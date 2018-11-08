Сталин обещал жандармам, что женится на 14-летней любовнице, как только она станет совершеннолетней

СЕГОДНЯ 01:05 2018-11-08T01:01:55+03:00

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В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) побывал один из авторов этого издания - советник директора Федеральной службы охраны (ФСО) России, доктор исторических наук, профессор Сергей ДЕВЯТОВ.

СВОЮ БИОГРАФИЮ ФАЛЬСИФИЦИРОВАЛ... ОН САМ

- Сергей Викторович, над книгой «Сталин. Взгляд со стороны» вы с историком Юрием Сигачевым работали лет пять. Почему так долго?

- Но ведь нам же пришлось не только разыскать в архивах, но и рассекретить сотни редких документов. На это обычно уходят годы...

- А вас самих что больше всего удивило?

- Факты биографии Сталина, которые даже историкам очень сложно объяснить. К примеру, его год рождения во всех официальных изданиях - 1879-й. Но у нас есть документ - запись в церковной книге при крещении в горийской соборной церкви: «6 декабря 1878 года у жителей города Гори Виссариона Ивановича и его законной жены Екатерины Гавриловны Джугашвили родился сын Иосиф». Многие десятилетия советской эпохи день рождения Сталина справлялся 21 декабря и отсчитывался с 1879 года. Причем этот элемент фальсификации биографии вождя появился еще при его жизни и при его участии. То есть Сталин сам отредактировал свою биографию.

Политическая демонстрация батумских рабочих.

- Для чего?

- Большевики были хорошими конспираторами. Вот - привыкли... Может, этим все объясняется?

- Что еще вас поразило?

- С одной стороны, Сталин производил гипнотическое воздействие на окружающих. С другой - поражает обыденное описание этого человека и политика, лидера государства: его невысокий рост, рябь после оспы на лице, тихий голос, трубка, поношенная одежда - мундир, китель, сапоги...

Иосиф Сталин и его соратник Анастас Микоян (справа) на отдыхе в Абхазии. Конец 1920-х годов.Фото: РИА Новости

- Я видел шинель Сталина, она из грубого материала, зашита на вороте нитками.

- Еще удивляет его отношение ко всякого рода наградам, званиям. Есть сведения, что Сталин сделал внушение своему окружению: дескать, вот вы здесь все меня убеждали и убедили - и я, дурак, вас послушал и согласился, чтобы мне дали генералиссимуса. Генералиссимусов же достаточно много в мире. Для Сталина это было уже не очень приемлемо. Он себя ощущал фигурой иного масштаба. Сталин менял облик и страны, и даже облик планеты.

...И ПРО ЛЮБОВЬ ВОЖДЯ

- А в его жизни были эпизоды, которые сам бы он не стал включать в официальную биографию?

- Зачищались документы, связанные с закавказским периодом жизни Сталина. Мы приводим прошение Иосифа Джугашвили о предоставлении ему бесплатного места в духовной семинарии - «в связи с тем, что нет возможности платить за учебу». Этот документ никогда не появлялся в советские времена. В официальной биографии вождя говорилось, что он был отчислен из семинарии за революционную деятельность.

Товарищ Сталин выступает на заводе "Динамо".

Да, Сталин, его помощники предпринимали попытки «изъять» из биографии и другие эпизоды. Но архивы долго живут...

- Много страниц в книге посвящено личной жизни вождя. Есть и свидетельства о связи Сталина с несовершеннолетней Лидией Перепрыгиной...

- Да, сохранились документы жандармского управления, где говорится о том, что, когда товарищ Сталин был в ссылке в Красноярском крае, он там «жил с малолетней - 14-летней гражданкой».

- И откуда все стало известно...

- Сталин в ссылке находился под гласным надзором полиции. К нему был приставлен жандарм, который следил, писал донесения. Деревушка маленькая, понятно, что всем все было известно.

Сталин и Дзержинский в поезде.

- Любовь могла бы быть у Сталина к Перепрыгиной?

- Могла. В жандармских документах об этом ничего нет. Просто сведения о «незаконном сожительстве».

- А что потом стало с этой девушкой?

- Ничего, она так и жила в отдалении. Сын сделал нормальную военную карьеру.

- Сталин знал, что есть какие-то такие документы?

- Думаю, что знал.

- Почему не уничтожил их?

- Сложно уничтожить весь объем документов. Но явно это в официальную биографию попасть не могло.

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

РЕВОЛЮЦИЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ, ЖЕНЩИНЫ - НА ВТОРОМ

За недолгое время, проведенное в Сольвычегодске (ныне территория Архангельской области. - Авт.), Сталин нашел среди политических ссыльных двух любовниц. Даже в годы безденежья и безвестности у него всегда была хотя бы одна подруга, а чаще - не одна.

Товарищ Сталин в Баиловской тюрьме.

И все же женщины в его системе ценностей стояли невысоко - гораздо ниже революции, самолюбия, интеллектуальных занятий и попоек с друзьями-мужчинами...

Далее речь идет о событиях, связанных с пребыванием Сталина в Курейке - ныне село в Туруханском районе Красноярского края. При их описании авторы книги используют сведения как открытых источников, так и рассекреченных документов, а также воспоминания очевидцев, которые удалось обнаружить в архивах.

Товарищ Сталин выступает на митинге в Тифлисе.

...Как только Сталин и Свердлов поселились у Тарасеевых, грузин обратил внимание на младшую из сирот Перепрыгиных. Их было пятеро братьев и две сестры - Наталья и Лидия. В начале 1914 года 34-летний Сталин вступил в любовные отношения с 13-летней Лидией Перепрыгиной. Они ходили вместе «с попойки на попойку» - об этом становится известно из ее воспоминаний: «В свободное время И. В. Сталин любил бывать на вечеринках. Всегда был веселый, любил танцевать, играть и петь песни, особенно песню «Я золото хороню, хороню». Воспоминания 13-летней сожительницы Сталина были записаны через 20 лет: он тогда уже находился на вершине могущества, она осталась сибирской крестьянкой.

Гражданская жена Сталина по сибирской ссылке Лидия Перепрыгина. Конец 1930-х годов.

Чиновник, записывавший ее воспоминания, не посмел бы написать «о соблазнении», но текст все равно звучит бестактно. «Ходил в гости, - рассказывает Лидия, имея в виду собственный дом. - Выпивал помаленьку». «Возможно, именно так он и совратил ее, - предполагает один из биографов молодого Сталина, - или же она его? Девочки в таких Курейках созревали рано, а Лидия не похожа на скромницу».

К Пасхе (март 1914 года) Иосиф перешел к Перепрыгиным. Если бы не его помощь, умерли бы с голоду. Он часто поддерживал их. Наловит рыбы - делится. Перепрыгины-то было и стеснялись, а он слова не даст вымолвить: «Бери, ешь».

Конечно, отношения взрослого мужчины с девушкой-подростком не могли оставаться неизвестными населению крохотного станка (мелкого селения. - Авт.). Тем более приставленному к Сталину для надзора жандарму Лалетину. Действительно ли Иосиф Джугашвили дал ему заверения в том, что женится на девочке, когда она станет совершеннолетней (то есть в 1916 - 1917 годах), утверждать теперь трудно. Впрочем, все мужчины в подобных ситуациях довольно легко дают обещания...

А Сталин к этому времени уже шесть лет как потерял первую жену (Екатерина Сванидзе умерла 18 декабря 1907 г.) и был формально свободен.

«СОВРАТИЛ, УЕХАЛ, ПОМОЩИ НЕ ОКАЗЫВАЛ»

...Что же касается документально подтвержденной информации о связи молодого Сталина с Лидией Перепрыгиной... Первым об этой истории поведал советским читателям сын известного революционера Антон Антонов-Овсеенко в книге «Сталин без маски» (М.,1990). «Документ по этому делу, - писал он - зачитал на заседании Политбюро… Серов» (председатель КГБ при Совете Министров СССР. - Авт.). Однако никакими другими свидетельствами автор не располагал.

Документ, проливающий свет на события в Курейке, был частично введен в научный оборот сотрудником Института российской истории РАН Борисом Илизаровым в 2000 году. Это записка того же Серова, адресованная «секретарю ЦК КПСС Хрущеву Н. С.» и датированная 4 июня 1956 года. Хранится она в личном фонде И. В. Сталина в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ).

Правда, в той справке речь идет не о Перепрыгиной, а о... Перелыгиной, хотя фабула любовной связи - та же самая. Есть там и такое уточнение: «По рассказам гр-ки Перелыгиной (так в документе. - Авт.) было установлено, что И. В. Сталин, находясь в Курейке, совратил ее в возрасте четырнадцати лет и стал сожительствовать».

Сын Сталина Александр Давыдов. Фото середины 1940-х годов.

И еще: «Как рассказывала Перелыгина, по окончании ссылки Сталин уехал... За все время жизни он ей никогда не оказывал никакой помощи».

На первом листе документа - подписи членов Президиума ЦК КПСС (так в те годы называлось Политбюро. - Авт.). Что удивительно - не всех, а лишь давних сталинских соратников: Булганина, Ворошилова, Кагановича, Маленкова, Молотова, а кроме того, Суслова и секретаря ЦК КПСС Аристова. (Ниже мы приводим письмо Аристова - см. рубрику «Кстати».)

То есть Хрущев разослал ту самую записку для сведения вкруговую. Но потом и об этих документах, и о самой «любовной истории» постарались и вовсе забыть.

* * *

...К этому моменту уже было принято и опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». В отличие от кампании по дискредитации Берии разоблачение товарища Сталина пошло без афиширования его аморальных поступков в быту.

КСТАТИ

«Ей сказали, что Иосиф погиб, и она вышла замуж...»

Как в дальнейшем сложилась судьба сожительницы Сталина времен его сибирской ссылки? Пытался ли вождь всерьез вычеркнуть Перепрыгину из своей биографии? Искала ли сама Лидия встречи с уже могущественным Иосифом Виссарионовичем или боялась это делать? На эти вопросы проливают свет, но только отчасти, еще две архивные находки - эти документы были обнародованы только в 2016-м. Прежде всего письмо Аристова Хрущеву от 28 мая 1956 года.

«В бытность мою секретарем Красноярского крайкома КПСС в конце 1946 года мне позвонил тов. Поскребышев (секретарь Иосифа Сталина. - Авт.) и спросил меня, что я знаю об Ивановых и Перепрыгиных, проживающих в Курейке, где был в ссылке тов. Сталин... Тов. Поскребышев попросил меня навести справки об этих людях, так как ими интересуется тов. Сталин. Я направил инструктора крайкома КПСС П. Сиротенко в Курейку и Дудинку по этому вопросу. Возвратившись из командировки, тов. Сиротенко доложил мне, что он нашел Ивановых и Перепрыгиных, и рассказал мне о том, что тов. Сталин жил с 14-летней Лидией Перепрыгиной и что она имеет от него сына. Лидия Перепрыгина тогда же передала фотокарточку сына Александра».

Аристов к своему письму приложил и записку того самого инструктора крайкома КПСС Сиротенко - датирована она 4 мая 1956 года. В этой записке содержится два важных момента. Первый: «Перепрыгина Лидия Платоновна, 1900 года рождения, начала жить со Сталиным в 14 лет, при Сталине родила мальчика, но он прожил недолго и умер». Далее говорится о том, что «перед побегом Сталина» Перепрыгина «осталась беременной и родила мальчика уже без него, которого назвала Александром». Кстати, эти свидетельства, как сообщает Сиротенко, записаны им со слов самой Перепрыгиной, которая также утверждает, что все же «первое время получала от него (от Сталина. - Авт.) письма и даже одну карточку, которую по ее указанию директор местного музея нашел спрятанной на крыше домика в Курейке».

И, пожалуй, самое интересное из этой записки: «Когда прошел слух, что Сталин убит на фронте, ее (Перепрыгину. - Авт.) посватал Давыдов Яков Семенович, и она вышла за него замуж. И только через четыре года, когда ей показали портрет Сталина в газете, она узнала в нем отца своего сына, но так как она была замужем теперь за другим, то не сочла нужным напоминать ему о себе и своем и его сыне».

На письме Аристова гриф партийной секретности «ОП» - особая папка. Такой же гриф был присвоен сотрудниками общего отдела ЦК КПСС и цитировавшейся выше записке Серова. Согласно резолюции Молотова: «В архив Президиума ЦК. 18.VII.56» она была надежно укрыта от посторонних глаз на долгие годы.

Выражаем благодарность Центру по связям с прессой и общественностью ФСО России за помощь в подготовке публикации. Как сообщил «КП» директор издательства Университета Дмитрия Пожарского Александр Анно, книга «Сталин. Взгляд со стороны» выйдет из печати в декабре этого года.

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