесячно. На основе чего были сделаны эти расчеты, не совсем понятно. Ссылок на исследования депутаты не привели.

А почему бы не повысить?

Понятно, что все будут только за. Особенно те, кто получает меньше 25 тысяч рублей в месяц. А таких, по статистике, больше 70%. Для них такое решение станет благом.

С другой стороны, это повлечет за собой дополнительные расходы бюджета. Даже по расчетам коммунистов выходит, что на эти цели потребуется свыше 300 млрд. рублей. И в этом случае имеются в виду только дополнительные выплаты бюджетникам.

В принципе сумма подъемная. К примеру, в этом году профицит бюджета составит больше двух триллионов рублей. А в следующие три года доходы превысят расходы еще на пять триллионов. То есть деньги есть. Но не все так просто...

Работодатели против

Компаниям нужно будет повысить зарплаты. И это может серьезно ударить по ним. Особенно по тем, кто использует неквалифицированную рабочую силу. Помимо чистой зарплаты работникам, бизнес платит за них и подоходный налог в 13%, и страховые взносы в 30%.

К примеру, если человек на руки получает 20 тысяч рублей чистыми, расходы работодателя составляют 29 900 рублей. Нетрудно подсчитать: если МРОТ в России поднимут до 25 тысяч, расходы компании увеличатся на 25% - до 37,5 тысячи. В условиях перманентного кризиса это немало.

«Реализация законопроекта повлечет дополнительные расходы работодателей, что может негативно отразиться на организациях с высокой долей низкооплачиваемых работников и привести к возникновению задолженности по заработной плате, отказу от оформления трудовых отношений в соответствии с требованиями трудового законодательства, высвобождению работников», - говорится в заключении Кабмина.

Другими словами, людей либо уволят, либо станут платить полностью черную зарплату. То есть эффект от законопроекта будет обратным. Допускать такое нельзя. Чтобы экономика развивалась, нужно находить баланс между интересами бизнеса и наемных работников. Резкое повышение МРОТ - точно не лучший путь. Не говоря уже о том, что это может привести к разгону инфляции. Если и повышать минимальную зарплату, то плавно.

Хоть чуть-чуть подрастет?

По мнению экспертов, начинать нужно с другого - поднять прожиточный минимум. И он потянет за собой минимальную зарплату. А чтобы это сделать, надо пересмотреть то, как он сейчас считается. Нынешние показатели, к сожалению, далеки от реальности. Если покопаться в методике расчета продовольственной корзины, обнаружатся удивительные вещи. К примеру, в Росстате почему-то уверены, что конфеты стоят 30 рублей за кг. Хотя даже кило сахара стоит около 40 рублей. А непродовольственные товары и услуги статистики вообще не считают, а просто умножают траты на продукты питания на два...

И наконец, как считают эксперты, нужно пересмотреть содержание потребительской корзины, добавить некоторые ставшие жизненно необходимыми товары и услуги. Так делают во всех странах мира.

- Прожиточный минимум считают, как правило, по самым дешевым продуктам. Там нет многих нужных категорий товаров. Например, компьютера или мобильного телефона, а без них в современном мире жить нельзя. Параметры давно пора пересмотреть. По нашим расчетам, прожиточный минимум должен быть как минимум в 1,5 раза выше, - считает Вячеслав Бобков, зав. лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН.

КСТАТИ

А как в других государствах?

Почти во всех странах мира минимальная зарплата приравнена к прожиточному минимуму. В этом суть социальной политики. Помогать тем, кому не хватает денег, и давать возможность зарабатывать столько, чтобы можно было купить все необходимое.

Для сравнения, в Индии этот показатель составляет около $90, а в Австралии - больше $2200 в месяц (подробнее - см. графику). При этом сравнивать минимальную зарплату со средней не совсем правильно. В самом Росстате признают, что последняя величина не очень-то корректна.

К примеру, в нашей стране только 12% населения получают больше 40 тысяч рублей в месяц. Хотя именно эта сумма считается средней зарплатой по стране. Так что, чтобы поднять уровень доходов населения, нужны не искусственные повышения, а реальный рост экономики, который и приведет к росту зарплат. А эту задачу решить куда сложнее, чем написать очередной законопроект.