Елизавета Боярская: Мы убрали из расписания сына все, что ему не нравится

СЕГОДНЯ 01:03 2018-11-06T13:27:18+03:00

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Совсем недавно мы любовались ею в роли Анны Карениной, а затем вдруг увидели в совершенно ином образе. В завершившемся на днях на НТВ детективном сериале «Ворона» Боярская сыграла жесткую, колючую, не слишком симпатичную на первый взгляд женщину-следователя, для которой нет ничего важнее работы. Сама актриса, однако, ставит на первое место семью - мужа, популярного актера Максима Матвеева, и сына Андрея.

«Ребенка стараемся не перегружать»

- Вы как-то рассказывали, что Максим умеет все делать собственными руками, даже Андрею сам выпиливал игрушки из дерева. Где он находит время для того, чтобы быть таким хозяйственным?

- Работа важна для нас обоих, но семья намного важнее, поэтому у нас остается время на все. К счастью. И чтобы вместе пилить, и лепить, и рисовать, и в кино ходить. Для нас это важная часть жизни.

- Для вас этот год особенный - подготовительный, перед тем как сын пойдет в школу. Стараетесь сейчас дать отдохнуть ребенку или, напротив, интенсивно готовитесь?

- Мы с Максимом стараемся держаться золотой середины, так как считаем, что у ребенка должно быть детство, в котором хватает времени играть, беситься, шалить, встречаться с друзьями, смотреть мультики. Но в то же время хочется, чтобы Андрей умел быть собранным, ответственным, сосредоточенным. Поэтому у него есть свои домашние обязанности, расписание занятий - мы ходим на плавание, занимаемся английским языком, математикой, шахматами и музыкой. Мы убрали из расписания сына все, что ему не нравится. Андрей занимается только тем, чем ему хочется, в его расписании те занятия, на которые идет с удовольствием. Кроме того, мы специально искали такие кружки и таких педагогов, которые умеют по-настоящему заинтересовать ребенка. Избегаем нравоучительных занятий.

- Какое из ваших путешествий в этом году было самым интересным?

- Мы в первый раз в этому году ездили в горы. Я, Максим и Андрей впервые встали на горные лыжи, и это был необычный опыт, нам очень-очень понравилось. Думаю, что в будущем обязательно повторим.

- Что, помимо поездки в горы, запомнилось вам в этом году?

- В январе произошло очень важное и радостное событие - я получила «Золотого орла» за роль Анны Карениной. Также в этом году нам с Максимом в разное время дали звание заслуженного артиста. Недавно я получила приз в номинации «Лучшая актриса» на фестивале пилотных серий новых телесериалов «Пилот» за работу в «Вороне». И, конечно же, главное и важнейшее событие для нашей семьи - ожидание второго ребенка.

«Когда играешь хирурга, зашиваешь все подряд»

- Сейчас на экране женщин-следователей очень много. Как думаете, почему?

- Возможно, причина в дефиците сюжетов. Многое уже было. Мне кажется, что не настолько важно, мужчина главный герой или женщина. Для зрителя интереснее необычный, сложносочиненный, не похожий на других герой. Готовясь к этой роли, я общалась со следователями, так вот они часто говорили, что в сериалах их работу слишком приукрашивают: в реальности у них много рутинной работы и писанины, а яркие дела, как в сериалах, случаются раз в 6 - 7 лет.

У нас был интересный подготовительный этап. Так сложилось, что в Москве мы пришли на встречу со следователем в половине двенадцатого ночи, так как актеры были заняты в спектаклях. Мы думали, что в Следственном комитете нас уже не ждут, а оказалось, что в это время работа там кипела - для них это была просто середина рабочего дня. Следователи работают 24 часа в сутки - они едят, спят на работе. Периодически звонят домой, чтобы сказать: «Извини, я еще часа через два приеду…» А потом их вызывают на новое дело… Расследование требует колоссальной мозговой работы, усидчивости, ответственности. Удивило, как много бумажной работы следователям приходится делать - все время протоколы, запросы, допросы. Чтобы провести обыск, нужно писать обращение к вышестоящему начальству, потом бесконечно ждать ответа...

А в Петербурге я много общалась со следователем, которая, как и моя героиня, полковник, даже работает в том же районном следственном управлении. Узнавала нюансы службы, чтобы чувствовать себя уверенно на месте преступления. Интересовалась подробностями быта и работы: сколько часов длится дежурство, есть ли у нее в кабинете зубная щетка и сменная одежда, приносит ли она еду в контейнерах, что у нее лежит в сумке, надевает ли перчатки, когда приезжает на место преступления. Узнала, как заполнять протоколы, - нужно подкладывать копирку, чтобы получалось два экземпляра: один отдают начальству, другой оставляют себе. Еще я ходила в морг к судмедэксперту. Девушка оказалась примерно моего возраста, было очень любопытно за ней наблюдать. Я рассказывала ей, какого рода преступления будут в нашем сериале, а она подробно объясняла, как все это в натуре выглядит.

Взгляд в прошлое: школьница Лиза Боярская со знаменитыми родителями и братом Сергеем. Фото: Persona Star

- Если бы у вас появилась возможность по-настоящему освоить новую профессию, то что бы вы выбрали?

- Я обожаю свою работу за возможность постоянно учиться чему-то новому и показывать свои умения. Это придает лоск персонажу. Конкретную профессию не назову. Многому учусь со спортивным азартом - мне интересны и езда в дамском седле, которую я осваивала для «Анны Карениной», и изучение французского или итальянского языка… Иногда, чтобы сыграть хирурга, надо научиться зашивать рану, поэтому осваиваешь разные швы и зашиваешь дома все подряд - подушки, поролон.

«Любим кататься на роликах»

- Если вы с семьей в Москве, как проводите выходные?

- Мы в Москве редко бываем, я приезжаю сюда в основном работать. Но я везде люблю парки, поэтому, наверное, в Москве предпочитаю парк Горького. Любим кататься всей семьей на роликах, на скейте.

- Когда возвращаетесь из Москвы домой, в Петербург, что спешите сделать?

- У меня достаточно много обязанностей - как у мамы, жены, дочки. Как и у каждой хозяйки в семье, которая должна успевать готовить, вовремя платить за кружки ребенка, ходить за продуктами… У меня равномерный и всегда комфортный график. Я много занимаюсь ребенком, репетирую в театре, иногда встречаюсь с друзьями. Если есть такая возможность, то хожу в музеи или на выставки, в кино.

- В январе у вас очередная театральная премьера. Сколько у вас сейчас спектаклей?

- У меня шесть спектаклей в Петербурге и два в Москве. Это достаточно много, поэтому, когда случаются съемки, всегда сложновато сводить графики, но тем не менее все удается.

- И как выглядит идеальный для вас отдых в родном городе?

- Это поездка на дачу, за город за грибами, прогулка по лесу или по берегу реки с мужем и сыном, нетороп-ливые беседы, посиделки. Мы стараемся почаще быть вместе там, где мало народу, где можно послушать тишину, воссоединиться с природой. Это для меня самое ценное.

Боярская и Матвеев отметили 6-й день рождения сына красивым тортом, сделанным в стилистике «Звездных войн».Фото: Личный архив

Личное дело

Елизавета БОЯРСКАЯ родилась 20 декабря 1985 года в Ленинграде в семье актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. В школьные годы занималась танцами, посещала школу моделей. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Во время учебы получала президентскую стипендию. С 2006 года - актриса Малого драматического театра в Санкт-Петербурге. Лауреат премии «Хрустальная Турандот» за главную роль в спектакле «Леди Макбет нашего уезда» МТЮЗа. Муж - актер МХТ им. Чехова Максим Матвеев. Пара воспитывает сына Андрея.