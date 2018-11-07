Антрополог Станислав Дробышевский: Возможное будущее земли - разумные еноты

СЕГОДНЯ 01:13 2018-11-07T02:32:06+03:00

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- Одна из первых глав вашей книги посвящена состраданию. Насколько оно врожденное? Или это чисто ради пользы?

- Разделять врожденное и приобретенное в человеке крайне проблематично. Нет инстинктов в чистом виде. Да, есть рефлексы: например, от холода волоски поднимаются дыбом, но их немного. А вот сложных инстинктов у человека практически нет. Тут дело в воспитании. В Дманиси (современная Грузия. - Ред.) нашли женский беззубый череп с заросшими швами - это признак, что человек дожил до глубокой старости. Бабушка, за которой ухаживали миллион восемьсот тысяч лет назад - не убили, не съели. Это первое свидетельство человеческой заботы. Но склонность ухаживать за старшими не была врожденным признаком. Никакие обезьяны за стариками не ухаживали никогда. Но! Доброта распространяется только на своих. Интересно: когда появляются проблемы с питанием, еще с чем-то, враждебность к «чужим» растет.

- Есть теория, что человечество выжило благодаря бабушкам и дедушкам.

- В англоязычной литературе она называется «грэндмазеринг» - «бабушкинизация». Когда за стариками стали ухаживать, это сказалось на качестве жизни. Пожилые же имеют жизненный опыт и знают, где растут корешки, как их выкопать и так далее. Это такой банк данных. В отсутствие письменности, долговременных носителей информации это оказывается мощнейшим двигателем прогресса. Люди начинают лучше делать орудия, потому что знают ошибки своих предшественников.

- А почему не «дедушкинизация»?

- Потому что дедушки, скорее всего, не доживали до преклонного возраста. Хотя бабушку тоже могли съесть. В Южной Африке был найден женский череп с нарезками от орудий на скуловой кости: это значит, что человека съели.

Безголовое творчество

- Когда у древних людей появилось творчество?

- Первое произведение искусства - раковина из Триниля. Ракушка двухстворчатая, на которой акульим зубом нацарапан зигзаг. Эта вещь с датировкой 500 тысяч лет. И это не функциональная штука - открыл ракушку, съел. Это для красоты. Причем это Ява, питекантропы, самые примитивный, как раньше считалось, подвид людей. И вдруг оказалось, что они - творческие.

- Древнейшие памятники творчества - множество женских скульптурных изображений. Причем часто вместо лица - ровная поверхность. А иной раз и вообще без головы.

- Лицо сделать трудно. Надо напрячься. Попробуйте из камня что-то вырезать. Попробуйте стальным ножом порезать куриную кость хотя бы. Самой древней найденной фигурке 40 тысяч лет. Она из Германии. Но есть более древние находки. Это камни естественной формы, но похожие на человеческую фигуру. Люди просто находили камень, который случайно похож на человека, и подвешивали его на веревочке.

Книга «Байки из грота: 50 историй из жизни древних людей»

Никакого матриархата не было!

- Феминистки любят ссылаться на времена матриархата в древности. Якобы когда-то давно мужчины жили под пятой у женщин...

- Матриархата в природе никогда не было. Гипотезу о нем вывели теоретики в XIX веке. Но уровень развития науки тогда не позволял сделать точные исследования, поэтому впоследствии эти утверждения потерпели поражение. В СССР идея древнего матриархата превратилась в какую-то догму, потому что о ней написал Фридрих Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и государства». Однако все этнографы и археологи знали, что матриархата не было. Когда стало возможно критиковать Энгельса, все высказались, что это чушь собачья.

Ни доминирования женщин над мужчинами, ни особенного угнетения женщин мужчинами не было никогда. Есть два пола, у них разные роли. Есть разные общества. Где-то мужчины довольно основательно доминируют, принято, допустим, бить жен. И есть более-менее равноправные общества.

- Принято считать, что в древности роли четко разделялись: мужчины больше охотились, а женщины создавали уют в пещере.

- Какого-то единого варианта, строго говоря, не было никогда. Единственный признак, по которому мы можем догадываться о том, какими были отношения мужчин и женщин, - это половой диморфизм. Если у древних самцов клыки большие и морда громадная, а у самок маленькие клыки и челюсти, это значит, что там самцы были главные. Например, один здоровенный самец пасет гарем самок. А если самцы от самок не особо отличались по размерам, то там, возможно, равноправная система. Древнейшие человекообразные, которые жили 15 - 20 млн. лет назад, скорее были склонны к равноправию. У современных горилл гаремная структура, но это уже продукт долгой эволюции. Скорее всего, мы, люди, больше похожи на наших общих с гориллами предков.

Эволюционируем, но глупеем

- У современных горилл и шимпанзе есть шансы стать разумными существами?

- Если мы им мешать не будем, почему бы нет? Другое дело, что при нашем наличии на планете у них практически нет шансов. Потому что мы уже экологическую нишу заняли и никого не пускаем. Мы конкуренты даже бактериям. Но если человечество самоуничтожится, что оно стремится сделать всеми силами, почему бы и нет? Причем необязательно из шимпанзе. Из капуцинов, енотов, медведей.

- Из енотов?!

- А почему обязательно из обезьян? Еноты социальные, интеллектуальные, у них ручки ловкие. Они живут хитрой жизнью. Единственная проблема, что они уже 20 миллионов лет еноты и не сильно эволюционируют. Самые древние еноты относятся к современным родам. Они даже на уровне рода не особо поменялись.

- Мозг развивался быстрее у древних, потому что им приходилось спасаться и думать, как выжить. Правда ли это?

- Мозг - инструмент, который возник как орган для выживания. Так же, как у льва когти и зубы. И вот эта способность решать нестандартные задачи позволяет жить в самых разных средах. Но проблема в том, что у большинства современных людей таких задач в жизни уже не стоит. И поэтому мы сейчас создали себе чудесную среду обитания, которая ограничила отбор по интеллекту. Древние зависели от интеллекта, тупые умирали от голода и хищников, маленький и плохой мозг - это было плохо. А теперь маленький мозг - это не так плохо. Потому что они прекрасно живут, плодятся, даже имеют преимущество, потому что ничем не заморачиваются. Они всегда уверены в том, что делают. Свое мнение навязывают всем окружающим, потому что туповаты, чтобы понять, что у других есть свое мнение. И со страшной силой плодятся, пользуясь достижениями нескольких процентов особо интеллектуальных остальных. Водопровод, канализация, электричество, планшеты и смартфоны - это то, чем кормят человечество единицы самых умных. Остальные жируют за их счет. При этом интеллект наследуется очень хитро. У интеллектуальных родителей может быть глупый ребенок и наоборот.

В общем, когда грянет мировой апокалипсис, на коне окажутся самые дикие, какие-то охотники, собиратели, дикие племена. Они и есть самые интеллектуалы, потому что они каждый день решают нестандартные задачи. И у них мозги работают по полной программе. Там дураки не выживают.

КСТАТИ

Все люди - африканцы

- Ученые уверены, что наши предки - неандертальцы, выходцы из тех краев, где ныне находится Западная Германия.

- До недавнего времени в школе так и преподавалось. Однако на самом деле они наши предки всего на два процента. Главные праотцы человечества - из Африки. Говоря упрощенно, 50 тысяч лет назад они распространились по другим континентам. Почему из Африки? Там были более-менее стабильные условия. Все изменения климата - похолодание, потепление - на Африке сказывались не слишком сильно. Наши предки сидели в Африке, в сравнительном изобилии ресурсов. А когда вышли из Африки, уже были достаточно интеллектуальными, чтобы выжить в любых условиях. Так возникло великое разнообразие современного человечества.

Антрополог Станислав ДробышевскийФото: vk.com

СПРАВКА «КП»

Станислав Владимирович ДРОБЫШЕВСКИЙ (родился 2 июля 1978 г. в Чите) - российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, педагог и популяризатор научного мировоззрения, научный редактор портала Антропогенез.ру. Автор ряда учебных пособий для студентов, публикаций в периодических научных изданиях и научных монографий.