2018-11-07T16:03:09+03:00
Общество

Дети с синдромом Дауна выведут на поле футболистов «Спартака» перед матчем с «Рейнджерс»

Клуб поддерживает благотворительную акцию #ФУТБОЛВОБЛАГО
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Акция поможет поддержать особенных детей и подарить им веру в свои силы. Фото: фонд «Синдром любви»Акция поможет поддержать особенных детей и подарить им веру в свои силы. Фото: фонд «Синдром любви»
Изменить размер текста:

8 ноября в Москве пройдет матч Лиги Европы «Спартак» - «Рейнджерс». Начнется он очень символично: футболистов московского клуба выведут на поле стадиона «Открытие Арена» особенные юные спортмены. Вместе со звездами футбола на газон выйдут 11 мальчиков и девочек с синдромом Дауна из группы по футболу фонда «Синдром любви».

Цель акции #ФУТБОЛВОБЛАГО - не только поддержать особенных детей и подарить им веру в свои силы. Таким образом благотворительный фонд «Синдром любви» хочет привлечь внимание к сбору средств на проведение Первого Московского открытого турнира по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна. Он пройдет в 2019 году и его участниками станут команды из самых разных регионов России.

Возможность играть в футбол дети и подростки с синдромом Дауна в России получили с 2015 года. Ребята занимаются в группах при поддержке FIFA и под руководством Александра Махова, доктора педагогических наук, доцента и декана факультета физической культуры РГСУ.

Футбол не только подарил десяткам мальчиков и девочек возможность развивать физическую форму, но и научил играть в команде, быть более самостоятельными и уверенными в себе, а главное - помог найти друзей.

Особенные дети и подростки занимаются в группах при поддержке FIFA Фото: фонд «Синдром любви»

Особенные дети и подростки занимаются в группах при поддержке FIFA Фото: фонд «Синдром любви»

- Опыт и методика занятий мини-футболом ребят с синдромом Дауна, разработанная РГСУ в сотрудничестве с фондом «Даунсайд Ап», говорят о том, что такие дети не только осваивают навыки командного взаимодействия, но и применяют их за пределами спортивной площадки. Футбол способствует их социокультурной реабилитации. И за несколько лет многие ребята достигли немалых результатов в этом направлении, - говорят в фонде «Синдром любви».

Кстати, юные футболисты не первый раз выйдут на поле с "красно-белыми". 23 апреля ребята с синдромом Дауна выводили игроков "Спартака" на матч с "Ахматом". А во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в аэропорту Шереметьево и на Чистопрудном бульваре прошло две фотовыставки #ФУТБОЛВОБЛАГО. Проект поддержали игроки клуба «Спартак-Москва» Артем Ребров и Александр Самедов, а также легендарный советский и российский защитник Дмитрий Ананко.

ВАЖНО

Внести пожертвование и помочь собрать средства на подготовку девочек и мальчиков с синдромом Дауна к первым в их жизни футбольным соревнованиям можно по ссылке

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Москвичи собрали полмиллиона рублей на лечение 3-летней Даши Агониной из многодетной приемной семьи
Устроить благотворительный «итальянский» обед фонду «Детские сердца» помогли музыкант Петр Налич, шеф-повар Франческо Ди Белла и известные российские художники
Новости 24
После пожаров РПЦ просит усилить охрану строящихся церквей
Порошенко разгневал соцсети, сравнив дешевый газ с сыром
В Люксембурге огромная крыса устроила погоню за котом
В Китае может появиться сервисный центр по ремонту систем ПВО С-400 «Триумф»
Суд в Москве арестовал банковские счета обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан
Лауреатом Гонкуровской премии стал писатель Николя Матьё
Российский вратарь спас команду, отбив шайбу головой
Путин считает, что нужно уходить от схем долевого строительства
Ректор МГУ предложил преподавать в школах церковнославянский язык
Трамп рассказал о поздравлениях с результатами выборов в Конгресс
Украина не смогла продать арестованное российское судно «Норд»
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 8 ноября
Американские ученые: Из-за груди женщинам сложно получить первую медицинскую помощь на улице
Бывшего губернатора Стамбула приговорили к трем годам за связи с Гуленом
Порошенко заявил, что РПЦ на Украине «нечего делать»
Роспотребнадзор напомнил, как избежать обмана на новогодних распродажах
Хакера Петра Левашова могут отправить в американскую тюрьму на 37 лет
В Дюнкерке проводится полицейская спецоперация из-за угрозы взрыва
Глава Минприроды РФ пригрозил временно ограничить экспорт древесины в Китай
Матвиенко посетит Кубу с официальным визитом по приглашению Мигель Диас-Канеля
Захарова пошутила про роль «русских хакеров» на выборах в американский парламент
Россия будет поставлять гранатометы на Филиппины
КНДР и Южная Корея обменяются друг с другом информацие об инфекционных заболеваниях
Могерини считает, что санкции против России сохранятся
Глава СК поручил оценить действия сотрудников колонии, где член банды Цапков ел крабов и шашлыки
Ученые уверяют, что кофе предотвращает развитие болезни Паркинсона
Песков прокомментировал планируемый пакет санкций со стороны США
Госдума ужесточила наказание за подделку документов
Ученые выявили причину аномалий развития у древних людей