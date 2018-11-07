Учителя-гастарбайтеры: почему в региональных школах скоро не останется педагогов

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-07T15:57:22+03:00

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В столице появился новый вид гастарбайтеров — учителя из небольших городов и сел, которые переезжают преподавать в московские школы. И их вполне можно понять: буквально на днях столичный Департамент образования отчитался, что средняя зарплата педагогов в Москве достигла 105 тысяч рублей. Средняя зарплата учителей, например, в Кирове 11 тысяч рублей в месяц, и это при том, что местные цены на те же продукты не слишком отличаются от столичных.

“Мне не доплачивают”

В комментариях к недавней статье в "Комсомолке" о зарплатах региональных педагогов, учителя массово жаловались на нищенские доходы.

- Третий год в Санкт-Петербурге учителям платят только должностной оклад за проведенные уроки, - пишет наша читательница Ольга. - За классное руководство учителя, например, Выборгского района получают 100 рублей в месяц или даже 45 рублей. Учителя русского языка, математики, начальных классов за проверку тетрадей (а это колоссальный объем работы и время за рамками уроков) тоже получают по 100 рублей в месяц, а учителя остальных предметов, где тоже нужно проверять тетради, - ничего. Стимулирующие выплаты всего 120 рублей в месяц.

- Я воспитатель в коррекционной школе с нагрузкой 25 часов, - рассказывает читательница из Татарстана. - в этом году получила 1 категорию, моя зарплата вместе со стимулирующими выплатами 12 тысяч плюс 12 часов нагрузки логопеда, которые стоят 7 тысяч. То есть, я буду получать в этом году 19000. И я рада этой зарплате, хоть и понимаю, что мне не доплачивают и прилично не доплачивают, т.к. реально нагрузка больше (детей почти в 2 раза больше, чем положено).

- У меня 40 лет педстажа, высшая категория, ежегодные победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и различных конкурсов областного масштаба, - приводит пример Валентина, учитель из Вологодской области. - Моя зарплата 17 500, мои стимулирующие выплаты зависят от набранных баллов, один балл оценивается в 40-50 руб., следовательно получается от 3 до 3,5 тысяч. Администрации нужны наши победы для своих баллов, так как их премии зависят от наших побед.

Молодым здесь не место

Московские директора приезжим преподавателям только рады. Получается, что на каждое вакантное место образуется очередь из кандидатов, так что можно выбрать лучших.

- В нашей школе средняя зарплата учителей приближается к 100 тысячам рублей, - подтверждает Ефим Рачевский, директор центра образования №548 "Царицыно". - На 17-18 процентов эта зарплата состоит из тех денег, что школа зарабатывает сама, - это гранты, платные дополнительные занятия с детьми. Такая зарплата позволяет приезжему учителю спокойно жить и снимать квартиру в Москве. В целом, у нас много педагогов из других регионов, не только из Подмосковья, но и из Липецка, например.

Такие комментарии оставляли региональные педагоги к недавней статье в "Комсомолке"

Чаще всего учителя бегут из деревень и небольших городов — переезжают в райцентры и города-миллионники. А педагоги оттуда перебираются в Москву и Санкт-Петербург, где самые высокие зарплаты. Получается, что в половине школ некому преподавать, а в другой половине — огромный конкурс за каждое место.

В апреле в центре образования Ефима Рачевского открыли вакансии для одного учителя истории и одного учителя математики. В итоге на должность историка было 59 претендентов, на математика — 16 претендентов.

И это высококвалифицированные учителя, профессионалы. И они создают серьезную конкуренцию для молодых москвичей, которые окончили педагогические вузы, - констатирует директор.

Средняя зарплата педагогов в регионахФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Добить до 100 тысяч

Если мерять в абсолютных числах, то московские учителя получают в 5-6 раз больше, чем их региональные коллеги с тем же стажем и аналогичными результатами.

- Когда учителя слышат про зарплаты московских коллег, они просто оказываются работать за свои деньги, - говорит Всеволод Луховицкий, сопредседатель профсоюза "Учитель", преподаватель московской школы "Интеллектуал". - Сейчас по всей стране строятся новые школы, но такими темпами работать в них будет просто некому. Но даже в столице учителя стремятся нахватать побольше нагрузки, чтобы получить за это немного больше, и это подогревается требованиями администрации.

Чтобы достичь заветной планки в 100 тысяч рублей, столичным педагогам приходится брать на себя двойную нагрузку. А то и тройную, если считать подготовку к урокам, выезды с ученикам на экскурсии и подготовку к разным школьным капустникам.

Такие комментарии оставляли региональные педагоги к недавней статье в "Комсомолке"

- Мой учебный час стоит 500 рублей, ещё 75 рублей я получаю за проверку тетрадей, - рассказывает Луховицкий. - Всего у меня 19 уроков в неделю, к каждому из них я готовлюсь по полтора часа, несмотря на свой 40-летний преподавательский стаж. Это оптимальная рабочая неделя для педагога, это подтверждается исследованиями. Но в сумме моя зарплата получается гораздо ниже тех 68 тысяч рублей, которые, по словам директора Департамента образования Исаака Калины, должны быть у каждого столичного педагога.

Конечно, чтобы дойти до планки в 100 тысяч, можно взять еще и классное руководство или платную секцию. Преподавать в нескольких школах или на полторы ставки. Но ведь учитель не лошадь, чтобы пахать без праздников и выходных. Так и до профессионального выгорания недалеко, когда учителя от постоянных стрессов начинают срываться на детях.

Такие комментарии оставляли региональные педагоги к недавней статье в "Комсомолке"

Перевести на оклад

Получается, что обратная сторона высоких московских зарплат, за которыми так гонятся региональные учителя, — это стрессы и серьезные проблемы со здоровьем. Сами москвичи признаются: решились бы и на дауншифтинг куда-нибудь в сельскую школу, вот только шансов выжить у них там немного.

- Сельским учителям у нас положена поддержка, но специфическая. Например, раньше им хотя бы привозили мешок угля, чтобы было, чем топить дом зимой, - приводит пример Всеволод Луховицкий. - А сейчас сделали монетизацию: вместо угля дали маленькую прибавку к зарплате - и живите, как хотите.

Сейчас профсоюз при поддержке комитета Госдумы по образованию и науке готовит новый законопроект, который позволит выровнять зарплаты педагогов по всей стране. Суть его в том, чтобы перевести учителей с нормо-часов на штатный оклад, с фиксированными зарплатой и обязанностями, как в обычных компаниях. А минимальный оклад учителя предлагают приравнять к двум МРОТ в каждом регионе, чтобы учесть разницу в ценах.

- Сейчас мы вместе с Министерством просвещения работаем над национальным проектом "Образование", - рассказывает Борис Чернышов, зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке. - На развитие школ и модернизацию инфраструктуры будут выделены огромные деньги. Но недоплаты школам часто происходят не на федеральном уровне, а на местах. И чиновникам, которые не выделили достаточно денег школам, на ту же хозяйственную часть, я бы предложил для начала сделать ремонт за свой счет. Хотя бы в одном классе.

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