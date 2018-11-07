2018-11-07T19:06:47+03:00
Общество

На память о себе Рыболовлев оставил проваливающийся под землю город

На Родине к олигарху до сих пор много вопросов
Андрей МАТЛИНАнтон ПЕТРОВСКИЙ
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Владелец футбольного клуба "Монако", российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, на трибунах в феврале 2018 года.Владелец футбольного клуба "Монако", российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, на трибунах в феврале 2018 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Будучи сыном известного пермского кардиолога, Дмитрий Рыболовлев сначала пошел по стопам отца - в 1990 году с красным дипломом закончил Пермский медицинский институт по специальности кардиолог-реаниматолог. Но врачом проработал недолго: прошел курсы брокеров, основал инвестиционную компанию и на волне приватизации занялся операциями с ваучерами и акциями. Подконтрольные Рыболовлеву компании сосредоточились на приобретении доли в калийных и нефтехимических предприятиях. И уже в середине 1990-х годов Рыболовлева называли калийным королем - он фактически контролировал производство калийных удобрений в России, являясь владельцем блокирующих пакетов акций "Уралкалия" и крупного пакета акций «Сильвинита». Эти два предприятия разрабатывали одно из трех самых крупнейших в мире месторождений калийных удобрений – Верхнекамское с центром в городе Березняки.

В 1996 году Рыболовлев был арестован по подозрению в заказном убийстве генерального ди ректора АО «Нефтехимик». Пермский областной суд оправдал Рыболовлева. Областная прокуратура не смогла обжаловать это решение в Верховном суде. После этого Рыболовлев с семьей переехал в Швейцарию и лишь изредка приезжал в Березняки.

А в 2007 году произошло обрушение одного из рудников «Уралкалия». Стало понятно, что Березнякам, где проживало на тот момент более 160 тыс. грозит опасность: калийные рудники начали разрабатывать здесь еще до войны, и город для шахтеров экономии ради решили строить прямо над шахтами. К счастью, в тот раз провал произошел не под жилым районом. Чтобы избежать таких провалов, шахты должны закладывать отработанной породой. В начале 2000-х «Уралкалию» ежегодно выделяли на это средства из регионального бюджета. Многие в Пермском крае уверены, что никаких закладок Рыболовлев не делал, затос каждым годом поднимается вверх в списке Forbes, прибавляя ежегодно по миллиарду долларов.

В 2010 году случился новый провал. На этот раз уже в районе городской застройки. Пришлось выделять миллиарды рублей, чтобы срочно перенести железнодорожные пути, построить новую теплоэлектростанцию, чтобы город не остался без тепла, света и сообщения с «большой землей». Было принято решение переселить из опасной зоны около 2 тыс. человек, построив для них новое жилье. Из федерального бюджета на это выделили около 2,5 млрд руб.

Рыболовлев Дмитрий - Председатель Совета директоров ОАО "Уралкалий", 2010 год. ФОТО ТАСС / Ведомости / Евгений Стецко

Рыболовлев Дмитрий - Председатель Совета директоров ОАО "Уралкалий", 2010 год. ФОТО ТАСС / Ведомости / Евгений Стецко

Была создана федеральная комиссия по выяснению причин аварии, но виновных она не нашла. А Дмитрий Рыболовлев в июне 2010 года благополучно продал свой контрольный пакет акций «Уралкалия», получив за него по данным Forbes более $5 млрд. И спокойно отбыл в Европу уже навсегда. Оставленные им проблемы в проваливающихся Березняках расхлебывают до сих пор.

СПРАВКА "КП"

18 место в рейтинге богатейших бизнесменов России (2018 год)

$6,8 млрд – состояние

Покупки:

Футбольный клуб «Монако» (2011 г.) - $200 млн.

Два острова в Греции (2013 г.) - $100 млн.

Особняк на Гавайях (2013 г.) - $20 млн.

Собрание картин европейской живописи (2002-2015) - $2 млрд

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