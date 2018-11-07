2018-11-07T18:37:04+03:00
Политика

Путин одобрил самый необычный памятник солдатам Великой Отечественной

Через полтора года будет построен мемориал героям Ржевской битвы
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Министр культуры Владимир Мединский на встрече с президентом Путиным. ФОТО kremlin.ruМинистр культуры Владимир Мединский на встрече с президентом Путиным. ФОТО kremlin.ru
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Министр культуры Владимир Мединский на встрече с Владимиром Путиным предложил сделать во Владивостоке как в Севастополе, а в Ржеве сделать так, как вообще нигде еще не делали. Глава минкульта рассказал президенту о наиболее значимых музейных проектах, которые сейчас планируется реализовать, начав с Дальнего Востока.

- Владивостокская крепость - уникальный фортификационный объект: более 800 фортов и ДЗОТов, - описывал он громадье планов. - Забросили при большевиках, при Сталине возобновили, сейчас этот комплекс находится в сложной системе владения. Мы предлагаем создать на базе этой крепости по севастопольскому образцу федеральный музей-заповедник, рассказывающий об истории. Мы в первой половине следующего года развернем экспозицию, рассказывающую об истории крепости, истории русской военной инженерной мысли. Это будет визит-центр, откуда будут формироваться экскурсии на форты. Форты все достаточно удаленные. Мы будем превращать эти форты в объекты туристического, экскурсионного показа. Их не надо особо реставрировать, там надо сделать навигацию, интересную программу, экскурсии, освещение. Пример подобный есть – это форты Калининграда.

Один из самых необычных памятников солдатам Великой Отечественной появится в Ржеве.

- Проводили год конкурс, родился такой интереснейший проект, - рассказал Мединский. - Он потом прошел общественное обсуждение, экспертизы, был вывешен в интернете, встретил, на мой взгляд, удивительную общественную позитивную поддержку. Если вы поддержите, мы готовы заложить на следующей неделе камень в основание этого монумента.

Проект будущего монумента под Ржевом. ФОТО rvio.histrf.ru

Проект будущего монумента под Ржевом. ФОТО rvio.histrf.ru

Проект будущего монумента под Ржевом. ФОТО rvio.histrf.ru

Проект будущего монумента под Ржевом. ФОТО rvio.histrf.ru

- Конечно, очень правильное, хорошее и своевременное решение, - отреагировал Путин, разглядывая фотографии монумента. - Памятник красивый, необычный.

- Вы года три назад обратили мое внимание на разрушенную усадьбу в самом центре Москвы. Она была в таком состоянии… - перешел к следующему проекту министр. - Родилась идея создания на базе этой усадьбы музея военной формы, тем более в этой усадьбе исторически жили поколения офицеров. Мы планируем к маю оборудовать музейное помещение, это будет первый в мире музей, рассказывающий всю историю нашей русской военной формы от кольчуги до формы спецназа ГРУ. Мальчишка, придя туда, должен понимать, что это не только почетно – служить в армии, но и красиво.

- Думаю, что желающих будет много, - поддержал президент.

- Когда наши французские коллеги узнали об идее такого музея, они тут же предложили образцы французской военной формы туда привезти и показывать на выставках, и даже именную шпагу графа де Тревиля хотят у нас экспонировать – он все-таки маршал Франции, - поделился подробностями Мединский и пригласил главу государства на открытие в мае следующего года.

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