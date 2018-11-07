«Все тело болит»: Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем

СЕГОДНЯ 01:40 2018-11-07T02:28:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Ольга Бузова слишком ответственно подошла к подготовке нового шоу, которое она скоро покажет в Москве. Телеведущая днюет и ночует в спортзале, истязая себя тренировками. Как результат – Оля перетрудилась и пожаловалась в Инстаграме, что у нее ноет каждая мышца. Зато теперь певица может похвастаться рельефным торсом и стальным прессом.

- И днём, и ночью готовлюсь к своему шоу «Принимай меня», - рассказала Бузова в Инстаграме. - Я вообще не понимаю, спала ли я сегодня или пережидала время, чтоб поехать вновь репетировать. Пока всё тело болит от таких резких нагрузок, но есть и приятные моменты — вырисовывается красивый рельеф! Пойду дальше учить движения.

У телеведущей появился рельефный пресс. Фото: Инстаграм.

Ольга не спит и частенько забывает поесть, утверждая, что у нее на это нет времени. С таким напряженным графиком у артистки есть все шансы свалиться с переутомлением еще до выхода шоу. Однажды Бузова уже оказывалась в больнице под капельницей, когда ее организм дал сбой и не выдержал слишком напряженного гастрольного графика. Тогда поющая телеведущая была вынуждена отменять концерты по всей России, и тысячи возмущенных поклонников требовали вернуть им деньги, потраченные на билеты.

- Как же мне иногда хочется проснуться не от будильника, а самостоятельно от того, что я уже больше не хочу спать, - жалуется телеведущая в Инстаграме. - Как же мне хочется, чтобы не болели глазки... Не торопясь потянуться и немного полежать, а не вскочить с постели, как это происходит обычно. Пойти сделать себе кофе, поиграться с собаками, затем не спеша принять душ, одеться, и пойти погулять. Пообедать в каком-нибудь красивом ресторане, а после сходить в кино, на какую-нибудь весёлую комедию. Но, реалии таковы, что не смотря на то, что сегодня у всей страны выходной, я встала по будильнику, как всегда, несколько раз переставив его на попозже. И, естественно, дотянула до последнего, что не хватало времени даже на кофе. У меня сегодня были - вокал, танцы, а ночью примерки со стилистами. Я только закончила тренировку, сейчас позволю себе лёгкий перекус. Домой попаду не раньше 2 часов ночи.

Фолловеры Бузовой в Инстаграме недоумевают: зачем истязать себя диетами, если у Ольги и так от природы нет проблем с фигурой. Телеведущая всегда была достаточно стройной, но в последнее время ее вес упал до катастрофической отметки. И если на резкую потерю килограммов наложится еще и физическое переутомление, последствия могут быть катастрофическими для здоровья.

Оля похвасталась блестящей обновкой – золотистым пуховым пальто из новой коллекции H&M х Moschino. Фото: Инстаграм.

Между тем, в перерывах между тренировками Ольга находит время для шопинга. В Инстаграме она похвасталась блестящей обновкой – золотистым пуховым пальто из новой коллекции H&M х Moschino – коллаборации бюджетной марки одежды H&M и итальянского модного дома Moschino. По словам Бузовой, в России таких пуховиков всего пять, и один из них достался ей.

Подписчики Инстаграма телеведущей обвинили ее в дурновкусии. Фото: Инстаграм.

Подписчики Инстаграма телеведущей ее покупку не оценили и обвинили Бузову в дурновкусии. «Цыганка», «Как сорока», «Филипп Бедросович Киркоров номер два», - пишут фолловеры в комментариях. Ольга, как всегда, не обращает на критику внимания и считает, что чутье на моду никогда ее не подводит.