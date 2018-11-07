"Ответ не принимается": Матвиенко жестко ответила министру Кобылкину на предложение закрыть вывоз леса в Китай

СЕГОДНЯ 19:10 2018-11-07T19:11:54+03:00

В верхней палате парламента произошел удивительно откровенный и жесткий разговор о бесконтрольной вырубке леса в России

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7 ноября в Совете Федерации чуть не произошла маленькая революция. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил сенаторам, что готов закрыть вывоз леса в Китай.

- Китай - основной рынок, куда вывозится наша древесина, - сказал Кобылкин. - Я министру (КНР, - ред.) сказал одну простую вещь. По тому настроению президента и премьера (России, - ред.), если мы в ближайшее время не наведем порядок, мы закроем полностью экспорт в Китай древесины. Если ни силовые органы, ни таможня не могут справиться с задачей контроля вывоза леса, то так придется поступить.

О размахе вырубки леса в Сибири и его вывозе в Китай давно ходят жуткие легенды. И назначенный министром в мае этого года Дмитрий Кобылкин, надо отдать ему должное, кажется решил хоть что-то, наконец, с этим делать.

Он рассказал, что представителям китайского правительства уже предложено построить в России 10-20 комплексов для восстановления лесов.

- Вам нужен лес - восстанавливайте нам лес, - пытался министр передать накал переговоров с китайцами. - И представители Китая выразили готовность обсудить создание лесовосстановительных комплексов в России.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время выступления на пленарном заседании Совета Федерации РФ. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

Однако спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на речь министра не менее страстно.

- Ответ не принимается, - резко сказала она Кобылкину. - Мы ждем программу жестких, серьезных мер. Поверьте, ни Китай, никто нам не поможет, если мы у себя внутри не наведем порядок. Эта сфера настолько криминальной и коррупционной стала, что уже эта ржавчина разъела всех! И чтобы не навести порядок в стране - на таможне, на границе, и требовать запретить незаконный вывоз леса, незаконную вырубку - это расписаться в беспомощности.

И оргвыводы Матвиенко сделала тут же:

- Давайте мы дадим вам полгода времени, чтобы вы разобрались, погрузились, - обратилась она к министру. - У Валентика (главы Рослесхоза Ивана Валентика, - ред.) уже счетчик пошел, ему меньше осталось.

Остается добавить, что в прошлом, 2017 году торговля лесом России с Китаем выросла на 23% - почти до 5 миллиардов долларов. Россия — основной поставщик леса в КНР. Она закрывает 30% объема покупок древесины Китаем. Для сравнения Канада и США занимают по 10% в общем объеме поставок в Китай лесоматериалов.

Однако, до сих пор только официально более трети (35%) поставок древесины из России в Китай — это необработанный лес-кругляк.

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