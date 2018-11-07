Дети с синдромом Дауна выведут на поле футболистов «Спартака» перед матчем с «Рейнджерс»

СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-07T16:03:09+03:00

Акция поможет поддержать особенных детей и подарить им веру в свои силы. Фото: фонд «Синдром любви»

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8 ноября в Москве пройдет матч Лиги Европы «Спартак» - «Рейнджерс». Начнется он очень символично: футболистов московского клуба выведут на поле стадиона «Открытие Арена» особенные юные спортмены. Вместе со звездами футбола на газон выйдут 11 мальчиков и девочек с синдромом Дауна из группы по футболу фонда «Синдром любви».

Цель акции #ФУТБОЛВОБЛАГО - не только поддержать особенных детей и подарить им веру в свои силы. Таким образом благотворительный фонд «Синдром любви» хочет привлечь внимание к сбору средств на проведение Первого Московского открытого турнира по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна. Он пройдет в 2019 году и его участниками станут команды из самых разных регионов России.

Возможность играть в футбол дети и подростки с синдромом Дауна в России получили с 2015 года. Ребята занимаются в группах при поддержке FIFA и под руководством Александра Махова, доктора педагогических наук, доцента и декана факультета физической культуры РГСУ.

Футбол не только подарил десяткам мальчиков и девочек возможность развивать физическую форму, но и научил играть в команде, быть более самостоятельными и уверенными в себе, а главное - помог найти друзей.

Особенные дети и подростки занимаются в группах при поддержке FIFA Фото: фонд «Синдром любви»

- Опыт и методика занятий мини-футболом ребят с синдромом Дауна, разработанная РГСУ в сотрудничестве с фондом «Даунсайд Ап», говорят о том, что такие дети не только осваивают навыки командного взаимодействия, но и применяют их за пределами спортивной площадки. Футбол способствует их социокультурной реабилитации. И за несколько лет многие ребята достигли немалых результатов в этом направлении, - говорят в фонде «Синдром любви».

Кстати, юные футболисты не первый раз выйдут на поле с "красно-белыми". 23 апреля ребята с синдромом Дауна выводили игроков "Спартака" на матч с "Ахматом". А во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в аэропорту Шереметьево и на Чистопрудном бульваре прошло две фотовыставки #ФУТБОЛВОБЛАГО. Проект поддержали игроки клуба «Спартак-Москва» Артем Ребров и Александр Самедов, а также легендарный советский и российский защитник Дмитрий Ананко.

ВАЖНО

Внести пожертвование и помочь собрать средства на подготовку девочек и мальчиков с синдромом Дауна к первым в их жизни футбольным соревнованиям можно по ссылке