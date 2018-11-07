Вера Алентова изменилась до неузнаваемости

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-07T12:59:54+03:00

За роль Катерины в фильме «Москва слезам не верит» (1979) артистка стала лауреатом Государственной премии СССР в области искусства. Фото: кадр из фильма

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Первую пластическую операцию звезда фильма «Москва слезам не верит», по слухам, сделала в 1998 году в легендарном Институте красоты на Арбате, где оперировали Любовь Орлову, Людмилу Гурченко и других звезд советского кино. Потом ее визиты в клинику участились, хотя врачи предупреждали актрису, что увлекаться пластикой не стоит. Однако уже в 2010 году пошли разговоры, что одна из омолаживающих операций прошла неудачно: лицо актрисы серьезно пострадало. Молва уверяла, что Вера Валентиновна даже хотела наказать горе-врачей через суд.

Сама актриса никогда не упоминала, что пользуется услугами пластических хирургов. Но то, как за последние годы изменилась внешность актрисы, лучше всяких слов говорит, что звезда все-таки делала операции, чтобы выглядеть моложе. И в этом нет ничего предосудительного. Алентова всегда была востребованной актрисой, а хороший внешний вид - часть ее профессии.

Вера Валентиновна в последние годы редко выходит в свет, но недавно ее фото разместила в своем Инстаграме Дарья Повереннова. На снимке Алентова предстала в тяжелом актерском гриме.

«С моей сценической «мамой» Верой Алентовой! Мы играем вместе в спектакле «Роковое наследство». Это большое счастье, когда ты партнерствуешь с артисткой такого уровня!» - подписала селфи со звездой Дарья Повереннова.

Фото Алентовой вызвало волну обсуждения в сети. Поклонники предположили, что 76-летняя актриса скрывает за сложным гримом очередные «эксперименты» со своим лицом.

dpoverennova Совместное фото с Верой Алентовой выложила в соцсети актриса Дарья Повереннова.

«Если бы не написали, кто это, то ее и не узнали бы!» - посетовали фанаты Веры Алентовой.

Впрочем, немало и тех, кто встает на защиту актрисы: мол, она истинная женщина, а в борьбе за молодость и красоту все средства хороши.

«Посмотрим, как вы будете выглядеть в 76 лет!», «Критики нашлись, она богиня», - поддержали поклонники артистку. И заметили, что, несмотря на серьезный возраст, актриса сохранила идеальную фигуру. А если и была неудачная пластика, то это не ее вина, а недобросовестных медиков.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Выглядит лучше, чем многие ее сверстницы»

- Алентова делала первую хирургическую подтяжку лица 20 лет назад в известном государственном учреждении, - поясняет врач-дерматолог, косметолог Марта Орлова. - Безусловно, к результату того вмешательства можно относиться с критикой, современные косметологические процедуры в разы совершеннее. В те времена и специалисты были единичные, и опыта у них было меньше.

Видно, что актрисе сделаны блефаропластика (пластика век) и подтяжка лица. Думаю, недавно она дополнительно укрепила каркас кожи нитями. Через три месяца отечность пройдет, лицо актрисы будет более естественным. Наверняка Вера Валентиновна прибегает и к инъекционным процедурам, так называемым уколам красоты.

Врач-дерматолог, косметолог Марта ОрловаФото: Личный архив

Что касается споров по поводу узнаваемости, то внешность человека в 76 лет порой меняется и без каких-либо манипуляций, особенно если он набирает избыточный вес, не занимается спортом, пьет алкоголь и курит. Алентова же явно придерживается здорового образа жизни. Вера Валентиновна выглядит в десятки раз лучше, чем многие ее сверстницы.